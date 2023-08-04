Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone satışları düşerken Apple’ın gelirleri bir kez daha azaldı: İşte Apple'ın kazancı

    Apple son zamanlarda ürünlerden ziyade servisleri öne çıkarmaya devam ediyor. Firma bu hamlesinin karşılığını alıyor olsa da iPhone satışları ve gelirler düşmeye devam ediyor.
    Oy Ver
    Apple’ın iPhone satışları düştü! İşte Apple’ın kazancı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın mali durumu hafif bir düşüş yaşamaya devam ediyor. Son iki çeyrekte gördüğümüz gibi, şirket 2023 mali yılının 3. çeyreğinde gelirlerinde küçük düşüşler yaşadı ancak bunlar hala her çeyrekte absürt miktarlarda para kazanan bir şirket için kabul edilebilir hatalar. Öte yandan üst üste üç çeyrektir azalan gelirler önemli sinyaller veriyor olabilir.

    Neredeyse tüm donanımların geliri düştü

    Apple'ın Hizmetler segmentinden (ücretli iCloud planları, Apple Music, AppleCare, App Store ve sayısız diğer teklifler gibi) elde ettiği gelir, çoğu zaman olduğu gibi 21,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin iPhone'dan sonra en büyük ikinci ürün kategorisi olan bu segment, bir önceki yıla göre yüzde sekiz büyüdü. Ancak iPhone, Mac ve iPad gelirlerinin tümü, geçen çeyrekte olduğu gibi bir yıl öncesine göre düşüş gösterdi.

    Apple’ın iPhone satışları düştü! İşte Apple’ın kazancı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone satışlarından elde ettiği gelir yüzde 2 azalarak 39,7 milyar dolar oldu. iPad (yüzde 19,8 düşüş) ve Mac (yüzde 7,3 düşüş) satışları daha önemli ölçüde azaldı. Ancak Apple'ın geçen sonbahardan bu yana herhangi bir iPad donanımını yenilemediği göz önüne alındığında, bu alanda bir düşüş görmek çok da şaşırtıcı değil. Giyilebilir ürünler (Apple Watch ve AirPods gibi) ve aksesuarlar, gelirlerini yüzde ikinin biraz üzerinde artmasıyla bir başka olumlu nokta oldu. Zira bu bölüm donanım segmentinde gelirini artıran tek birim oldu.

    Gelirler azaldı kâr yükseldi

    Apple’ın iPhone satışları düştü! İşte Apple’ın kazancı Tam Boyutta Gör
    Genel olarak, 81,8 milyar dolarlık gelir bir önceki yıla göre yüzde ikiden daha az bir düşüşü temsil ederken, kâr ise aslında yaklaşıkyüzde iki artarak 19,9 milyar dolara yükseldi. Tim Cook bir basın açıklamasında şunları söyledi: “Haziran çeyreğinde 1 milyardan fazla ücretli abonelik sayesinde hizmetlerde tüm zamanların gelir rekorunu kırdığımızı ve güçlü iPhone satışları sayesinde gelişmekte olan pazarlarda gücümüzün devam ettiğini bildirmekten mutluluk duyuyoruz.” Buradan da anlaşılabileceği gibi Apple, yavaşlayan iPhone satışlarını telafi etmek için hizmet hizmetlerini büyütüyor ve bu çeyrek, stratejinin işe yaradığını gösteriyor.

    iPhone 15 serisi geliyor

    Apple'ın iPhone 15 Pro ve Pro Max'inin yeni bir titanyum çerçeveye, her zamankinden daha küçük çerçevelere ve potansiyel olarak geçen yıla göre daha yüksek bir fiyata daha fazla kamera yükseltmesine sahip olması bekleniyor. Standart iPhone 15 ve 15 Plus'ın Dinamik Ada'ya sahip olacağı söyleniyor; bu da geliştiricileri, artık tüm seride standart olacağı için arayüz öğesini denemeye devam etmeye teşvik edecek. Bu yılki tüm iPhone'ların Apple'ın Lightning konektöründen USB-C'ye geçiş yapması bekleniyor. Şirketin iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma ve tvOS 17 gibi en son büyük yazılım sürümleri şu anda halka açık beta testlerinde ve Eylül ayından itibaren yaygın olarak kullanıma sunulacak.

    Mac cephesinde, bu sonbaharda yükseltilmiş 24 inç iMac ve 13 inç MacBook Air piyasaya sürülebilir. Sonbaharın ötesine baktığımızda ise 2024 yılının başında firmanın uzunca bir süredir geliştirdiği ilk büyük ürünü olan Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bedelli askerlik çıkmama ihtimali var mı 16 mbps internet hızı nasıl frene basınca gelen sürtme sesi kreatin off günlerde kullanılır mı bungee jumping ankara

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22S
    General Mobile GM22S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-57
    Acer Nitro 5 AN515-57
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız