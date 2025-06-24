Tam Boyutta Gör Apple, uzun zamandır en ince iPhone olacağı söylenen iPhone 17 Air modelinin varlığını Eylül ayına kadar resmi olarak kabul etmeyecek ancak iOS 26'nın ikinci beta sürümü bazı ipuçları veriyor. Sistem kodunda gizli olarak, mevcut veya önceki hiçbir iPhone modeliyle eşleşmeyen ancak söylentilere göre ultra ince iPhone 17 Air'ın sızdırılan çözünürlüğüyle eşleşen yeni bir ekran çözünürlüğüne dair referanslara rastlandı.

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Yeni iOS 26 beta sürümde "420x912@3x" çözünürlüğünde iPhone’ların klasik palyaço balığı duvar kağıdının bir versiyonu bulundu. Bu, 1260 x 2736 çözünürlüğe karşılık geliyor ve mevcut olan herhangi bir ‌iPhone‌'un çözünürlüğüyle uyuşmuyor. Yeni çözünürlüklü duvar kağıdı, geçen yıl analist Ming-Chi Kuo'nun iPhone 17 Air’ın yaklaşık 1260×2740 çözünürlük sunan 6,6 inç ekrana sahip olacağını iddia ettiği raporuyla uyuşuyor. Başka bir deyişle, duvar kağıdı tam olarak bu ekran çözünürlüğüne sahip yeni bir iPhone modelinin varlığını doğruluyor.

Söylentilere göre, iPhone 17 Air 5,5 milimetre incelikle şimdiye kadar piyasaya sürülen en ince iPhone olacak. Ağırlığı da yaklaşık 145 gram olacak. Apple’ın bu modelde kendi C1 modemini ve tek kamera lensi kullanması bekleniyor.

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iOS 26 beta 2, iPhone 17 Air modelinin geleceğini doğruladı

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