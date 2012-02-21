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Apple, MacBook Air ailesine yeni model hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Digitimes'ın bildirdiği yeni bir habere göre Apple yakın gelecekte ürün gamına yeni bir MacBook Air modeli daha ekleyebilir. Tayvan merkezli kaynaklara dayandırılan habere göre, yeni model ile birlikte Apple adına hacimli üretim yapan Quanta'nın da gelirlerini arttırması bekleniyor.
Apple'ın yeni modeli hakkında şu an için çok fazla bilgi olmasa da ultrabook segmentindeki gelişmelere paralel olarak Apple'ın da ürün gamında güncelleme yapacağı uzun süredir konuşuluyordu. Yeni MacBook Air modelinin Intel'in 22nm Ivy Bridge platformunu kullanması ve mevcut modellere göre daha yüksek performans ve daha gelişmiş enerji verimliliği sunması bekleniyor. Apple'ın aynı zamanda daha büyük (15-inç) MacBook Air modeli sunabileceği ve MacBook Pro'larda daha ince yekpare gövde kullanacağı da gelen haberler arasında.

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RehgarEarthfury 7 yıl
Dizayn'a laf yok ama fiyatlar uçuk. Bir zahmet yenileyin arada ürün gamını :)
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EddyCue 7 yıl
çoluk çocuk yorum yapıyor ciddiye alıyorsunuz. hata sizde valla.
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freeman8476 7 yıl
Mart nisan gibi ciksa bari guzel bi supriz olurdu. Ama yaza kadar cikarmazlar.
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face1tr 7 yıl
zannerdersem önümüzdeki hafta bugün tanıtılacak.
tüm mac book pro lardan optik disk okuyucusunun kaldırılması ve daha ince, yekpare bir gövde anlayışına geçilmesi de gündemde.
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E_Aydin35 7 yıl
İnce güçlü ve pahalı=Macbook Air..
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createemir 7 yıl
F/P oranı her zamanki gibi berbat.
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sepulturgay 7 yıl createemir
createemir
F/P oranı her zamanki gibi berbat.

Daha fiyati bile belli olmadan bu yorumu yaptigina gore apple sana test edip yorumlaman icin bi numune yolladi heralde
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erci501 7 yıl
takipteyim :) yeni notebook um ya pro ya da air olacak.
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MrPerFormance 7 yıl
hd 3000 neden almasinlar anlamadim. ben kullaniyorum herhangi bir performans sikintisi yok.
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m.t.y. 7 yıl MrPerFormance
MrPerFormance

hd 3000 neden almasinlar anlamadim. ben kullaniyorum herhangi bir performans sikintisi yok.

grafik işi yapıyorsanız belirli bir noktadan sonra çuvallıyor. entegre grafik işlemcisi olduğu için.

satamadıkları malları türkiyeye yolladılar zaten.

her tarafta bu nedenle reklamı kampanyası başladı.

avrupada herkes yeni modelleri bekliyor.


köklü değişiklikler olacağı beklentisi yüksek. özellikle pro modellerinde.



sizin için sıkıntı yoksa yoktur, dert etmeyin.
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m.t.y. 7 yıl
hd 3000 serisi almayın sakın.
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haymatloshan 7 yıl
Ultrabookların performasını artırmaya yönelseler sadece daha hoş olur.Kullanma fırsatım oldu,sahiden etkileyici.
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Makarov06 7 yıl
Hazırlasınlar diğer firmalarda tasarımını çalmak için şimdiden hazırlığa başlasın
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