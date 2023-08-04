iPhone satışları düşerken Apple’ın gelirleri bir kez daha azaldı: İşte Apple'ın kazancı

Tam Boyutta Gör Apple'ın mali durumu hafif bir düşüş yaşamaya devam ediyor. Son iki çeyrekte gördüğümüz gibi, şirket 2023 mali yılının 3. çeyreğinde gelirlerinde küçük düşüşler yaşadı ancak bunlar hala her çeyrekte absürt miktarlarda para kazanan bir şirket için kabul edilebilir hatalar. Öte yandan üst üste üç çeyrektir azalan gelirler önemli sinyaller veriyor olabilir.

Neredeyse tüm donanımların geliri düştü

Apple'ın Hizmetler segmentinden (ücretli iCloud planları, Apple Music, AppleCare, App Store ve sayısız diğer teklifler gibi) elde ettiği gelir, çoğu zaman olduğu gibi 21,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin iPhone'dan sonra en büyük ikinci ürün kategorisi olan bu segment, bir önceki yıla göre yüzde sekiz büyüdü. Ancak iPhone, Mac ve iPad gelirlerinin tümü, geçen çeyrekte olduğu gibi bir yıl öncesine göre düşüş gösterdi.

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone satışlarından elde ettiği gelir yüzde 2 azalarak 39,7 milyar dolar oldu. iPad (yüzde 19,8 düşüş) ve Mac (yüzde 7,3 düşüş) satışları daha önemli ölçüde azaldı. Ancak Apple'ın geçen sonbahardan bu yana herhangi bir iPad donanımını yenilemediği göz önüne alındığında, bu alanda bir düşüş görmek çok da şaşırtıcı değil. Giyilebilir ürünler (Apple Watch ve AirPods gibi) ve aksesuarlar, gelirlerini yüzde ikinin biraz üzerinde artmasıyla bir başka olumlu nokta oldu. Zira bu bölüm donanım segmentinde gelirini artıran tek birim oldu.

Gelirler azaldı kâr yükseldi

Tam Boyutta Gör Genel olarak, 81,8 milyar dolarlık gelir bir önceki yıla göre yüzde ikiden daha az bir düşüşü temsil ederken, kâr ise aslında yaklaşıkyüzde iki artarak 19,9 milyar dolara yükseldi. Tim Cook bir basın açıklamasında şunları söyledi: “Haziran çeyreğinde 1 milyardan fazla ücretli abonelik sayesinde hizmetlerde tüm zamanların gelir rekorunu kırdığımızı ve güçlü iPhone satışları sayesinde gelişmekte olan pazarlarda gücümüzün devam ettiğini bildirmekten mutluluk duyuyoruz.” Buradan da anlaşılabileceği gibi Apple, yavaşlayan iPhone satışlarını telafi etmek için hizmet hizmetlerini büyütüyor ve bu çeyrek, stratejinin işe yaradığını gösteriyor.

iPhone 15 serisi geliyor

Apple'ın iPhone 15 Pro ve Pro Max'inin yeni bir titanyum çerçeveye, her zamankinden daha küçük çerçevelere ve potansiyel olarak geçen yıla göre daha yüksek bir fiyata daha fazla kamera yükseltmesine sahip olması bekleniyor. Standart iPhone 15 ve 15 Plus'ın Dinamik Ada'ya sahip olacağı söyleniyor; bu da geliştiricileri, artık tüm seride standart olacağı için arayüz öğesini denemeye devam etmeye teşvik edecek. Bu yılki tüm iPhone'ların Apple'ın Lightning konektöründen USB-C'ye geçiş yapması bekleniyor. Şirketin iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma ve tvOS 17 gibi en son büyük yazılım sürümleri şu anda halka açık beta testlerinde ve Eylül ayından itibaren yaygın olarak kullanıma sunulacak.

iPhone 15 Pro Max'in tanıtım tarihi ortaya çıktı 13 sa. önce eklendi

Mac cephesinde, bu sonbaharda yükseltilmiş 24 inç iMac ve 13 inç MacBook Air piyasaya sürülebilir. Sonbaharın ötesine baktığımızda ise 2024 yılının başında firmanın uzunca bir süredir geliştirdiği ilk büyük ürünü olan Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü satışa sunulacak.

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