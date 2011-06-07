Apple, Mac OS X işletim sisteminin Lion kod adlı 10.7 sürümünü duyurdu

Apple bugün düzenlediği Küresel Geliştiriciler Konferansı 2011 etkinliğinde MacOS X işletim sisteminin Lion kod adlı 10.7 sürümünü tanıttı. Yeni işletim sisteminin detaylarından önce bazı istatistikler paylaşan Apple, 54 milyon Mac kullanıcısı olduğunu ve 2006'dan bu yana Mac satışlarının yıllık %28 büyüme oranına ulaştığını buna karşın PC pazarının ise sadece %1 oranında büyüdüğünü belirtti. Mac satışlarında ağırlığı dizüstü bilgisayarların oluşturduğuna dikkat çeken Apple, yeni Mac OS X Lion işletim sistemiyle Mac'leri daha iddialı kılmayı ve son kullanıcılara çok sayıda yeni özellik getirmeyi hedefliyor.

Apple'ın Küresel Ürün Pazarlaması'ndan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phill Schiller tarafından tanıtılan MacOS X Lion, işletim sisteminin şimdiye kadar ki en iyi sürümü olarak tanımlanıyor. 250 yeni özellik ile MacOS X için büyük bir güncelleme anlamına gelen 10.7 sürümü, yapılan geliştirmelere ve eklenen yığınla yeni özelliğe rağmen aynı zamanda agresif bir fiyatlandırma ile sunulacak. Mac OS X Lion'un çıkış tarihine ve hangi fiyatla sunulacağına değineceğiz ama öncesinde işletim sisteminin yeni özelliklerine kısaca değinmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Minimalist arayüz üzerinde daha efektif kontrol sistemine yer verilen Mac OS X Lion'un altı çizilen özellikleri şu şekilde;

Mission Control özelliği ile çalışan tüm uygulamalar ve sayfalara kuşbakışı göz atılabiliyor ve hızlı geçiş yapılabiliyor.

Mac OS X Lion için vurgu yapılan ilk özellik çoklu dokunmatik desteği, akıcı animasyonlar ve optimize edilen kullanıcı arayüzü. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple'ın Mac satışlarında ağırlığı dizüstü bilgisayarlar oluşturuyor ve bu bilgisayarların hepsi geleneksel Apple anlayışından gelen büyük touchpad'lere sahip. Daha sezgisel bir kullanım hedefleyen Apple, yeni çoklu dokunmatik desteği ile kullanıcıların devinirlik kaydırma, tıklama ve döndürme gibi hareketlerle web sayfaları ve imajları daha efektif bir şekilde kontrol etmelerine olanak tanıyorlar. Yeni destek aynı zamanda "tam ekran" özelliğine sahip uygulamalar arasında geçiş için de büyük fayda sağlıyor. Dizüstü bilgisayarları tamam da peki masaüstü Mac modelleri bu özellikten nasıl faydalanacak diyenler için Apple, daha önce piyasa sunduğu Mac Trackpad adlı aksesuarı işaret ediyor ve bu aksesuarla çoklu dokunmatik kullanımı mümkün kılınıyor.

Mac OS X Lion'da uygulamalar işletim sisteminin menülerinden bağımsız olarak tam ekran modunda çalıştırılabiliyorlar.

Mac OS X Lion işletim sistemiyle gelen bir diğer önemli yenilik ise "tam ekran" uygulamalar. Görünen o ki, Apple bundan sonrası için uygulama geliştiricilere "tam ekran" seçeneğini zorunlu tutacak. Ancak bu noktada uygulama geliştiricilerin endişeye kapılmasına gerek yok zira Apple, hazırladığı özel bir araç ile geliştiricilerin kısa sürede uygulamaların tam ekran versiyonlarını hazırlayabileceklerini belirtiyor. Yeni eklenen "tam ekran" uygulama desteğinin özellikle elektronik posta okuma, internet sitelerinde gezme ve fotoğraf görüntüleme de büyük kolaylıklar sağlayacağı belirtilirken, kullanıcıların sadece tek bir tıklama ile uygulamaları tam ekran yapabilecekleri ifade ediliyor. Kullanıcılar, tam ekran modundaki bir uygulamadan diğerine kolayca geçiş yapabilecek veya masaüstü, dashboard ya da Spaces alanlarına tam ekran modundan çıkmadan da erişebilecekler. Apple'dan yapılan açıklamaya göre iWork, iLife, Safari, Mail, iTunes, FaceTime ve diğer pek çok temel uygulamanın "tam ekran" güncellemeleri yapılmış durumda.

Version özelliği ile dökümanların otomatik olarak sürekli kaydediliyor ve farklı versiyonlarına dönüş yapılabiliyor ya da o versiyondan kısımlar kopyala-yapıştır ile alınabiliyor.

