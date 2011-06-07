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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Mac OS X işletim sisteminin Lion kod adlı 10.7 sürümünü duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,7b
1
82
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple bugün düzenlediği Küresel Geliştiriciler Konferansı 2011 etkinliğinde MacOS X işletim sisteminin Lion kod adlı 10.7 sürümünü tanıttı. Yeni işletim sisteminin detaylarından önce bazı istatistikler paylaşan Apple, 54 milyon Mac kullanıcısı olduğunu ve 2006'dan bu yana Mac satışlarının yıllık %28 büyüme oranına ulaştığını buna karşın PC pazarının ise sadece %1 oranında  büyüdüğünü belirtti. Mac satışlarında ağırlığı  dizüstü bilgisayarların oluşturduğuna dikkat çeken Apple, yeni Mac OS X Lion işletim sistemiyle Mac'leri daha iddialı kılmayı ve son kullanıcılara çok sayıda yeni özellik getirmeyi hedefliyor.

Apple, Mac OS X işletim sisteminin Lion kod adlı 10.7 sürümünü duyurdu
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Apple'ın Küresel Ürün Pazarlaması'ndan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phill Schiller tarafından tanıtılan MacOS X Lion, işletim sisteminin şimdiye kadar ki en iyi sürümü olarak tanımlanıyor. 250 yeni özellik ile MacOS X için büyük bir güncelleme anlamına gelen 10.7 sürümü, yapılan geliştirmelere ve eklenen yığınla yeni özelliğe rağmen aynı zamanda agresif bir fiyatlandırma ile sunulacak. Mac OS X Lion'un çıkış tarihine ve hangi fiyatla sunulacağına değineceğiz ama öncesinde işletim sisteminin yeni özelliklerine kısaca değinmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Minimalist arayüz üzerinde daha efektif kontrol sistemine yer verilen Mac OS X Lion'un altı çizilen özellikleri şu şekilde;

Apple, Mac OS X işletim sisteminin Lion kod adlı 10.7 sürümünü duyurdu
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Mission Control özelliği ile çalışan tüm uygulamalar ve sayfalara kuşbakışı göz atılabiliyor ve hızlı geçiş yapılabiliyor.

Mac OS X Lion için vurgu yapılan ilk özellik çoklu dokunmatik desteği, akıcı animasyonlar ve optimize edilen kullanıcı arayüzü. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple'ın Mac satışlarında ağırlığı dizüstü bilgisayarlar oluşturuyor ve bu bilgisayarların hepsi geleneksel Apple anlayışından gelen büyük touchpad'lere sahip. Daha sezgisel bir kullanım hedefleyen Apple, yeni çoklu dokunmatik desteği ile kullanıcıların devinirlik kaydırma, tıklama ve döndürme gibi hareketlerle web sayfaları ve imajları daha efektif bir şekilde kontrol etmelerine olanak tanıyorlar. Yeni destek aynı zamanda "tam ekran" özelliğine sahip uygulamalar arasında geçiş için de büyük fayda sağlıyor. Dizüstü bilgisayarları tamam da peki masaüstü Mac modelleri bu özellikten nasıl faydalanacak diyenler için Apple, daha önce piyasa sunduğu Mac Trackpad adlı aksesuarı işaret ediyor ve bu aksesuarla çoklu dokunmatik kullanımı mümkün kılınıyor.

Apple, Mac OS X işletim sisteminin Lion kod adlı 10.7 sürümünü duyurdu
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Mac OS X Lion'da uygulamalar işletim sisteminin menülerinden bağımsız olarak tam ekran modunda çalıştırılabiliyorlar.

Mac OS X Lion işletim sistemiyle gelen bir diğer önemli yenilik ise "tam ekran" uygulamalar. Görünen o ki, Apple bundan sonrası için uygulama geliştiricilere "tam ekran" seçeneğini zorunlu tutacak. Ancak bu noktada uygulama geliştiricilerin endişeye kapılmasına gerek yok zira Apple, hazırladığı özel bir araç ile geliştiricilerin kısa sürede uygulamaların tam ekran versiyonlarını hazırlayabileceklerini belirtiyor. Yeni eklenen "tam ekran" uygulama desteğinin özellikle elektronik posta okuma, internet sitelerinde gezme ve fotoğraf görüntüleme de büyük kolaylıklar sağlayacağı belirtilirken, kullanıcıların sadece tek bir tıklama ile uygulamaları tam ekran yapabilecekleri ifade ediliyor. Kullanıcılar, tam ekran modundaki bir uygulamadan diğerine kolayca geçiş yapabilecek veya masaüstü, dashboard ya da Spaces alanlarına tam ekran modundan çıkmadan da erişebilecekler. Apple'dan yapılan açıklamaya göre iWork, iLife, Safari, Mail, iTunes, FaceTime ve diğer pek çok temel uygulamanın "tam ekran" güncellemeleri yapılmış durumda.

