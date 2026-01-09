Giriş
    Safari'nin baş tasarımcısı Apple'dan ayrıldı

    Apple, bir üst düzey ismi daha kaybetti. Apple cihazların varsayılan internet tarayıcısı Safari'nin baş tasarımcısı The Browser Company'ye geçti. İşte detaylar:

    safari baş tasarımcısı appledan ayrıldı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Safari tarayıcısının baş tasarımcısı Marco Triverio, şirketten ayrılarak The Browser Company’e katıldı. Bu girişim, Dia adında yapay zeka odaklı bir tarayıcı geliştirmesiyle tanınıyor. The Browser Company'nin CEO'su Josh Miller, sosyal medyada yaptığı açıklamada Triverio'nun şirkete yeni katıldığını duyurdu.

    Safari'nin tasarımcısı, yapay zeka tarayıcı geliştiren şirkete katıldı

    Apple Safari tarayıcının baş tasarımcısı, kariyerini Arc ve Dia tarayıcılarının geliştiricisi olan The Browser Company bünyesinde sürdürecek. Browser Company, Arc ve Dia'yı geliştirerek sadece daha hızlı değil, aynı zamanda daha kişisel, odaklı, yaratıcı ve belki de daha eğlenceli bir tarayıcı sunduklarını söylüyor.

    Ekim 2025'te Browser Company, M1 ve daha yeni işlemcili Mac'ler için yapay zeka destekli Dia tarayıcısını çıkardı. Dia gezinme deneyimi, sekme tabanlı yapay zeka sohbet işlevselliği etrafında şekilleniyor. Tarayıcı, planlama, öğrenme, yazma ve kodlama gibi günlük işler için kullanıcı tarafından oluşturulan ve yerleşik kısayolların bir karışımı olan "Skills" özelliğini sunuyor. Şu anda mevcut olan özellikler arasında tek tıkla bilgi doğrulayıcı, özetleme, tarama geçmişi analizi, üretkenlik planlaması ve daha fazlası yer alıyor. Tarayıcının yapay zekası zaman içinde tercihleri ​​anlayabiliyor.

    The Browser Company, yapay zeka tabanlı tarayıcı araçlarını geliştirmek için Triverio'nun bilgisinden yararlanmayı umuyor. Apple, bu kaybın ardından ekibine yeni bir tasarım başkanı atamadı.

