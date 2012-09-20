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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Haritalar hizmeti bazı noktalarda eleştiriliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın A6 işlemcisinin yanında firma satın alarak ve yeni mühendisleri bünyesine katarak uzun süredir üzerinde çalıştığı diğer bir teknolojisi de harita hizmeti.

Bugüne kadar harita kısmını Google'a emanet eden Apple, iOS 6 işletim sisteminde ise dışa olan bağımlılığını ortadan kaldırma yolunda önemli bir adım atarak kendi harita hizmetini devreye soktu. 

Apple'ın kendi arayüzünü tasarladığı hizmetin altında yatan ise TomTom ve OpenStreetMap girişiminin sağladığı navigasyon verileri. iOS 6 güncellemesi ile Ancak bu verilerin kullanılabilirliği sorgulanmaya başladı.

ABD sınırları içerisinde 3D görünümü flyover da dahil başarılı sonuçlar veren Apple'ın harita hizmeti, söz konusu uluslararası sınırlar olunca aynı şeyleri söylemek mümkün olmuyor. Şikayetlerin ortak noktası ise güncel olmayan POI verileri, coğrafi olarak bazı şehirlerin yanlış pozisyonda olması veya hiç mevcut olmaması ve arama sonuçlarının ilgisiz listelemeler yapması.

TomTom problemlerin kendisinden kaynaklandığını reddederek, ek özelliklerin lisanslama yaptığı firmaların sorumluluğunda olduğunu, kendi içeriğinin sadece herhangi bir hizmete kaynak olabileceğini açıkladı. Örneğin Google, sokak görünümü için kendi araçları ile panorama çekimleri yapıyor.

iOS 6'da harita hizmetinden vazgeçmek mümkün değil. Ancak web üzerinde Google Maps, Nokia Maps gibi hizmetlere erişmek mümkünken, Telenav gibi başarılı uygulamalar da App Store üzerinden sunuluyor.

iPhone 5 lansmanının ardından açıklama yapan Apple, ulaşım bilgileri gibi hizmetlerin üçüncü parti geliştiriciler tarafından sunulmasını beklediklerini aktarmıştı. Apple anlaşılan üçüncü parti geliştiricilerin daha çok hizmete katkı yapmasını istiyor.

Buna rağmen hizmetten memnun olan büyük bir kullanıcı kitlesi mevcut. Zaman geçtikçe eksiklik olan konularda gelişmeler olacaktır.

http://www.slashgear.com/ios-6-maps-polarizes-apple-fans-20248669/ Yorum Yaz
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ekorender 7 yıl en beğenilen
Hizmet bazı noktalarda eleştiriliyor mu? Şaka mı hocam bu. Deveye sormuşlar "boynun neden eğri diye" "nerem doğru ki" demiş. Aynı o hesap. Neresi doğru ki hizmetin bazı noktaları eleştirilsin.
Hizmet bazı noktalarda eleştiriliyor mu? Şaka mı hocam bu. Deveye sormuşlar "boynun neden eğri diye" "nerem doğru ki" demiş. Aynı o hesap. Neresi doğru ki hizm...
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the_end_ 7 yıl
Aklınca google a rakip olup kafa tutmaya çalıştı. Kobaylarda bütün ios kullanıcıları. Sordun mu milyonlarca kullanıcıya? Senin tribini çekmek zorunda mı bunca kullanıcı?
Aklınca google a rakip olup kafa tutmaya çalıştı. Kobaylarda bütün ios kullanıcıları. Sordun mu milyonlarca kullanıcıya? Senin tribini çekmek zorunda mı bunca k...
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FRAPS 7 yıl
En iyi navigasyon Nokia Maps , Nokia kalitesini yaşamak isteyenler ,süper hızlı safariden maps.nokia.com sitesinde takılabilirler :) Yanlız dikkat edin şarjınız bitmesin...
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The Catalyst 7 yıl
çok sıkıntısı olan yandex in haritalarını indirsin. google a mecbur olmak zorunda kalmayın.
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nurettinaz 7 yıl
Apple her zaman bu kadarkötü ürünler yazılımları piyasaya sürüp dünyanın parasını kazanıyor steve in kendi sözleri bile var ama fanlar anlamaz onlara sözüm yok Adamalar bu sefer direk göstere göstere yaptılar bunu bunuda ben steve in yokluğuna bağlıyorum adam bir dehaydı resmen cem uzan ın amerika şubesi hiçi insanlara parayla ve büyük bir parayla satmayı becerdi ya helal olsun. Bizden de çıkardı ama destek görmedi Bknz. Cem UZAN(amerika yı dolandırmayı deneyen adam)
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ALBAY 7 yıl
ios çok stabil yaw??? auwwwwwwwwww
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Faux Carnival 7 yıl
Verge oldurmus adamlari: theverge.com/...
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oktayakgoz 7 yıl
Google maps uygulaması ne oldu peki kurulması damı yasak
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idris 7 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

