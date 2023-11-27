Çin dünyanın ilk ticari sualtı veri merkezini inşa ediyor: 10 futbol sahası büyüklüğünde olacak

CCTV'ye göre projede sualtına yerleştirilen her bir veri depolama birimi 30 saniyede 4 milyondan fazla HD görüntüyü işleyebiliyor. Her bir birimin aynı anda çalışan 60 bin bilgisayara denk performansa sahip olduğu belirtiliyor.
100 veri depolama ünitesi kurulacak
Nisan ayında ilk birimin yerleştirilmesinden sonra ikinci birim de Cuma günü yerleştrildi. Beş yıl içinde 100 ünitenin kurulması planlanıyor. Her bir veri ünitesi 1300 ton ağırlığa sahip. Dolayısıyla taşıma ve yerleştirme işlemi kolay bir iş değil. Okyanusun 35 metre altına yerleştirilen birimlerin indirilmesi 3 saat sürüyor. Okyanusun çetin şartlarına dayanıklı olarak geliştirilen veri merkezi 25 yıl ömre sahip.
%60'a kadar enerji tasarrufu sağlayacak
Tamamlandığında 68 bin metrekare ya da 10 futbol sahası büyüklüğünde alana sahip olacak veri merkezi karada 68 bin metrekarelik alan tasarrufu sağlıyacak. Sualtı veri merkezi ayrıca 122 GWh'lik elektrik tasarrufu ve 105 bin tonluk su tasarrufu sağlıyor. Okyanusun serin suları veri merkezini doğal biçimde soğuttuğu için soğutmaya enerji harcanmak zorunda kalınmıyor. Projenin genel müdürü Pu Ding, proje tamamlandığında veri merkezinin karadaki benzerlerinden %40 ile %60 daha az enerji tüketeceğini belirtiyor.
Hainan Denizaltı Veri Merkezi, Sanya yerel yönetimi ve Hainan Eyaleti Devlet Varlıkları Denetleme ve Yönetim Komisyonu tarafından, aralarında Offshore Oil Mühendislik Şirketi, Beijing Highlander Digital Technology ve Shenzhen HiCloud'un da bulunduğu şirketlerle desteklenen ortak bir proje olarak geliştiriliyor. Çin'in önde gelen veri merkezi ve bulut bilişim sağlayıcısı Beijing Sinnet veri merkezini işletecek. Proje 2021'de duyuruldu ve 2025'in ikinci çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Veri merkezinin inşası yaklaşık 879 milyon dolara mal olacak. Bu projenin dışında Yangtze ve Pearl nehirlerinde de başka projelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.