iPhone 17 ve 17 Pro'nun ekran boyutları ortaya çıktı: Değişim yok

iPhone 17 ve 17 Pro'nun ekran boyutları
Kaçıranlar için iPhone 17 serisi hakkında bir süredir yeni sızıntılar görüyoruz. Hatta yakın tarihte iPhone 17'nin prototip görüntüleri paylaşılmıştı. Son olarak Amazon'da yapılan listeleme ise, Spigen'e ait EZ Fit kılıfının iPhone 16 Pro (6.3 inç ekran), iPhone 17 ve iPhone 17 Pro ile uyumlu olduğunu gösteriyor. Bu da, iPhone 17 ve 17 Pro modellerinin tıpkı iPhone 16 Pro gibi 6.3 inçlik ekran taşıyacağını doğruluyor.
iPhone 17 ve 17 Pro beklenen özellikler
iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Malzeme konusunda da önemli bir farklılık var. Yeni Pro ve Pro Max modelleri, yarı cam yarı alüminyum bir gövdeye sahip olacak. Bu sayede hem kablosuz şarj desteklenecek hem de dayanıklılık artacak.
Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: