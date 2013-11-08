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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Mavericks'in Mail yazılımındaki sorunları gideren güncellemeyi yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, Mavericks'in Mail yazılımındaki sorunları gideren güncellemeyi yayınladı

Apple, bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen ve Mavericks'in Mail uygulamasındaki basta Gmail sorunu olmak üzere önemli sorunları gideren Mail Update for Mavericks 1.0'i yayınladı.

Daha önceki haberlerimizden hatırlayacağınız gibi Mavericks'le birlikte gelen Mail uygulamasında özellikle Gmail kullanıcıları mail gönderip alamama, akili klasörlerin kullanılamaması gibi çeşitli sorunlarla karşılaşmıştı.

Mavericks'in Mail uygulaması için yayınlanan güncellemenin içerdiği sorun gidermeleri ve iyileştirmeler söyle:

  • Gmail hesabi kullanan kullanıcıların mail silme, taşıma ve arşivlemesine engel olan sorun giderildi
  • Okunmayan mail sayısının yanlış belirlenmesine neden olan sorun ele alindi
  • Mail uygulamasının uyumluluğu ve stabilitesi arttırıldı 

Apple, güncellemenin tüm Mavericks kullanıcıları tarafından yüklemesini tavsiye ederken; güncellemeden önce yedekleme yapılmasını önermekte.

Aşağıdaki bağlantıdan Apple’ın Mail Update for Mavericks 1.0 için hazırladığı destek sayfasına ulaşabilirsiniz:

Mail Update for Mavericks 1.0


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Guest-0924579C4 6 yıl
şu gerçekten mac te en sevdiğim program windosta karşılığı yok.
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Vasto Lorde 6 yıl
sorun hala devam ediyor mu yoksa sadece bende mi sorun var? önceden mailler bildirim olarak direk gelirdi şimdi maile basıyorum 25 tane mail geliyor bi anda
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smart1978 6 yıl
carnador
smart1978 Cok onemli bir haber olsa gerek ... Bu tip sorun gidermeler haber yapilsa donanimhaber de Android haberlerinde bariz bir ustunluk cikardi ...
Keşke düzelse de haber yapılsa.

O kadar cok ki bahsedilemez bile ...
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VlknFX 6 yıl
Şu mail ikonunun bile tasarımı nekadar şık ve ince detaylar var Adamlar tasarım konusunda gerçekten çok iyiler abi ya :)
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flashpoint 6 yıl
darkbluestaz
Mavericks launchpad de sayfa gecislerinde takiliyor bu hatayida giderseler fena olmayacak

Temiz kurulum yaptın mı?
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TheMarjinaLs 6 yıl flashpoint
flashpoint

darkbluestaz

Mavericks launchpad de sayfa gecislerinde takiliyor bu hatayida giderseler fena olmayacak


Temiz kurulum yaptın mı?

Aynı olaydan muzdaripiz...Özellikle hala ''SAFARI'' ye alışamadım.Eskiden yeni sekme açma , bir alt bardaydı.Şimdi en üste koymuşlar.Sürekli sövüyorum Apple'a. Ayrıca temiz bir kurulm yapacak olsak her güncellenen sistemde , ne farkı kaldı ki Mac kullanmanın ?

Farkta bu zaten . . .
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darkbluestaz 6 yıl
Mavericks launchpad de sayfa gecislerinde takiliyor bu hatayida giderseler fena olmayacak
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smart1978 6 yıl
Cok onemli bir haber olsa gerek ...
Bu tip sorun gidermeler haber yapilsa donanimhaber de Android haberlerinde bariz bir ustunluk cikardi ...
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Guest-F8946C419 6 yıl smart1978
smart1978

Cok onemli bir haber olsa gerek ...

Bu tip sorun gidermeler haber yapilsa donanimhaber de Android haberlerinde bariz bir ustunluk cikardi ...




Keşke düzelse de haber yapılsa.
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