Apple, Mac OS X işletim sisteminin Lion kod adlı 10.7 sürümünü duyurdu
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Version özelliği ile dökümanların otomatik olarak sürekli kaydediliyor ve farklı versiyonlarına dönüş yapılabiliyor ya da o versiyondan kısımlar kopyala-yapıştır ile alınabiliyor.

Apple'ın Küresel Geliştiriciler Konferansı'ndaki Mac OS X Lion sunumda altını çizdiği yeni özelliklerden bir diğeri de Mission Control oldu. Exposé, tam ekran uygulamalar, Dashboard ve Spaces özelliklerini bir araya getiren Mission Control, Mac'inizde çalışan tüm uygulama ve pencereleri kuş bakışı olarak görmenize olanak tanıyor. Basit bir kaydırma hareketi ile masaüstünün küçültülmesiyle devreye giren bu özellik ile açık olan uygulama penrecelerini, tam ekran uygulamaların küçük resimlerini ve dashboard yani kotnrol paneli arasında hızlı bir şekilde gezilmesi ile daha efektif bir yönetim sağlanması amaçlanyor.

Mac OS X Lion için en önemli güncellemelerden biri de Mac App Store'un entegre olarak geliyor olması. Apple'ın Mac sistemler için hazırladığı uygulama mağazası ile kullanıcılar yeni Mac uygulamalarını keşfedebilecek, iTunes hesabı ile uygulama satın alabilecek ve onları indirip kurabilecekler. Uygulamaların doğrudan Launchpad'e yüklendiği Lion'da ayrıca uygulamalar için daha küçük "delta" güncellemeleri sunulacak ve yeni uygulamalar, uygulama için satın alma ve Push-Notification gibi özelliklerden faydalabilecekler. Yeri gelmişken LaunchPad özelliğinden de bahsedelim. İngilzce Fırlatma Rampası anlamına gelen ancak burada uygulama başlatma noktası olarak telaffuz edebileceğimiz LaunchPad, bir uygulamayı bulma ve çalıştırmayı daha da kolaylaştırıyor. iOS'ta gördüğümüz bir takım özellikleri içeren bu özellik, kurulu olan tüm uygulamaların gösteren tam ekran moduna sahip. LaunchPad ile kullanıcılar, herhangi bir sıra ya da klasör içerisindeki uygulamalarını organize edebiliyorlar.

Mac OS X Lion yani işletim sisteminin 10.7 versiyonu, tamamiyle yeniden tasarlanan mail uygulaması ile geliyor. Lion'un yeni elegant geniş ekran diziliminden faydalanan uygulama, kaydırılabilir zaman çizelgesinde grup ilişkili mesajları içeren yeni sohbet özelliğine sahip. Tekrarlanan mesajları akıllıca gizleyen uygulama bu sayede sohbetlerin daha kolay takip edilebilmesine olanak tanırken, orjinal mesajda gönderilen grafik ve ekleri korumayı sürdürüyor. Yeni arama özelliği kişi, konu veya etiket bazında arama ve tavsiyeleri eşleyebiliyor. Yeni ni mail uygulaması ayrıca Microsoft Exchange 2010 sistemi için de yerleşik destek içeriyor.

Apple, Mac OS X işletim sisteminin Lion kod adlı 10.7 sürümünü duyurdu
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iOS'tan çeşitli esintiler içeren Mac OS X Lion'un bu yöndeki en bariz güncellemesi LauncherPad yeniliği. Bu özellik ile uygulamalar iOS tarzı organize edilebiliyorlar.

Mac OS X Lion'da bazı ek özellikler de bulunuyor. Yeni Resume yani Sürdürme özelliği, uygulamalarınızı ne zaman olursa olsun ister sistemi yeniden başlattığınızda, ister uygulamadan çıktığınızda veya isterseniz de uygulamayı yeniden çalıştırdığınızda aynen bıraktığınız gibi geri getiriyor. 10.7 sürümünün diğer bir özelliği ise Auto Save yani Otomatik Kayıt özelliği. Bu özellik sayesinde siz herhangi bir döküman üzerinde çalışırken, işletim sistemi bunu otomatik olarak kaydediyor  ve bu sayede herhangi bir sorunda çalışmanızı kaybetmeniz engellenmiş oluyor.

