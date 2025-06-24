iOS 26 beta 2 yayınlandı: Liquid Glass sorunları düzeltildi

Liquid Glass olarak adlandırılan ve tüm işletim sistemlerine uygulanan yeni kullanıcı arayüzü, ışığı kırma şekli ve yarı saydamlığı dahil olmak üzere camın optik niteliklerinden ilham alan bir tasarım sistemiyle işletim sisteminin görünümünü ve hissini modernize ediyor. Ancak, iOS 26 beta kullanıcılarının geri bildirimlerine göre, Liquid Glass'ın okunabilirlik ve kullanılabilirlik açısından yetersiz kaldığı alanlar var.
Denetim Merkezi ve Bildirimler okunamıyordu!
Yalnızca Denetim Merkezi’ndeki öğelerin değil, bildirimlerin de okunması zordu. Yeni beta sürümünde bildirimlerin daha rahat okunabilir olduğunu söylemek mümkün ancak sorun tam olarak çözülebilmiş değil; özellikle açık renkli arka plan kullanımında bildirimler hâlâ rahatça görülemiyor.
iOS 26 beta 2, Denetim Merkezi ve bildirimlerde karşılaşılan Liquid Glass’a ilişkin sorunları düzeltmenin yanı sıra yeni zil sesi, kurtarma yardımcısı, Safari sekmelerde düzenlemeler getiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: