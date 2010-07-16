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Apple: Beyaz renkli iPhone 4 bu ayın sonunda satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
25,5b
1
14
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple bugün düzenlediği basın toplantısında, Beyaz renkli iPhone 4'ün satışa sunulacağı tarihe de açıklık getirdi. Geçtiğimiz ay yapılan iPhone 4 lansmanında Beyaz olan modelin, Temmuz ayının ikinci yarısında satışa sunulacağı belirtilmişti. Bir kısım kullanıcı tarafından merakla beklenen Beyaz iPhone 4 için tarih netleşti ve bir miktar gecikmeyle de olsa bu ayın sonunda satışa sunulacağı açıklandı.

Beyaz iPhone 4, rengi dışında, satışta olan Siyah renkli iPhone 4 ile teknik herhangi bir farklılık içermiyor.


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bluerdem 9 yıl
Beyaz olan aysinunda sadece Amerika'da mı satılacak yoksa diğer ülkelerde de aynı tarihte mı çıkacak?
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canoo 9 yıl
30 temmuzda çıkıcakmış galiba doğrumu biliyorum Temmuz sonuna kadar hangi ülkelerde çıktıysa beyaz da oralarda çıkar bence
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ShafakCool 9 yıl
Turkcellin sitesinde göremedim iPhone 4 ün çıkış tarihini ben ağustos diye tahmin ediyorum!
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El_domingo 9 yıl
adam oyle boyle 3milyon satmıs bile...begenmediğimiz steve turkiyeyi begenmiyor olacakki turkiye cıkısı eylul gibi gozukuyor...
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AhmedKaymakcı 9 yıl
eylül sonu diyor turkcell
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Nike 9 yıl
Bari sorununu çöz öyle yolla piyasaya insanda utanma olur fanlara güveniyor Apple.
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DH Misafiri 9 yıl
Eşşeğe altın semer de vursanız eşşek yine eşşektir demiş atalarımız.
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mehmetgirgin 9 yıl
beyaz çok dandik duruyo.
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e j d e r 9 yıl
stiv akıllanmış sol alt köşeyi tutmuyor
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goztepeli_TR 9 yıl

e j d e r

stiv akıllanmış sol alt köşeyi tutmuyor




napsin çekmez diye korkmuştur. rezil olmasın diye.
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DH Misafiri 9 yıl
Bu sorunlardan sonra beyaz olsa ne olacak. Yine aynı sorunlar baş gösterecek. Eşşeğe altın semer de vursanız eşşek yine eşşektir!
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bulo206 9 yıl
Bide şu sırıtışı yokmu ölüyorum abi yaa.
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santhora 9 yıl
yaw bari sorunlarından arındır öyle sür piyasaya. Ne utanmaz adamlar...
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ozan güven 9 yıl
aynen ya. madem sinyal sorunun var kılıfla idare ettireceğine adam akıllı tamir et öyle sür piyasaya. yazık
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