Versions özelliği ise yarattığınız dökümanının geçmişini otomatik olarak kaydediyor ve kolay bir şekilde versiyonlar arasında gezmenizi, dilediğiniz versiyona geri dönmenizi ya da önceki versiyonlardan kopyala/yapıştır yapmanıza olanak tanıyor. AirDrop özelliği ise üçüncü parti uygulamalarla verilen bir özelliği, işletim sisteminin temel değerlerinden biri haline getiriyor. Çevrimiçi paylaşım hizmeti olan bu uygulama ile aynı uygulamaya sahip kullanıcılar arasında, noktadan noktaya bağlantı kurularak kolay ve hızlı bir şekilde dosya paylaşımı gerçekleştirilebiliyor.

Apple, Mac OS X işletim sisteminin Lion kod adlı 10.7 sürümünü duyurdu
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Apple tarafından Mac OS X Lion için altı çizilen ancak detayları açıklanmayan diğer 240 özellik arasında yerleşik FaceTime, FileVault 2, Windows Migration, Lion Server eklentisi, Safari Okuma Listesi, yerleşik Xsan ve daha pek çok yenilik bulunuyor. Peki yeni işletim sistemi ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacak ? Uygulama geliştiricilerin an itibariyle beta versiyonuna ulaşabildikleri işletim sistemi, Temmuz ayı ile birlikte resmi olarak kullanıma sunulacak. Sadece Mac App Store üzerinden yayınlanacak olan Mac OS X Lion (10.7), 4GB dosya boyutunda olup işletim sistemi güncellemesi olarak 29.99$'a temin edilebilecek. Tabii Apple'ın sistemleri de Temmuz ayı ile birlikte Lion ön-yüklü olarak sunulacak.




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2smoke 8 yıl en beğenilen

cos179

Mac ev kullanıcısı için çok güzel bence. Sunucu tarafını bilmiyorum.

Ne kadar almak istesemde fiyatının aşırı pahalı olmasından dolayı yaygınlaşacağını sanmam.


Hocam daha nereye yaygınlaşsın, 30 senedir piyasada olupta batmadıysa bir şirket, hatta en yüksek piyasa değerine sahipse sizce daha ne kadar yaygın olması gerekir ?

Bu dediğiniz TR için geçerli olabilir ama yurt dışında normal PC den az pahalı MAC ler. O da malzeme kalitesi zaten.

Bunun dışında hayatında bir MAC e bakmamış bazı arkadaşlarımızın da düştüğü büyük yanlış var. O da MAC te kullanılan monitördeki PANEL kalitesi farkı.

Şimdi hesap çıkarın, 200 liraya 2.el bölümünde 1920x1080 acer, samsung vs. TN panel dandik mönitörlere alışmıştır %90 kullanıcı. Ölü pixel varmı yokmu, yoksa tamam kral monitör..

21.5 imac IPS panel yurt dışı fiyatı 990$ dır. Yani aldığınız MAC in sadece monitörü bir çok kişinin kullandığı PC den pahalıdır. Bu APPLE olduğu için değildir. Panel kalitesindendir. Pahalı diyenler EIZO'lara baksınlar. Sadece renk kalibrasyon yazılımı 600-700$ bu moitörlerin.

