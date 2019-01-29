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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple FaceTime üzerinden gizlice dinleniyor olabilirsiniz

FaceTime görüntülü görüşme uygulaması önemli bir güvenlik açığıyla gündeme geldi. FaceTime ile aradığınız kullanıcı cevap vermeden sesini duymaya başlayabiliyorsunuz.
3 ay
5,6b
1
13
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Apple FaceTime üzerinden gizlice dinleniyor olabilirsiniz
Apple’ın FaceTime uygulamasında oldukça önemli bir güvenlik açığı keşfedildi. FaceTime üzerinden aranan kullanıcı çağrıya cevap vermese bile dinlenebiliyor. Bu büyük sorunun iOS 12.1 veya daha üstü sürüme sahip cihazları etkilediği düşünülüyor.

FaceTime açığı nasıl kullanılıyor?

FaceTime üzerinden istediğiniz kişiyle video görüşme başlatıyorsunuz. Arama devam ederken alt taraftan konuşmaya kişi ekle seçeneğine basıyorsunuz ve kişi ekle kısmında kendi telefon numaranızı seçiyorsunuz. Böylece kendiniz ve aradığınız kişiyle beraber grup konuşması açmış oluyorsunuz. Bu noktadan sonra karşıdaki kullanıcının sesi aramaya cevap vermemiş olsa dahi duyulmaya başlıyor. Apple, sorunun bu hafta gelen yazılım güncellemesi ile başladığını açıkladı. Ardından FaceTime uygulamasının grup konuşma özelliği sorun düzeltilene kadar devre dışı bırakıldı.

Tüm iPhone kullanıcıların dinlenebilmesine sebep olan güvenlik açığı haliyle sosyal medyada oldukça yankı buldu. Ayrıca aranan kişi güç butonuna basarsa video görüntüsünün de gittiği öğrenildi. Özellikle Mac bilgisayarları aradığınızda çok daha uzun süre çaldığı için dinleme işlemi de uzun süreler devam edebiliyor. Bu hafta yayınlanacak güncelleme ile sorunun düzeltileceği açıklandı. Yine de şüpheleriniz varsa ayarlar kısmından FaceTime’ı kapatmanız tavsiye ediliyor. Açığı deneyen kullanıcılardan birine ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.


https://9to5mac.com/2019/01/28/facetime-bug-hear-audio/ Yorum Yaz
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MaSSive 3 ay en beğenilen


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goktug 14 3 ay
Açığı bile stabil heyt be
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Rachsuchtig 3 ay
Evet iPhone çok güvenli kesinlikle izlenmiyor dinlenmiyor. Birimlerinin isteği üzerine açıldı kullanıldı istenmeden ortaya çıktı büyük ihtimalle
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dark_prince60 3 ay
hiç şaşırmadım. Bilinçli olarak işletim sistemini yavaşlatıp yeni cihaz satmak isteyen bi firmadan da bu beklenir.
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b@d0 3 ay
EYVAH!!! kesin FBI peşime düşecek.
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dodofran 3 ay
ama özgee apple alarak sadece bi telefon almış olmuyorsun ki.. ar-ge siyle , ekosistemiyle, stabilitesiyle, düzenli güncellemeleriyle, çelik gibi güvenliğiyle bütün bir hizmet alıyorsun. o yüzden 300 dolara üretilen telefonlar 1100 dolar. yani keriz olduğumuzdan falan değil gerçekten bak.
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puandorg 3 ay
Son durum:
Kullanıcı: Facetime'da açık var mı yok mu?
Apple: Kim söyledi? Otur bi dakka, kim söyledi?
Kullanıcı: Kıvırma, var mı yok mu?
Apple: Hangi açık? Kim söyledi?
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Askaparta 3 ay
Person of Interest’a az kaldı.
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AirSupport 3 ay
Ulan şunu biraz daha önce öğrenseydim keşke ya...
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MaSSive 3 ay
Ciddi ciddi, çalışanları için de Apple ı bitirmek isteyen birileri olduğunu düşünmeye başladım.Huawei nin parmağı olabilir
Son sürümün Beta sürümü o kadar test ediliyor,en son halini yüklüyorsun ,sorun giderecek,yeni özellik getirecek dediğin ,ios sürümü başka sorunlara neden oluyor.
Apple borazanlığı yapanların sığındığı,övündüğü bir tek ,güncellemeleriydi, bu gidişle ona da güven kalmayacak.
Artık Update yapmaya,güncellemeye de korkar oldu,Apple kullananlar.Ki Apple kullandığım zamanlar da ,asla ios un son sürümün stabilitesin den uzun süre emin olmadan , yüklememişimdir de.
Zaten benim nazarım da Apple, kredisini yavaşlatma olayı ile çoktan bitirmişti.
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ayıp oluyor beyler 3 ay
Büyük resmî görenler de gelmiş
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Rachsuchtig 3 ay
Evet iPhone çok güvenli kesinlikle izlenmiyor dinlenmiyor. Birimlerinin isteği üzerine açıldı kullanıldı istenmeden ortaya çıktı büyük ihtimalle
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goktug 14 3 ay
Açığı bile stabil heyt be
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güvenlik açığı, facetime ve
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