Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport gelecek ay Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir

Birkaç hafta önce Samsung'un Gear Sport'un devamı niteliğinde piyasaya sürülecek yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. FCC web sitesinde görünen Galaxy Sport yakında tanıtılabilir.
3 ay
3,1b
1
2
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport, Amerikan Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) web sitesinde SM-R500 model numarasıyla göründü. Cihaz ayrıca Güney Kore'nin Ulusal Radyo Araştırma Ajansı'ndan (NRRA) sertifika aldı. Ancak ne FCC belgesi ne de NRRA sertifikası yakında piyasaya sürülmesi beklenen akıllı saatle ilgili çok fazla detay sunmuyor.
Ayrıca Bkz. "Apple AirPods 2 için geri sayım başladı"
FCC web sitesinde ayrıca Galaxy Sport için tasarlanmış EP-OR500 model numaralı bir bir kablosuz şarj cihazı da listelendi. "TX PAD for Pulse" adı verilen kablosuz şarj pedi sadece siyah renkte olacak. Daha önceki raporlar Güney Koreli şirketin yeni akıllı saatinin 4 GB RAM ve Tizen işletim sistemi ile geleceğini ortaya koymuştu.
Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport gelecek ay Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir

Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir

Ek olarak cihazın Samsung’un Bixby isimli sanal asistanını destekleyeceği bildiriliyor. Akıllı saat 2017 yılında çıkan Gear Sport'un devamı niteliğinde piyasaya sürülecek. Gelen haberler 20 Şubat tarihinde Samsung tarafından düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy S10 serisi ile birlikte duyurulacağı yönünde. Ancak bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

https://fccid.io/A3LSMR500 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
b@d0 3 ay
çıksa da gear sport fiyatı düşse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 3 ay
Şarj ne kadar tutuyor acaba. Bence söz konusu saat olunca uzun ömürlü şarj önemli. Sırf kısa şarj süreleri yüzünden pek bu tarz saatlere niyetlenmedim. Xiaomi kullanıyorum 2 hafta kafam rahat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Elon Musk: 360 derece kamera Tesla'nızı güvende tutacak 3 ay BenQ uygun fiyatlı ev sinema projeksiyon cihazını duyurdu 3 ay Apple, sonlandırılacağı iddia edilen otonom araç projesi hakkında açıklama yaptı 3 ay Microsoft'un arama motoru Bing, Çin'de engellendi 3 ay Philips'de işler değişiyor | Özel video 3 ay Apple, pil geliştirme biriminin başına Samsung'dan önemli bir ismi getirdi 3 ay Trafikte "maket trafik polisi" dönemi başlıyor 3 ay Intel’den Drone ve robotlar için RealSense kamerası 3 ay Skoda yeni crossover modelinin adını koydu: Skoda Kamiq 3 ay Haftaya BİM marketlerde PS4 Slim ve Trust Carus oyuncu kulaklığı satılacak 3 ay Galaxy S10 ve S10 Plus'ın şimdiye kadarki en net görselleri yayınlandı 3 ay Vivo Apex 2019 tanıtıldı: Deliksiz tasarım ve ekranın tamamında etkin parmak izi sensörü 3 ay 2019 Mazda 3'ün ABD'deki fiyatı belli oldu: Giriş seviyesi 21 bin 895 dolar 3 ay Nokia markası Android 9 güncelleme sistemini anlattı 3 ay Nasa, Boeing’in ISS'ye düzenlediği ilk insanlı uçuştaki astronotlardan birini değiştirdi 3 ay Huawei 6,5 Gbps hıza ulaşabilen 5G modemini tanıttı 3 ay Adobe 3D modelleme alanında önemli bir satın alım yaptı 3 ay Galaxy S10 serisinin kripto para cüzdanı sızdırıldı 3 ay AMD’nin başı FX işlemcilerle yine dertte 3 ay Yeni nesil Xbox’ın ışın izleme desteği ve 1TB’lık NVMe SSD ile geleceği söylentisi 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport gelecek ay Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir Sonraki Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli otomobilin teaser görselini yayınladı 3 ay Apple AirPods 2 için geri sayım başladı 3 ay Microsoft'tan görme engelli çocuklar için fiziksel programlama dili: Code Jumper 3 ay Toshiba sektörün ilk UFS 3.0 belleğini duyurdu 3 ay Huawei’in bu yılki amiral gemilerinden biri sıvı lens teknolojisi ile gelebilir 3 ay 2si1 | Kültür Sanat özel bölüm 3 ay Acer TravelMate B114-21 eğitime yönelik güçlü bir dizüstü modeli 3 ay Apple nabız ölçer sensörü davasında uzlaşma sağladı 3 ay "Sürgündeki" başkan adayı McAfee 3 ay Küp uydu KILIÇSAT, 2021 yılında fırlatılacak 3 ay VR yatırımları yüzde 81 azaldı 3 ay Microsoft, Edge'in mobil versiyonuna sahte haber uyarısı ekledi 3 ay Netflix, MPAA'ya katılan ilk video akış şirketi oldu 3 ay iOS 12.1.3 güncellemesi önemli hataları gideriyor 3 ay Oppo Find X2, 10x optik zoom ve ekrana gömülü ön kamera ile gelebilir 3 ay Instagram'dan açıklama geldi: Gönderi gizleme diye birşey söz konusu değil 3 ay 2019 Ford Ranger tanıtıldı: Yeni 2.0L EcoBlue dizel ve 10 ileri otomatik şanzıman 3 ay Huawei, Twitter’dan indirilen fotoğrafların silinmesi hakkında açıklama yaptı 3 ay Netflix içerikleri Instagram Hikayeler'de paylaşılabilecek 3 ay Facebook uydu iletişimini güçlendirmek için 'uzay lazerleri' kuruyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim