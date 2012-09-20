Apple Haritalar hizmeti bazı noktalarda eleştiriliyor

Apple'ın A6 işlemcisinin yanında firma satın alarak ve yeni mühendisleri bünyesine katarak uzun süredir üzerinde çalıştığı diğer bir teknolojisi de harita hizmeti.





Bugüne kadar harita kısmını Google'a emanet eden Apple, iOS 6 işletim sisteminde ise dışa olan bağımlılığını ortadan kaldırma yolunda önemli bir adım atarak kendi harita hizmetini devreye soktu.





Apple'ın kendi arayüzünü tasarladığı hizmetin altında yatan ise TomTom ve OpenStreetMap girişiminin sağladığı navigasyon verileri. iOS 6 güncellemesi ile Ancak bu verilerin kullanılabilirliği sorgulanmaya başladı.





ABD sınırları içerisinde 3D görünümü flyover da dahil başarılı sonuçlar veren Apple'ın harita hizmeti, söz konusu uluslararası sınırlar olunca aynı şeyleri söylemek mümkün olmuyor. Şikayetlerin ortak noktası ise güncel olmayan POI verileri, coğrafi olarak bazı şehirlerin yanlış pozisyonda olması veya hiç mevcut olmaması ve arama sonuçlarının ilgisiz listelemeler yapması.





TomTom problemlerin kendisinden kaynaklandığını reddederek, ek özelliklerin lisanslama yaptığı firmaların sorumluluğunda olduğunu, kendi içeriğinin sadece herhangi bir hizmete kaynak olabileceğini açıkladı. Örneğin Google, sokak görünümü için kendi araçları ile panorama çekimleri yapıyor.





iOS 6'da harita hizmetinden vazgeçmek mümkün değil. Ancak web üzerinde Google Maps, Nokia Maps gibi hizmetlere erişmek mümkünken, Telenav gibi başarılı uygulamalar da App Store üzerinden sunuluyor.





iPhone 5 lansmanının ardından açıklama yapan Apple, ulaşım bilgileri gibi hizmetlerin üçüncü parti geliştiriciler tarafından sunulmasını beklediklerini aktarmıştı. Apple anlaşılan üçüncü parti geliştiricilerin daha çok hizmete katkı yapmasını istiyor.





Buna rağmen hizmetten memnun olan büyük bir kullanıcı kitlesi mevcut. Zaman geçtikçe eksiklik olan konularda gelişmeler olacaktır.