Apple TV kumandadan nasıl yeniden başlatılır veya uykuya alınır?

Apple TV’nizi menü üzerinden yeniden başlatmak için Ayarlar > Sistem > Yeniden Başlat seçimlerini uygulamanız gerekiyor. Bu uzun yolla uğraşmamak içinse kumanda üzerindeki dokunmatik alanın hemen altında yer alan ve üzerinde “Menu” yazan buton ile ekran simgesi olan “Home” tuşuna aynı anda basılı tutmanız gerekiyor. Apple TV üzerindeki beyaz led hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başladığında tuşları bırakırsanız Apple TV yeniden başlatılacaktır.

Apple TV’yi Ayarlar > Şimdi Uyut seçeneği ile uğraşmadan hızlı bir şekilde yeniden başlatmak için “Menu” butonunun yanındaki “Home” tuşuna basılı tutmanız gerekiyor.





Bir süre basılı tuttuktan sonra televizyonunuzun ekranında aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşacaksınız. Sleep (Uyut) dediğinizde cihaz uyku moduna geçecek ve kumandayı yeniden elinize alana kadar güç tasarrufu modunda beklemede kalacaktır.

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Yepyeni bir kumanda ünitesi ile gelen yeni Apple TV, üzerindeki dokunmatik kontrol alanı ve az sayıda tuş sayesinde eğlenceli bir kullanım deneyimi sunuyor. Kumandanın kompakt yapısından taviz vermemek ve kullanım anında olası bir hataya düşülmesini önlemek adına kumanda üzerine bir kapatma butonu eklemeyen Apple, bunu birkaç tuş kombinasyonu ile son derece kolay hale getirmiş.Apple TV’niz herhangi bir uygulama kullanımı veya işlem sonrasında yanıt vermez hale gelirse “yeniden başlatma” işlemini uygulamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde cihaz yeniden başlayacak ve gerekli hata bildirimlerini Apple’a yapacaktır.