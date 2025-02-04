Apple, MacBook'lardaki büyük bir soruna çözüm getirdi

Tam Boyutta Gör Apple, MacBook’ların şarja takıldığında veya kapağı açıldığında otomatik olarak açılmasını sağlayan bir özellik sunuyor. Birçok kişi bu özelliği sevmiyor çünkü; bilgisayarın ekranını veya klavyeyi temizlemek için yeterli zaman olmuyor. Bazı kullanıcılar da MacBook'u açmanın başka bir yolunun gereksiz olduğunu, güç düğmesine basmanın zaten basit bir seçenek olduğunu söylüyor.

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Intel işlemcili MacBook'larda bu özelliği devre dışı bırakmak için bir yöntem olsa da, Apple Silicon işlemcili MacBook’lar için resmi bir çözüm yolu sunulmamıştı. Apple, yakın zamanda M1/M2/M3/M4 işlemcili MacBook'larda bu özelliği devre dışı bırakmanın yollarını detaylı olarak açıkladı. macOS Sequoia yüklüyse MacBook kapağı kaldırınca açılıyor sorununu aşağıdaki adımlarla çözebilirsiniz:

MacBook kapağı açınca açılıyor sorunu çözüm yolları (M işlemcili modeller için)

Terminal uygulamasını açın. Kapağı kaldırınca veya güce bağlıyken başlatmayı önlemek için: “sudo nvram BootPreference=%00” komutunu girin. Yalnızca kapağı açınca başlatmayı önlemek için: “sudo nvram BootPreference=%01” komutunu yazın. Yalnızca güce bağlanırken başlatmayı önlemek için: “sudo nvram BootPreference=%02” komutunu verin. İstendiğinde yönetici parolanızı girin.

İşlemi geri almak için Terminal’e “sudo nvram -d BootPreference” komutunu girin.

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