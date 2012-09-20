Apple Haritalar hizmeti bazı noktalarda eleştiriliyor

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Apple'ın A6 işlemcisinin yanında firma satın alarak ve yeni mühendisleri bünyesine katarak uzun süredir üzerinde çalıştığı diğer bir teknolojisi de harita hizmeti.
Bugüne kadar harita kısmını Google'a emanet eden Apple, iOS 6 işletim sisteminde ise dışa olan bağımlılığını ortadan kaldırma yolunda önemli bir adım atarak kendi harita hizmetini devreye soktu.
Apple'ın kendi arayüzünü tasarladığı hizmetin altında yatan ise TomTom ve OpenStreetMap girişiminin sağladığı navigasyon verileri. iOS 6 güncellemesi ile Ancak bu verilerin kullanılabilirliği sorgulanmaya başladı.
ABD sınırları içerisinde 3D görünümü flyover da dahil başarılı sonuçlar veren Apple'ın harita hizmeti, söz konusu uluslararası sınırlar olunca aynı şeyleri söylemek mümkün olmuyor. Şikayetlerin ortak noktası ise güncel olmayan POI verileri, coğrafi olarak bazı şehirlerin yanlış pozisyonda olması veya hiç mevcut olmaması ve arama sonuçlarının ilgisiz listelemeler yapması.
TomTom problemlerin kendisinden kaynaklandığını reddederek, ek özelliklerin lisanslama yaptığı firmaların sorumluluğunda olduğunu, kendi içeriğinin sadece herhangi bir hizmete kaynak olabileceğini açıkladı. Örneğin Google, sokak görünümü için kendi araçları ile panorama çekimleri yapıyor.
iOS 6'da harita hizmetinden vazgeçmek mümkün değil. Ancak web üzerinde Google Maps, Nokia Maps gibi hizmetlere erişmek mümkünken, Telenav gibi başarılı uygulamalar da App Store üzerinden sunuluyor.
iPhone 5 lansmanının ardından açıklama yapan Apple, ulaşım bilgileri gibi hizmetlerin üçüncü parti geliştiriciler tarafından sunulmasını beklediklerini aktarmıştı. Apple anlaşılan üçüncü parti geliştiricilerin daha çok hizmete katkı yapmasını istiyor.
Buna rağmen hizmetten memnun olan büyük bir kullanıcı kitlesi mevcut. Zaman geçtikçe eksiklik olan konularda gelişmeler olacaktır.
http://www.slashgear.com/ios-6-maps-polarizes-apple-fans-20248669/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O kadar dert etmeyin ultra süper hızlı safari ile web tabanlı olarak kullanabilirsiniz. (!)
Hayir. Google, iPhone'dan Android'lerden kazandigindan cok para kazandigi icin, direk Google Maps'i yollayacak App Store'a.
İnşallah yollar. Youtube aylarca bekledi(yada bekliyor).
Artik parayi,ios u ,android i gectimde Google şu haritasini bir an once ios a gondersin yoksa Allah muhafaza iphone 5 inle elin amerikasinda yoldan filan cikarsin arabanla
This is Amazing :))
Su kadar yıldır apple savunurum severim bunları yazacagım aklıma gelmezdi:)
Ya madem okadar kotu ne halt etmeye lasmnda bıdı bıdı anlatıyorlar, zaten panaromik falan ayrı komedi...
Herkes Apple bu ne yapsa tutar diyor ama is oyle degilmis Jobs olmadan olmuyor demekki. Sirket bikere batma noktasına geldi umarım batırmadan eski kaliteye gelirler.
buyrun burdan: theamazingios6maps.tumblr.com/...
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