Apple FaceTime üzerinden gizlice dinleniyor olabilirsiniz

Apple’ın FaceTime uygulamasında oldukça önemli bir güvenlik açığı keşfedildi. FaceTime üzerinden aranan kullanıcı çağrıya cevap vermese bile dinlenebiliyor. Bu büyük sorunun iOS 12.1 veya daha üstü sürüme sahip cihazları etkilediği düşünülüyor.

FaceTime açığı nasıl kullanılıyor?

FaceTime üzerinden istediğiniz kişiyle video görüşme başlatıyorsunuz. Arama devam ederken alt taraftan konuşmaya kişi ekle seçeneğine basıyorsunuz ve kişi ekle kısmında kendi telefon numaranızı seçiyorsunuz. Böylece kendiniz ve aradığınız kişiyle beraber grup konuşması açmış oluyorsunuz. Bu noktadan sonra karşıdaki kullanıcının sesi aramaya cevap vermemiş olsa dahi duyulmaya başlıyor. Apple, sorunun bu hafta gelen yazılım güncellemesi ile başladığını açıkladı. Ardından FaceTime uygulamasının grup konuşma özelliği sorun düzeltilene kadar devre dışı bırakıldı.

Tüm iPhone kullanıcıların dinlenebilmesine sebep olan güvenlik açığı haliyle sosyal medyada oldukça yankı buldu. Ayrıca aranan kişi güç butonuna basarsa video görüntüsünün de gittiği öğrenildi. Özellikle Mac bilgisayarları aradığınızda çok daha uzun süre çaldığı için dinleme işlemi de uzun süreler devam edebiliyor. Bu hafta yayınlanacak güncelleme ile sorunun düzeltileceği açıklandı. Yine de şüpheleriniz varsa ayarlar kısmından FaceTime’ı kapatmanız tavsiye ediliyor. Açığı deneyen kullanıcılardan birine ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://9to5mac.com/2019/01/28/facetime-bug-hear-audio/