Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 Beta 2 sürümüyle yeni kullanıcı arayüzü tasarımı olan Liquid Glass'ın göze çarpan sorunlarından birini düzeltti.

Apple yöneticisi, Liquid Glass tasarımı hakkında konuştu 1 hf. önce eklendi

Liquid Glass olarak adlandırılan ve tüm işletim sistemlerine uygulanan yeni kullanıcı arayüzü, ışığı kırma şekli ve yarı saydamlığı dahil olmak üzere camın optik niteliklerinden ilham alan bir tasarım sistemiyle işletim sisteminin görünümünü ve hissini modernize ediyor. Ancak, iOS 26 beta kullanıcılarının geri bildirimlerine göre, Liquid Glass'ın okunabilirlik ve kullanılabilirlik açısından yetersiz kaldığı alanlar var.

Denetim Merkezi ve Bildirimler okunamıyordu!

Tam Boyutta Gör Liquid Glass, Denetim Merkezi’ni neredeyse okunamaz hale getirdi. Yarı saydam yapısı nedeniyle, Denetim Merkezi'nin düğmelerini ve kaydırıcılarını, altta görünen iPhone'un ana ekranındaki simgelerden ve widget'lardan ayırt etmek zor. Yeni yayınlanan beta sürümünde arka plan bulanıklığı daha iyi ayarlanarak bu sorun çözüldü.

Yalnızca Denetim Merkezi’ndeki öğelerin değil, bildirimlerin de okunması zordu. Yeni beta sürümünde bildirimlerin daha rahat okunabilir olduğunu söylemek mümkün ancak sorun tam olarak çözülebilmiş değil; özellikle açık renkli arka plan kullanımında bildirimler hâlâ rahatça görülemiyor.

iOS 26 beta 2, Denetim Merkezi ve bildirimlerde karşılaşılan Liquid Glass’a ilişkin sorunları düzeltmenin yanı sıra yeni zil sesi, kurtarma yardımcısı, Safari sekmelerde düzenlemeler getiriyor.

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iOS 26 beta 2 yayınlandı: Liquid Glass sorunları düzeltildi

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