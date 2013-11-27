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Apple, Retina iPad Mini için vites yükseltiyor

5 yıl
869
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple, Retina iPad Mini için vites yükseltiyor
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Apple'ın yeni gözbebeği Retina iPad Mini'de bir süredir stok sıkıntısı yaşandığı bugün itibariyle ülkemizde satışa sunulmasıyla bir kez daha kanıtlandı. Haberin yazıldığı an itibariyle AOS TR'den Retina iPad Mini'nin gönderim süresi 2-3 hafta olarak gözüküyor. Birçok kullanıcının canını sıkan bu durumla ilgili müjdeli haber ise Digitimes'dan geldi.

Digitimes'ın Retina iPad Mini'nin üretiminde görev alan tedarikçilerden aldığı yeni bilgiler stoklarda yaşanan sıkıntının kısa bir süre içerisinde giderileceğini işaret ediyor. Kaynakların ifadelerine göre bileşen tedariğinde yaşanan darboğazın giderilmesiyle birlikte Apple, kasım ayı için Retina iPad Mini siparişlerini yaklaşık 4 milyona yükseltti.

Aynı kaynaklar iPad Air'ın üretimiyle ilgili olaraksa, üretime hazırlık sürecinin uzun olduğu için önceden başlandığını ve bu yüzden üretimin rayına oturduğunu; bunun da stok sıkıntısının yaşanmasının önüne geçtiğini belirtti.

Hatırlanacağı gibi iPad Air, dünya genelinde 1 Kasım'da satışa sunulurken; Retina iPad Mini ise ancak kasım ortasına doğru satışa sunulmuştu.


http://www.digitimes.com/news/a20131127PD208.html Yorum Yaz
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neglectful 5 yıl en beğenilen
dere.beyi
5 inçlik iphone geliyor kim ne yapsın ipad miniyi :)

çok güzel diyorsunda 1500 e 64gb lığını alabilirmisin ?
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DH Misafiri 5 yıl
Eskişehir media mark tan 20.10.2013 tarihinde MD 531 TU/A ıpat mini 16gb wifi white aldık arızalı çıktı dokunmatiği arızalıydı media mark a götürdük onlarda arızalı olduğunu onayladı ve servise gönderdiler dokunmatik kendi kendine tuşlara basıyor ekrana dokunmadan kendiliğinden sayfalar açılıyor resimler büyüyüp küçülüyor dokunmadan kendiliğinden oyunlar açılıp kapanıyor sağlam marka diye ve öneri üzerine almıştık ama çok kötü ben pişmanım kalitesine 700 tl verdik ama keşke 300-400 tl lik aynı özelliklerde başka tablet alsaydık servisten tamir olup gelse bile 700 tl ye ikinci el tablet sahibi olacagız çocugum para biriktirip almıştı şimdi tablet bekliyor göndereli 13 iş günü 17 gün oldu ben alığıma pişmanım. osman akkoyun
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CoMMaNDeRCX 5 yıl
Ipad airden eksileri : Ekran mat pastel ekran display mateden B notu aldı işlemci aire göre düşük ses seviyeside kulaklıkta airden düşük
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doctor5945 5 yıl
neglectful
dere.beyi 5 inçlik iphone geliyor kim ne yapsın ipad miniyi :)
çok güzel diyorsunda 1500 e 64gb lığını alabilirmisin ?

+1 ayrıca 2048*1536 çözünürlüğü iphone da 2020 yılında görürsen şükür et.
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neglectful 5 yıl en beğenilen
dere.beyi
5 inçlik iphone geliyor kim ne yapsın ipad miniyi :)

çok güzel diyorsunda 1500 e 64gb lığını alabilirmisin ?
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dere.beyi 5 yıl
5 inçlik iphone geliyor kim ne yapsın ipad miniyi :)
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@koray.tekler 5 yıl dere.beyi
5 inc iphone için 3-4 sene daha bekleriz
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