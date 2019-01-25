Apple AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak

Apple'ın yeni bir AirPods çıkarma hazırlığında olduğuna dair söylentiler duyuyoruz. Şirketin yeni nesil kablosuz kulaklığının ne gibi özelliklere sahip olacağı konusunda bazı tahminler yapılmıştı. Ancak ilk kez bir özellik hakkında çok önemli kanıtlar ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak.

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Apple'ın kısa süre önce yayınladığı iOS 12.2 beta sürümünde, kullanıcıların AirPods'u yapılandırırken karşılarına çıkacak yeni bir kurulum ekranı keşfedildi. Söz konusu ekranının açıklama bölümünde ise "Hey Siri diyerek AirPods veya iPhone'unuzla Siri ile konuşun" yazıyor.

AirPods 2 ne zaman çıkacak?

Mevcut AirPods ile Siri'yi kullanabilmek için önce kulaklıklardan birine çift dokunarak sanal asistanı etkinleştirmek gerekiyor. Yeni modelde ise doğrudan Hey Siri diyerek asistanla etkileşime geçilebilecek.

Bunun dışında AirPods 2'nin gürültü önleme özelliği, geliştirilmiş suya dayanıklılık, Bluetooth 5.0 desteği ve daha uzun pil ömrü ile geleceği de söyleniyor. DigiTimes'ın son raporuna göre kablosuz kulaklık 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülecek.

https://9to5mac.com/2019/01/24/exclusive-ios-12-2-includes-hey-siri-setup-interface-for-rumored-airpods-2/