Apple, Prineville'deki yeni veri merkezi için hidroelektrik santrali kuruyor

Apple, tesislerinin ve kullanıcılara sunulan çevrimiçi hizmetlerin kalbi olan veri merkezlerinin enerji ihtiyaçlarını "%100 Yenilenebilir Enerji ile karşılama” misyonunda önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Yakın zamanda iCloud için Prineville, Oregon'da yeni bir veri merkezi inşa etmeye başlayan Apple, bu yeni tesisin enerji ihtiyaçlarını geleneksel şebekeden karşılamak yerine yüzünü yenilenebilir enerjiye çevirdi.

Bu hedef doğrultusunda Apple, OregonLive sitesinde yer alan resmi bilgilere göre, yerel hidroelektrik kaynaklardan faydalanmak için ilk önemli adımını atarak hali hazırda proje aşamasında olan bir hidroelektrik santrali projesinin faaliyete geçirilmesi için yerel yenilenebilir enerji üretimi sağlayıcısıyla birlikte hareket etmeye başladı.

Konuyla ilgili Apple cephesinden herhangi bir yorum yapılmazken; firmanın internet sayfasında yer alan bilgilerde Prineville’deki veri merkezinin enerji ihtiyacını, hidroelektrik kaynakların yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisiyle de karşılamayı hedeflediği belirtiliyor.

Eyalet yasalarının yenilenebilir enerjinin doğrudan erişim hizmeti aracılığıyla doğrudan satın alınabilmesine izin vermesinden ötürü Apple, Prineville’deki veri merkezini geleneksel santrallerden değil, yenilebilir enerji ile karşılamayı hedeflediğini açıklamıştı.

Apple, 2012 yılı itibariyle tesisleri ve veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu enerjinin %75’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor.