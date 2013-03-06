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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, OS X 10.8.3'ün yeni bir derlemesini (12D76) yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, OS X 10.8.3'ün yeni bir derlemesini (12D76) yayınladı

Kasım ayından bu yana geliştiriciler ile OS X 10.8'in 3.büyük sürümünün testlerini sürdüren Apple, sistemin yeni ve 13.derlemesini yayınladı.

Kayıtlı geliştiricilerin Apple'ın Geliştiriciler Sayfası'ndan yükleyebilecekleri OS X 10.8.3 12D76 numaralı derlemesinin temelde sunduğu yeniliklerle ilgili Apple herhangi bir açıklama yapmazken; bir önceki derlemede olduğu gibi geliştiricilerin AirPlay, AirPort, Game Center, Safari ve grafik sürücülerine odaklanmasını istedi.

Son kullanıcı için ne zaman yayınlanacağı şimdilik netlik kazanmazken, 13.derlemenin yayınlanmasından ötürü bu ay içerisinde OS X 10.8.3'ün yayınlanması bekleniyor.


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londoner23 6 yıl
hmm haberim yoktu...

saol paylaşım için...
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