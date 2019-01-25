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Apple AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak

Bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklenen AirPods 2 için geri sayım başlamış durumda. Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığının “Hey Siri” komutunu destekleyeceği ortaya çıktı.
3 ay
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10
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın yeni bir AirPods çıkarma hazırlığında olduğuna dair söylentiler duyuyoruz. Şirketin yeni nesil kablosuz kulaklığının ne gibi özelliklere sahip olacağı konusunda bazı tahminler yapılmıştı. Ancak ilk kez bir özellik hakkında çok önemli kanıtlar ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak.
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Apple'ın kısa süre önce yayınladığı iOS 12.2 beta sürümünde, kullanıcıların AirPods'u yapılandırırken karşılarına çıkacak yeni bir kurulum ekranı keşfedildi. Söz konusu ekranının açıklama bölümünde ise "Hey Siri diyerek AirPods veya iPhone'unuzla Siri ile konuşun" yazıyor.

AirPods 2 ne zaman çıkacak?

Mevcut AirPods ile Siri'yi kullanabilmek için önce kulaklıklardan birine çift dokunarak sanal asistanı etkinleştirmek gerekiyor. Yeni modelde ise doğrudan Hey Siri diyerek asistanla etkileşime geçilebilecek.
Bunun dışında AirPods 2'nin gürültü önleme özelliği, geliştirilmiş suya dayanıklılık, Bluetooth 5.0 desteği ve daha uzun pil ömrü ile geleceği de söyleniyor. DigiTimes'ın son raporuna göre kablosuz kulaklık 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülecek.

https://9to5mac.com/2019/01/24/exclusive-ios-12-2-includes-hey-siri-setup-interface-for-rumored-airpods-2/ Yorum Yaz
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dagozgur 3 ay en beğenilen EzoBride
İşin gerçeği kulağınızda nasıl durmuyor şaşırdım gerçekten de çünkü ben düşüp düşmemesini denemek için kulaklıkla birlikte zıpladım kafamı salladım ama yine de düşmedi.
İşin gerçeği kulağınızda nasıl durmuyor şaşırdım gerçekten de çünkü ben düşüp düşmemesini denemek için kulaklıkla birlikte zıpladım kafamı salladım ama yine de...
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MonitörKertenkelesi 3 ay
10.000 liraya her şeyi yapan bir iPhone alıp müzik dinlemek için ayrıca bir de iPod almak biraz saçma değil mi? iPhone'un müzik çalar olarak yapamayacağı ne var ki iPod'a koyacaklar merak ettim?
Siri desteği, gürültü önleme özelliği, geliştirilmiş suya dayanıklılık, Bluetooth 5.0 desteği ve daha uzun pil ömrü ve kablosuz kulaklık ile geleceği de söyleniyor. İyi de bunların hepsi iPhone'da var!!!!
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intel7mix 3 ay
İphone kullanmıyorsanız hiç bir artışı olmayan kulaklıklar.
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Extreme Victory 3 ay intel7mix
alakasi yok, Apple ekosisteminde her turlu kullaniliyor, sadece iPhone ile degil. Ilaveten ses kaliteside gayet tatminkar...

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Corvo_Attano 3 ay
Gelmesin daha istemiyorum
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Askaparta 3 ay
Siri, ne olacak sahibinin hali?
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marsk35 3 ay
Kim ne derse desin ben applenin kulaklıklarını seviyorum kulak içine giren kulaklıkları kullanamıyorum ama bu tarz kulaklıklar tam benlik herkes ben gibi düşünücek olmalı ki satış rakamlarından anlayabiliriz honor’un yani freepuds da güzel tabiki ama biraz daha büyük ve kalın tabi
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EzoBride 3 ay
Şu şirinlerin fön makinesi tasarımından vazgeçsinler artık. Kulakiçi desen değil normal desen değil. Kulağımda durmadığı için alamıyorum yahu
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dagozgur 3 ay EzoBride
İşin gerçeği kulağınızda nasıl durmuyor şaşırdım gerçekten de çünkü ben düşüp düşmemesini denemek için kulaklıkla birlikte zıpladım kafamı salladım ama yine de düşmedi.
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aozgec 3 ay
kesin 2018 sonunda geliyordu. şu kesinlerin hastasıyım
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