O yüzden PC fiyatı ile karşılaştırmak hiç doğru olmaz. Tabiki pahalı olması kadar doğal bir durum yok. Aynı kalitede PC parçası toplasak zaten aynı fiyata gelir.
cos179Mac ev kullanıcısı için çok güzel bence. Sunucu tarafını bilmiyorum.Ne kadar almak istesemde fiyatının aşırı paha...
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casualities 8 yıl
Ya boylesine aptalca, cahilce, dusuncesizce, onyargiyla yazilan yorumlari, cevaplari, tartismalari okudukca cildiriyorum. Bosvermek, ilgisiz kalmakta bir eylem ama tam tersine cevap verme gudusu on plana cikiyor. Yorumum Mac OS'u asagilayip, iki cumleyle es gecen, cok bilmis bicimde yapilan tum kisileredir. Fakat bu demek degildir ki Windows'u kotuluyorum.
Elestiri yapmak; ben begenmedim demek degildir; begenmezsin, nedenini aciklarsin, kendi deneyimlerini anlatirsin, bir sonuc cikarirsin ve elestiriyi yapici bir hale sokmus olursun. Windows'un 20 - 25 yilik surecte aldigi yol; ozellikle Windows 7 ile yakaladigi muhtesem basari ve sonunda kullanicilarini anlamaya yonelik girisimleri ve sorunsuza yakin sistem yaratma gayeleri takdire sayan. Burada sacma sapan "Ben XP kullaniyorum yeaaaa" diyen tum sacma kisilerin es geciyorum.
"Kullanici deneyimlerinin on planda tutuldugu; cok ufak gozuken gesture, expose, magic mouse gibi donanim ve yazilimlarin altinda ne kadar buyuk bir yazilim teknolojisi var gorebiliyor musunuz"
O nedenle Mac kullanicilari bir kez alistiktan sonra Windows kullanirken cok zorlanirlar; o bilindik kolay kullanim ve muhtesem derecede erisilebilirlik yoktur. Henuz performans, uyumluluk vs. kismina girmiyorum. Magic mouse ya da touchpad ya da track pad'i bir kez kullandiktan sonra; Windows icin kullandiginiz bilinen touch pad veya x marka y tuslu mouse size oyuncak gibi gelir. Cunku o kolaylik ve hizli deneyim kaybolmustur.
Pahalilik gorecelidir. Onemli olan ettigi degerdir. Bu deger genel olarak cok fazla degismez. Bunun da kistasi dunyanin en buyuk korsan kullanicisi ulkelerinden olan TR'ye gore belirlenmez. Simdi o sacma sapan goruslerinizi buraya girmeden once bir anlamaya calisin; bu deneyimi gidin Mac Store'larda deneyin; ucretsiz Mac Os kurslarina katilin; sadece yasayin.
Bu ulkede herkes herseyi bilmese zaten cok farkli olacak; esas sorun bu.
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DH Misafiri 8 yıl
Yukarıda bir arkadaş demiş sunucu piyasasında bir windows var birde microsoft arkadaşlar komik oluyorsunuz microsoft nedir ki sunucusu kaliteli olsun unix tabanlı sunucular şu an dünyanın en büyük şirketlerinin kullandığı sunuculardır istersen biraz araştır solaris var mesela ondan sonra yazmanı tavsiye ediyorum microsoftun büyümesinin tek nedeni işletim sistemini tüm bilgisayarlara kurdurmasıdır eğer linux geç çıkmamış olsaydı şu an linux kullanıyorduk arkadaş microsoftun ortağı galiba övüyor :)
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mlhefe 8 yıl
merhabalar mac os la ilgili bazı sorularım olcak sizlere :
şimdi ben mac os ta fazla oyun oynamam ama yinede age of mitoloji empires2 , counter , sims , wolfteam çalışsa hiç fena olmaz , bunlardan hangileri çalışır
bide arkadaşlarımla konuşuyorum arasıra ot gibi laptop internete gircen başka bi iş yapamıcan , sony al falan dediler buda aklımı karıştırdı , uygulama olarak mac in avantajları ne ? yani sadece internete girceksem ipad2 de yeterli olur benim için
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wiwaldicarlos 8 yıl

mlhefe

merhabalar mac os la ilgili bazı sorularım olcak sizlere :

şimdi ben mac os ta fazla oyun oynamam ama yinede age of mitoloji empires2 , counter , sims , wolfteam çalışsa hiç fena olmaz , bunlardan hangileri çalışır

bide arkadaşlarımla konuşuyorum arasıra ot gibi laptop internete gircen başka bi iş yapamıcan , sony al falan dediler buda aklımı karıştırdı , uygulama olarak mac in avantajları ne ? yani sadece internete girceksem ipad2 de yeterli olur benim için




