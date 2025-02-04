Apple, MacBook'lardaki büyük bir soruna çözüm getirdi

Intel işlemcili MacBook'larda bu özelliği devre dışı bırakmak için bir yöntem olsa da, Apple Silicon işlemcili MacBook’lar için resmi bir çözüm yolu sunulmamıştı. Apple, yakın zamanda M1/M2/M3/M4 işlemcili MacBook'larda bu özelliği devre dışı bırakmanın yollarını detaylı olarak açıkladı. macOS Sequoia yüklüyse MacBook kapağı kaldırınca açılıyor sorununu aşağıdaki adımlarla çözebilirsiniz:
MacBook kapağı açınca açılıyor sorunu çözüm yolları (M işlemcili modeller için)
- Terminal uygulamasını açın.
- Kapağı kaldırınca veya güce bağlıyken başlatmayı önlemek için: “sudo nvram BootPreference=%00” komutunu girin.
- Yalnızca kapağı açınca başlatmayı önlemek için: “sudo nvram BootPreference=%01” komutunu yazın.
- Yalnızca güce bağlanırken başlatmayı önlemek için: “sudo nvram BootPreference=%02” komutunu verin.
- İstendiğinde yönetici parolanızı girin.
İşlemi geri almak için Terminal’e “sudo nvram -d BootPreference” komutunu girin.Kaynakça https://support.apple.com/en-us/120622 https://www.xda-developers.com/apple-is-fixing-major-issue-with-macbooks/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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