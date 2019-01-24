Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport gelecek ay Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir

Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport, Amerikan Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) web sitesinde SM-R500 model numarasıyla göründü. Cihaz ayrıca Güney Kore'nin Ulusal Radyo Araştırma Ajansı'ndan (NRRA) sertifika aldı. Ancak ne FCC belgesi ne de NRRA sertifikası yakında piyasaya sürülmesi beklenen akıllı saatle ilgili çok fazla detay sunmuyor.

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FCC web sitesinde ayrıca Galaxy Sport için tasarlanmış EP-OR500 model numaralı bir bir kablosuz şarj cihazı da listelendi. "TX PAD for Pulse" adı verilen kablosuz şarj pedi sadece siyah renkte olacak. Daha önceki raporlar Güney Koreli şirketin yeni akıllı saatinin 4 GB RAM ve Tizen işletim sistemi ile geleceğini ortaya koymuştu.

Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir

Ek olarak cihazın Samsung’un Bixby isimli sanal asistanını destekleyeceği bildiriliyor. Akıllı saat 2017 yılında çıkan Gear Sport'un devamı niteliğinde piyasaya sürülecek. Gelen haberler 20 Şubat tarihinde Samsung tarafından düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy S10 serisi ile birlikte duyurulacağı yönünde. Ancak bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

https://fccid.io/A3LSMR500