Google maps uygulaması ne oldu peki kurulması damı yasak

O kadar dert etmeyin ultra süper hızlı safari ile web tabanlı olarak kullanabilirsiniz. (!)


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Centauri 7 yıl
idris
Apple daha Google Maps uygulamasını onaylamadı. Mecburen ooo çok hızlı olmuş dediğiniz tarayıcı ile açacaksınız. :DThis is Amazing :))

Hayir. Google, iPhone'dan Android'lerden kazandigindan cok para kazandigi icin, direk Google Maps'i yollayacak App Store'a.
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idris 7 yıl Centauri
Centauri

idris

Apple daha Google Maps uygulamasını onaylamadı. Mecburen ooo çok hızlı olmuş dediğiniz tarayıcı ile açacaksınız. :DThis is Amazing :))


Hayir. Google, iPhone'dan Android'lerden kazandigindan cok para kazandigi icin, direk Google Maps'i yollayacak App Store'a.

İnşallah yollar. Youtube aylarca bekledi(yada bekliyor).
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engurlu 7 yıl Centauri
Centauri

idris

Apple daha Google Maps uygulamasını onaylamadı. Mecburen ooo çok hızlı olmuş dediğiniz tarayıcı ile açacaksınız. :DThis is Amazing :))


Hayir. Google, iPhone'dan Android'lerden kazandigindan cok para kazandigi icin, direk Google Maps'i yollayacak App Store'a.

Artik parayi,ios u ,android i gectimde Google şu haritasini bir an once ios a gondersin yoksa Allah muhafaza iphone 5 inle elin amerikasinda yoldan filan cikarsin arabanla


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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idris 7 yıl
Apple daha Google Maps uygulamasını onaylamadı. Mecburen ooo çok hızlı olmuş dediğiniz tarayıcı ile açacaksınız. :D
This is Amazing :))
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Mr.Legend 7 yıl
Kötü olmuş. This is Amazing dedikleri bu muydu şimdi!?
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SystemApps 7 yıl
Herşeyi kendim yapacam dersen sonu böyle olur.
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kule_genclik 7 yıl
Steve yaşasaydı acaba google mapsi çıkarır mıydı ios tan arkadaş
her yerde ne kadar .oktan olduğu konuşuluyo haritaların..
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channex 7 yıl


Su kadar yıldır apple savunurum severim bunları yazacagım aklıma gelmezdi:)

Ya madem okadar kotu ne halt etmeye lasmnda bıdı bıdı anlatıyorlar, zaten panaromik falan ayrı komedi...
Herkes Apple bu ne yapsa tutar diyor ama is oyle degilmis Jobs olmadan olmuyor demekki. Sirket bikere batma noktasına geldi umarım batırmadan eski kaliteye gelirler.


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alaz1903 7 yıl
bazı noktalarda mı :) resmen alay konusu oldu. apple kendi ayağına sıktı bu sürümle.
buyrun burdan: theamazingios6maps.tumblr.com/...
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Vladimir İlyiç Lenin 7 yıl
Harita gerçekten fiyasko
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