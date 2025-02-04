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    Apple, MacBook'lardaki büyük bir soruna çözüm getirdi

    MacBook'lar kapağı açıldığında veya güç adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır. Bazı kullanıcılar için büyük bir sorun olan bu durum için Apple sonunda resmi çözüm yolunu sundu.
    MacBook kapağı açınca açılıyor sorunu çözümü Tam Boyutta Gör
    Apple, MacBook’ların şarja takıldığında veya kapağı açıldığında otomatik olarak açılmasını sağlayan bir özellik sunuyor. Birçok kişi bu özelliği sevmiyor çünkü; bilgisayarın ekranını veya klavyeyi temizlemek için yeterli zaman olmuyor. Bazı kullanıcılar da MacBook'u açmanın başka bir yolunun gereksiz olduğunu, güç düğmesine basmanın zaten basit bir seçenek olduğunu söylüyor.

    Intel işlemcili MacBook'larda bu özelliği devre dışı bırakmak için bir yöntem olsa da, Apple Silicon işlemcili MacBook’lar için resmi bir çözüm yolu sunulmamıştı. Apple, yakın zamanda M1/M2/M3/M4 işlemcili MacBook'larda bu özelliği devre dışı bırakmanın yollarını detaylı olarak açıkladı. macOS Sequoia yüklüyse MacBook kapağı kaldırınca açılıyor sorununu aşağıdaki adımlarla çözebilirsiniz:

    MacBook kapağı açınca açılıyor sorunu çözüm yolları (M işlemcili modeller için)

    1. Terminal uygulamasını açın.
    2. Kapağı kaldırınca veya güce bağlıyken başlatmayı önlemek için: “sudo nvram BootPreference=%00” komutunu girin.
    3. Yalnızca kapağı açınca başlatmayı önlemek için: “sudo nvram BootPreference=%01” komutunu yazın.
    4. Yalnızca güce bağlanırken başlatmayı önlemek için: “sudo nvram BootPreference=%02” komutunu verin.
    5. İstendiğinde yönetici parolanızı girin.

    İşlemi geri almak için Terminal’e “sudo nvram -d BootPreference” komutunu girin.

    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/120622 https://www.xda-developers.com/apple-is-fixing-major-issue-with-macbooks/
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