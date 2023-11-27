Çin dünyanın ilk ticari sualtı veri merkezini inşa ediyor: 10 futbol sahası büyüklüğünde olacak

Microsoft'un 2014 yılındaki Natick projesi veri merkezlerini okyanusa yerleştirme trendini başlattı. O zamandan beri Büyük Okyanusa ve Atlantik Okyanusu'na bir kaç veri merkezi kuruldu. Son olarak Çin Merkezi Televizyonu (CCTV)'nun aktardığı bilgiye göre Çin, Hainan Adası'nın güneyindeki Sanya kıyılarına dünyanın ilk ticari su altı veri merkezini kurmaya başladı.

CCTV'ye göre projede sualtına yerleştirilen her bir veri depolama birimi 30 saniyede 4 milyondan fazla HD görüntüyü işleyebiliyor. Her bir birimin aynı anda çalışan 60 bin bilgisayara denk performansa sahip olduğu belirtiliyor.

100 veri depolama ünitesi kurulacak

Nisan ayında ilk birimin yerleştirilmesinden sonra ikinci birim de Cuma günü yerleştrildi. Beş yıl içinde 100 ünitenin kurulması planlanıyor. Her bir veri ünitesi 1300 ton ağırlığa sahip. Dolayısıyla taşıma ve yerleştirme işlemi kolay bir iş değil. Okyanusun 35 metre altına yerleştirilen birimlerin indirilmesi 3 saat sürüyor. Okyanusun çetin şartlarına dayanıklı olarak geliştirilen veri merkezi 25 yıl ömre sahip.

Tam Boyutta Gör

%60'a kadar enerji tasarrufu sağlayacak

Tamamlandığında 68 bin metrekare ya da 10 futbol sahası büyüklüğünde alana sahip olacak veri merkezi karada 68 bin metrekarelik alan tasarrufu sağlıyacak. Sualtı veri merkezi ayrıca 122 GWh'lik elektrik tasarrufu ve 105 bin tonluk su tasarrufu sağlıyor. Okyanusun serin suları veri merkezini doğal biçimde soğuttuğu için soğutmaya enerji harcanmak zorunda kalınmıyor. Projenin genel müdürü Pu Ding, proje tamamlandığında veri merkezinin karadaki benzerlerinden %40 ile %60 daha az enerji tüketeceğini belirtiyor.

AMD Ryzen 8000G APU özellikleri ve oyun performansı ortaya çıktı 4 sa. önce eklendi

Hainan Denizaltı Veri Merkezi, Sanya yerel yönetimi ve Hainan Eyaleti Devlet Varlıkları Denetleme ve Yönetim Komisyonu tarafından, aralarında Offshore Oil Mühendislik Şirketi, Beijing Highlander Digital Technology ve Shenzhen HiCloud'un da bulunduğu şirketlerle desteklenen ortak bir proje olarak geliştiriliyor. Çin'in önde gelen veri merkezi ve bulut bilişim sağlayıcısı Beijing Sinnet veri merkezini işletecek. Proje 2021'de duyuruldu ve 2025'in ikinci çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Veri merkezinin inşası yaklaşık 879 milyon dolara mal olacak. Bu projenin dışında Yangtze ve Pearl nehirlerinde de başka projelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Çin dünyanın ilk ticari sualtı veri merkezini inşa ediyor