Apple'ın Küresel Geliştiriciler Konferansı'ndaki Mac OS X Lion sunumda altını çizdiği yeni özelliklerden bir diğeri de Mission Control oldu. Exposé, tam ekran uygulamalar, Dashboard ve Spaces özelliklerini bir araya getiren Mission Control, Mac'inizde çalışan tüm uygulama ve pencereleri kuş bakışı olarak görmenize olanak tanıyor. Basit bir kaydırma hareketi ile masaüstünün küçültülmesiyle devreye giren bu özellik ile açık olan uygulama penrecelerini, tam ekran uygulamaların küçük resimlerini ve dashboard yani kotnrol paneli arasında hızlı bir şekilde gezilmesi ile daha efektif bir yönetim sağlanması amaçlanyor.

Mac OS X Lion için en önemli güncellemelerden biri de Mac App Store'un entegre olarak geliyor olması. Apple'ın Mac sistemler için hazırladığı uygulama mağazası ile kullanıcılar yeni Mac uygulamalarını keşfedebilecek, iTunes hesabı ile uygulama satın alabilecek ve onları indirip kurabilecekler. Uygulamaların doğrudan Launchpad'e yüklendiği Lion'da ayrıca uygulamalar için daha küçük "delta" güncellemeleri sunulacak ve yeni uygulamalar, uygulama için satın alma ve Push-Notification gibi özelliklerden faydalabilecekler. Yeri gelmişken LaunchPad özelliğinden de bahsedelim. İngilzce Fırlatma Rampası anlamına gelen ancak burada uygulama başlatma noktası olarak telaffuz edebileceğimiz LaunchPad, bir uygulamayı bulma ve çalıştırmayı daha da kolaylaştırıyor. iOS'ta gördüğümüz bir takım özellikleri içeren bu özellik, kurulu olan tüm uygulamaların gösteren tam ekran moduna sahip. LaunchPad ile kullanıcılar, herhangi bir sıra ya da klasör içerisindeki uygulamalarını organize edebiliyorlar.

Mac OS X Lion yani işletim sisteminin 10.7 versiyonu, tamamiyle yeniden tasarlanan mail uygulaması ile geliyor. Lion'un yeni elegant geniş ekran diziliminden faydalanan uygulama, kaydırılabilir zaman çizelgesinde grup ilişkili mesajları içeren yeni sohbet özelliğine sahip. Tekrarlanan mesajları akıllıca gizleyen uygulama bu sayede sohbetlerin daha kolay takip edilebilmesine olanak tanırken, orjinal mesajda gönderilen grafik ve ekleri korumayı sürdürüyor. Yeni arama özelliği kişi, konu veya etiket bazında arama ve tavsiyeleri eşleyebiliyor. Yeni ni mail uygulaması ayrıca Microsoft Exchange 2010 sistemi için de yerleşik destek içeriyor.

iOS'tan çeşitli esintiler içeren Mac OS X Lion'un bu yöndeki en bariz güncellemesi LauncherPad yeniliği. Bu özellik ile uygulamalar iOS tarzı organize edilebiliyorlar.

Mac OS X Lion'da bazı ek özellikler de bulunuyor. Yeni Resume yani Sürdürme özelliği, uygulamalarınızı ne zaman olursa olsun ister sistemi yeniden başlattığınızda, ister uygulamadan çıktığınızda veya isterseniz de uygulamayı yeniden çalıştırdığınızda aynen bıraktığınız gibi geri getiriyor. 10.7 sürümünün diğer bir özelliği ise Auto Save yani Otomatik Kayıt özelliği. Bu özellik sayesinde siz herhangi bir döküman üzerinde çalışırken, işletim sistemi bunu otomatik olarak kaydediyor ve bu sayede herhangi bir sorunda çalışmanızı kaybetmeniz engellenmiş oluyor.

Versions özelliği ise yarattığınız dökümanının geçmişini otomatik olarak kaydediyor ve kolay bir şekilde versiyonlar arasında gezmenizi, dilediğiniz versiyona geri dönmenizi ya da önceki versiyonlardan kopyala/yapıştır yapmanıza olanak tanıyor. AirDrop özelliği ise üçüncü parti uygulamalarla verilen bir özelliği, işletim sisteminin temel değerlerinden biri haline getiriyor. Çevrimiçi paylaşım hizmeti olan bu uygulama ile aynı uygulamaya sahip kullanıcılar arasında, noktadan noktaya bağlantı kurularak kolay ve hızlı bir şekilde dosya paylaşımı gerçekleştirilebiliyor.

Apple tarafından Mac OS X Lion için altı çizilen ancak detayları açıklanmayan diğer 240 özellik arasında yerleşik FaceTime, FileVault 2, Windows Migration, Lion Server eklentisi, Safari Okuma Listesi, yerleşik Xsan ve daha pek çok yenilik bulunuyor. Peki yeni işletim sistemi ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacak ? Uygulama geliştiricilerin an itibariyle beta versiyonuna ulaşabildikleri işletim sistemi, Temmuz ayı ile birlikte resmi olarak kullanıma sunulacak. Sadece Mac App Store üzerinden yayınlanacak olan Mac OS X Lion (10.7), 4GB dosya boyutunda olup işletim sistemi güncellemesi olarak 29.99$'a temin edilebilecek. Tabii Apple'ın sistemleri de Temmuz ayı ile birlikte Lion ön-yüklü olarak sunulacak.