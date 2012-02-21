Apple, MacBook Air ailesine yeni model hazırlıyor

Digitimes'ın bildirdiği yeni bir habere göre Apple yakın gelecekte ürün gamına yeni bir MacBook Air modeli daha ekleyebilir. Tayvan merkezli kaynaklara dayandırılan habere göre, yeni model ile birlikte Apple adına hacimli üretim yapan Quanta'nın da gelirlerini arttırması bekleniyor.

Apple'ın yeni modeli hakkında şu an için çok fazla bilgi olmasa da ultrabook segmentindeki gelişmelere paralel olarak Apple'ın da ürün gamında güncelleme yapacağı uzun süredir konuşuluyordu. Yeni MacBook Air modelinin Intel'in 22nm Ivy Bridge platformunu kullanması ve mevcut modellere göre daha yüksek performans ve daha gelişmiş enerji verimliliği sunması bekleniyor. Apple'ın aynı zamanda daha büyük (15-inç) MacBook Air modeli sunabileceği ve MacBook Pro'larda daha ince yekpare gövde kullanacağı da gelen haberler arasında.