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Apple, Prineville'deki yeni veri merkezi için hidroelektrik santrali kuruyor

5 yıl
1,1b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, Prineville'deki yeni veri merkezi için hidroelektrik santrali kuruyor
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Apple, tesislerinin ve kullanıcılara sunulan çevrimiçi hizmetlerin kalbi olan veri merkezlerinin enerji ihtiyaçlarını "%100 Yenilenebilir Enerji ile karşılama” misyonunda önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Yakın zamanda iCloud için Prineville, Oregon'da yeni bir veri merkezi inşa etmeye başlayan Apple, bu yeni tesisin enerji ihtiyaçlarını geleneksel şebekeden karşılamak yerine yüzünü yenilenebilir enerjiye çevirdi.

Bu hedef doğrultusunda Apple, OregonLive sitesinde yer alan resmi bilgilere göre, yerel hidroelektrik kaynaklardan faydalanmak için ilk önemli adımını atarak hali hazırda proje aşamasında olan bir hidroelektrik santrali projesinin faaliyete geçirilmesi için yerel yenilenebilir enerji üretimi sağlayıcısıyla birlikte hareket etmeye başladı.

Konuyla ilgili Apple cephesinden herhangi bir yorum yapılmazken; firmanın internet sayfasında yer alan bilgilerde Prineville’deki veri merkezinin enerji ihtiyacını, hidroelektrik kaynakların yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisiyle de karşılamayı hedeflediği belirtiliyor.

Eyalet yasalarının yenilenebilir enerjinin doğrudan erişim hizmeti aracılığıyla doğrudan satın alınabilmesine izin vermesinden ötürü Apple, Prineville’deki veri merkezini geleneksel santrallerden değil, yenilebilir enerji ile karşılamayı hedeflediğini açıklamıştı.

Apple, 2012 yılı itibariyle tesisleri ve veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu enerjinin %75’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor.


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oktayakgoz 5 yıl en beğenilen
bugün Windows phone 8.1 in ön izleme sürümü yayınlanacak. bunun ile ilgili bir haber daha gelmedi. fakat apple ın kuracağı santral için haber yapılıyor. applehaber olsun sitenin ismi deyince eleştiri çok olmuş oluyor.
bugün Windows phone 8.1 in ön izleme sürümü yayınlanacak. bunun ile ilgili bir haber daha gelmedi. fakat apple ın kuracağı santral için haber yapılıyor. appleha...
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assasin34 5 yıl
apple nelerle ugrasiyor.digerleri nelerle.?hala plastik kasami olsun 2k ekranmi olsun.ucsunmu kacsinmi pesindeler:-)
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Mars Portakalı 5 yıl
Windows Phone 8.1 indirime sunuldu. Mükemmel olmuş. Ama neden haber yapılmıyor?
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E_Aydin35 5 yıl
Enerji, günümüzün hızla tükenen kapasitesidir.. Bunu engellemek adına ve tasarruf etmek adına yapılan her adım alkışı hak eder. İster Apple bunu kar amaçlı yapmış olsun, ister enerji masraflarından kısacak olmasından olsun ki öyle, şirket menfaatleri her zaman ön planda gelir ama çevreye yaraması da iyi bir durum..
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Hunter_C 5 yıl
Filmdeki olay Skynet eğer başımıza gelmezse bende bişiy bilmiyorum... Tamam özellikle Apple teknolojiyi çok geliştirdi, çok farklı seviyelere getirdi, gerçekten bravo ama bekleyen tehlikeyi de göz ardı etmemek lazım..
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nepasvior 5 yıl
iyi de hidroelektrik tam çevreci bir çözüm değil ki ekolojik dengeyi iklimi bile değiştiriyor, tamam kömürden falan daha iyi ama en temiz çözüm güneş enerjisidir
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from_anatolia 5 yıl nepasvior
nepasvior

iyi de hidroelektrik tam çevreci bir çözüm değil ki ekolojik dengeyi iklimi bile değiştiriyor, tamam kömürden falan daha iyi ama en temiz çözüm güneş enerjisidir

Doğru tespit. Hidroelektirk santral ekolojiyi mahveder.
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shadowtr 5 yıl nepasvior
Olsun Apple yapıyorsa sorgulanmaz, gözleri kapatıp alkışlanır...

HES'lere hayır!


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imperial crusader 5 yıl
shady çalışıyor
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oktayakgoz 5 yıl en beğenilen
bugün Windows phone 8.1 in ön izleme sürümü yayınlanacak. bunun ile ilgili bir haber daha gelmedi. fakat apple ın kuracağı santral için haber yapılıyor. applehaber olsun sitenin ismi deyince eleştiri çok olmuş oluyor.
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multiTYRT 5 yıl
Kömürle çalışan sunucular tarih oluyor
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