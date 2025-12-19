macOS Tahoe güncellemesi, monitörlerde titreme sorununa yol açtı

Studio Display'de ekran titreme sorunu
Titreme sorunu, en sık, bembeyaz arka planlı uygulamalar arasında geçiş yaparken ya da açık renkli arka plana sahip web sayfalarında gezinirken meydana geliyor.
Herhangi bir uygulama titremeye neden olabiliyor ve rastgele ortaya çıkıyor. Titreme kısa süreliğine ya da birkaç saniye boyunca art arda birkaç kez tekrarlayan şekilde görülüyor. Karanlık içerikten açık içeriğe geçiş yapıldığında, neredeyse her zaman bu sorunla karşılaşılıyor.
macOS 26 flickering sorununa ilişkin Apple'dan henüz açıklama gelmedi. Umarız, macOS 26.3 güncellemesiyle bu sorun giderilir.