Dostum oyunlarla pek aram yoktur, oynamam. O konuda bilgim yok açıkçası. Fakat sana tavsiyem ne macbook air ne de ipad.Eğer uzun süreli kullanmak istiyorsan laptopu, Macbook Pro derim. 13,3 inç alacaksın hem taşıması kolay, hem de güçlü. Sende araştır derim, ve aynı donanımda daha ucuza sony alırım diye de düşünme. Sony'de kullandım ben, karbonfiber dışındakiler hantal geldi bana.Tavsiyem mağazada gidip incelemen ve daha sonra alman yönünde. Herkesin beğenisi farklı olabilir. Yanlış yönlendirmek istemem.
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caves 8 yıl
ne kompleksli tipler var forumda. iyi diyene fan boy etiketi yapıştır, ürüne pahalı deyip geçiştir, bir de yanlış tavsiye vermekle suçla...
herkesin bütçesi kendine. evet pahalı ama ucuz mac edinmenin yolları var. almak isteyen bu yolları bulur ve alır... kaldı ki giriş seviyesi mac'ler öyle aman aman pahalı da değil.
onboardx denilen arkadaş her apple başlığı altında gereksiz yorumlar yaparak tatmin olan bir arkadaşımız; onu da ben böyle kabul ettim, tanımayan arkadaşlara da önerim bu arkadaşı böyle kabullenin, böyleleri de çıkıyor yapacak bir şey yok.
kendisine sadece internette gezinip, müzik dinlenen mac'lerden uzak durup windows ortamında soğuk füzyon çalışmaları yapmasını öneririm.
saygılar.
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DH Misafiri 8 yıl
bende aynı seyi merak ediyorum lion u yüklediğimde eski bilgiler silinecek mı ve bende windows da kurulu boot camp ile onun akibeti ne olur
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DH Misafiri 8 yıl
Herhalde ilk yayınlandığı gün almak olacak mac lion u. Kurumun verdiği bilgisayarlar olsada kendi aldığım mac book tan vazgeçemiyorum. Mac gerçekten kendine bağımlı ediyor, anlayacağınız bedava bile kesmiyor.
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caves 8 yıl
kullanıcılar farkındadır sanırım ama isimlerini bilmiyor olabilirler.
sonuçta yazdıklarım masaüstü kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak windows tarafında yapılmış gelişmeler.
mesela vista'dan da bildiğimiz gibi windows tuşu + tab ile 3D aero flap açık pencereleri üç boyutlu olarak sıralıyor. benim en çok beğendiğim özellik ise açık çok sayıda pencereden istediğinizin başlık çubuğuna tıklayıp basılı tutarak faresi sağa sola hızlıca kaydıranız halinde diğer açık olan tüm pencerelerin simge küçülmesi ve tekrar salladığınızda tam ekran haline gelmesi...
hiçbiri bir expose bir space değil ama ;)
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caves 8 yıl
lion coşmuş...
snow leopard bile yeterince iyiyken, mission kontrol, launch pad, verison gibi özelliklerle kullanıcı deneyimi tavan yapmış durumda.
bakın apple versions ile tüm bilgisayar dünyasına bir yenilik daha
getiriyor.önümüzdeki zamanda "save" mantığı yavaş yavaş terkedilecek, windows'da mac'den kopyalacağına göre versions sisteminin benzerini sonraki windowslarda kullanabiliriz. (kullanabilir diyorum çünkü hali hazırda windows kullanıcısıyım)
windows'un şu haliyle expose, space, mission kontrol ve launchpad gibi özellikleri yakalaması mümkün değil. şimdilik aero, snap, shake, peek gibi nisbeten olumlu özelliklerle idare edeceğiz.
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sahoron 8 yıl
Apple sevenler ve sadece webde gezinme veya basit şeyleri yapmak isteyenler için iyi ama sadece bunlar icin insanlar milyarlar sökülüyor. Apple olmasa ne olur ne olmaz bilmem ama Microsoft olmasa halimiz harap valla
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people are strange 8 yıl
apple bu yaz yeni macbook'ları da tanıtacak diye birşeyler söyleniyordu. ondan haber yok mu henüz?
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2smoke 8 yıl

sahoron

Apple sevenler ve sadece webde gezinme veya basit şeyleri yapmak isteyenler için iyi ama sadece bunlar icin insanlar milyarlar sökülüyor. Apple olmasa ne olur ne olmaz bilmem ama Microsoft olmasa halimiz harap valla


Komikmisin sen, hatta komiksin bak güldüm...
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alp er tunga 8 yıl

sahoron

Apple sevenler ve sadece webde gezinme veya basit şeyleri yapmak isteyenler için iyi ama sadece bunlar icin insanlar milyarlar sökülüyor. Apple olmasa ne olur ne olmaz bilmem ama Microsoft olmasa halimiz harap valla


Apple'ın ne iş yaptığını bilmiyorsun bari yorum yapma arkadaşım ya
Gerçekten komiksin sen.
Fotoğrafçıların, gazetecilerin, dizayn yapanların, grafikerlerin, matbaaların, prodüktörlerin v.s v.s... neden apple kullandığını bir araştır en iyisi.
Böyle yorum yaparak kirlilik yaratmamalısınız.
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Centauri 8 yıl
mithrelios
ne kadar iyi bir özellikmiş bu tam ekran özelliği maşallah. yenilikler kısmında bir paragraf anlatılmış, çok ilerici ve yenilikçi bir firma olan Appleı tebrik ederim.Appleı diğer şirketlerden üstün kılan güzelce paketlenip pahalı sunulan şeyleri tüketip bir statü sembolü haline getirmeyi pek seven insanlar. allahım tam ekran özelliği ekledik demişler tam komedi.

Bahsettikleri tam ekran ozelligi Windows'taki tam ekran degil.
Anlamadan yorum yapmayin
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