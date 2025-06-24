iOS 26 beta 2, iPhone 17 Air modelinin geleceğini doğruladı

Yeni iOS 26 beta sürümde "420x912@3x" çözünürlüğünde iPhone’ların klasik palyaço balığı duvar kağıdının bir versiyonu bulundu. Bu, 1260 x 2736 çözünürlüğe karşılık geliyor ve mevcut olan herhangi bir iPhone'un çözünürlüğüyle uyuşmuyor. Yeni çözünürlüklü duvar kağıdı, geçen yıl analist Ming-Chi Kuo'nun iPhone 17 Air’ın yaklaşık 1260×2740 çözünürlük sunan 6,6 inç ekrana sahip olacağını iddia ettiği raporuyla uyuşuyor. Başka bir deyişle, duvar kağıdı tam olarak bu ekran çözünürlüğüne sahip yeni bir iPhone modelinin varlığını doğruluyor.
Söylentilere göre, iPhone 17 Air 5,5 milimetre incelikle şimdiye kadar piyasaya sürülen en ince iPhone olacak. Ağırlığı da yaklaşık 145 gram olacak. Apple’ın bu modelde kendi C1 modemini ve tek kamera lensi kullanması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: