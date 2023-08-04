iPhone satışları düşerken Apple’ın gelirleri bir kez daha azaldı: İşte Apple'ın kazancı

- Neredeyse tüm donanımların geliri düştü
- Gelirler azaldı kâr yükseldi
- iPhone 15 serisi geliyor
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Neredeyse tüm donanımların geliri düştü
Apple'ın Hizmetler segmentinden (ücretli iCloud planları, Apple Music, AppleCare, App Store ve sayısız diğer teklifler gibi) elde ettiği gelir, çoğu zaman olduğu gibi 21,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin iPhone'dan sonra en büyük ikinci ürün kategorisi olan bu segment, bir önceki yıla göre yüzde sekiz büyüdü. Ancak iPhone, Mac ve iPad gelirlerinin tümü, geçen çeyrekte olduğu gibi bir yıl öncesine göre düşüş gösterdi.
Gelirler azaldı kâr yükseldi
iPhone 15 serisi geliyor
Apple'ın iPhone 15 Pro ve Pro Max'inin yeni bir titanyum çerçeveye, her zamankinden daha küçük çerçevelere ve potansiyel olarak geçen yıla göre daha yüksek bir fiyata daha fazla kamera yükseltmesine sahip olması bekleniyor. Standart iPhone 15 ve 15 Plus'ın Dinamik Ada'ya sahip olacağı söyleniyor; bu da geliştiricileri, artık tüm seride standart olacağı için arayüz öğesini denemeye devam etmeye teşvik edecek. Bu yılki tüm iPhone'ların Apple'ın Lightning konektöründen USB-C'ye geçiş yapması bekleniyor. Şirketin iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma ve tvOS 17 gibi en son büyük yazılım sürümleri şu anda halka açık beta testlerinde ve Eylül ayından itibaren yaygın olarak kullanıma sunulacak.
Mac cephesinde, bu sonbaharda yükseltilmiş 24 inç iMac ve 13 inç MacBook Air piyasaya sürülebilir. Sonbaharın ötesine baktığımızda ise 2024 yılının başında firmanın uzunca bir süredir geliştirdiği ilk büyük ürünü olan Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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