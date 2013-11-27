Apple, Retina iPad Mini için vites yükseltiyor

Apple'ın yeni gözbebeği Retina iPad Mini'de bir süredir stok sıkıntısı yaşandığı bugün itibariyle ülkemizde satışa sunulmasıyla bir kez daha kanıtlandı. Haberin yazıldığı an itibariyle AOS TR'den Retina iPad Mini'nin gönderim süresi 2-3 hafta olarak gözüküyor. Birçok kullanıcının canını sıkan bu durumla ilgili müjdeli haber ise Digitimes'dan geldi.

Digitimes'ın Retina iPad Mini'nin üretiminde görev alan tedarikçilerden aldığı yeni bilgiler stoklarda yaşanan sıkıntının kısa bir süre içerisinde giderileceğini işaret ediyor. Kaynakların ifadelerine göre bileşen tedariğinde yaşanan darboğazın giderilmesiyle birlikte Apple, kasım ayı için Retina iPad Mini siparişlerini yaklaşık 4 milyona yükseltti.

Aynı kaynaklar iPad Air'ın üretimiyle ilgili olaraksa, üretime hazırlık sürecinin uzun olduğu için önceden başlandığını ve bu yüzden üretimin rayına oturduğunu; bunun da stok sıkıntısının yaşanmasının önüne geçtiğini belirtti.

Hatırlanacağı gibi iPad Air, dünya genelinde 1 Kasım'da satışa sunulurken; Retina iPad Mini ise ancak kasım ortasına doğru satışa sunulmuştu.

http://www.digitimes.com/news/a20131127PD208.html