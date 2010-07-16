Apple: Beyaz renkli iPhone 4 bu ayın sonunda satışa sunuluyor

Apple bugün düzenlediği basın toplantısında, Beyaz renkli iPhone 4'ün satışa sunulacağı tarihe de açıklık getirdi. Geçtiğimiz ay yapılan iPhone 4 lansmanında Beyaz olan modelin, Temmuz ayının ikinci yarısında satışa sunulacağı belirtilmişti. Bir kısım kullanıcı tarafından merakla beklenen Beyaz iPhone 4 için tarih netleşti ve bir miktar gecikmeyle de olsa bu ayın sonunda satışa sunulacağı açıklandı.

Beyaz iPhone 4, rengi dışında, satışta olan Siyah renkli iPhone 4 ile teknik herhangi bir farklılık içermiyor.