Apple, Mavericks'in Mail yazılımındaki sorunları gideren güncellemeyi yayınladı

Apple, bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen ve Mavericks'in Mail uygulamasındaki basta Gmail sorunu olmak üzere önemli sorunları gideren Mail Update for Mavericks 1.0'i yayınladı.
Daha önceki haberlerimizden hatırlayacağınız gibi Mavericks'le birlikte gelen Mail uygulamasında özellikle Gmail kullanıcıları mail gönderip alamama, akili klasörlerin kullanılamaması gibi çeşitli sorunlarla karşılaşmıştı.
Mavericks'in Mail uygulaması için yayınlanan güncellemenin içerdiği sorun gidermeleri ve iyileştirmeler söyle:
- Gmail hesabi kullanan kullanıcıların mail silme, taşıma ve arşivlemesine engel olan sorun giderildi
- Okunmayan mail sayısının yanlış belirlenmesine neden olan sorun ele alindi
- Mail uygulamasının uyumluluğu ve stabilitesi arttırıldı
Apple, güncellemenin tüm Mavericks kullanıcıları tarafından yüklemesini tavsiye ederken; güncellemeden önce yedekleme yapılmasını önermekte.
Aşağıdaki bağlantıdan Apple’ın Mail Update for Mavericks 1.0 için hazırladığı destek sayfasına ulaşabilirsiniz:
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O kadar cok ki bahsedilemez bile ...
Temiz kurulum yaptın mı?
Aynı olaydan muzdaripiz...Özellikle hala ''SAFARI'' ye alışamadım.Eskiden yeni sekme açma , bir alt bardaydı.Şimdi en üste koymuşlar.Sürekli sövüyorum Apple'a. Ayrıca temiz bir kurulm yapacak olsak her güncellenen sistemde , ne farkı kaldı ki Mac kullanmanın ?
Farkta bu zaten . . .
Bu tip sorun gidermeler haber yapilsa donanimhaber de Android haberlerinde bariz bir ustunluk cikardi ...
Keşke düzelse de haber yapılsa.