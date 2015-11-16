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Apple TV kumandadan nasıl yeniden başlatılır veya uykuya alınır?

Apple TV’yi yeniden başlatmak veya cihazı uykuya almak için menüler arasında zaman kaybetmenize gerek yok. Kumanda üzerinden birkaç kolay dokunuşla halletmek için bilmeniz gerekenler bu yazıda.
3 yıl
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Televizyonlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yepyeni bir kumanda ünitesi ile gelen yeni Apple TV, üzerindeki dokunmatik kontrol alanı ve az sayıda tuş sayesinde eğlenceli bir kullanım deneyimi sunuyor. Kumandanın kompakt yapısından taviz vermemek ve kullanım anında olası bir hataya düşülmesini önlemek adına kumanda üzerine bir kapatma butonu eklemeyen Apple, bunu birkaç tuş kombinasyonu ile son derece kolay hale getirmiş.

Apple TV Kumandadan Nasıl Yeniden Başlatılır?

Apple TV’nizi menü üzerinden yeniden başlatmak için Ayarlar > Sistem > Yeniden Başlat seçimlerini uygulamanız gerekiyor. Bu uzun yolla uğraşmamak içinse kumanda üzerindeki dokunmatik alanın hemen altında yer alan ve üzerinde “Menu” yazan buton ile ekran simgesi olan “Home” tuşuna aynı anda basılı tutmanız gerekiyor. Apple TV üzerindeki beyaz led hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başladığında tuşları bırakırsanız Apple TV yeniden başlatılacaktır.
 
Apple TV kumandadan nasıl yeniden başlatılır veya uykuya alınır?

Apple TV Yanıt Vermez Hale Gelirse Ne Yapılır?

Apple TV’niz herhangi bir uygulama kullanımı veya işlem sonrasında yanıt vermez hale gelirse “yeniden başlatma” işlemini uygulamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde cihaz yeniden başlayacak ve gerekli hata bildirimlerini Apple’a yapacaktır.

Apple TV Kumanda Üzerinden Nasıl Uykuya Alınır?

Apple TV’yi Ayarlar > Şimdi Uyut seçeneği ile uğraşmadan hızlı bir şekilde yeniden başlatmak için “Menu” butonunun yanındaki “Home” tuşuna basılı tutmanız gerekiyor.

Apple TV kumandadan nasıl yeniden başlatılır veya uykuya alınır?
 
Bir süre basılı tuttuktan sonra televizyonunuzun ekranında aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşacaksınız. Sleep (Uyut) dediğinizde cihaz uyku moduna geçecek ve kumandayı yeniden elinize alana kadar güç tasarrufu modunda beklemede kalacaktır.
Apple TV kumandadan nasıl yeniden başlatılır veya uykuya alınır?
 

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orithyia 3 yıl
teşekkürler
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Patren 3 yıl
turkiyede alan olmadigi icin bu haber bosa yapilmis
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Angel of the Lord 3 yıl
İlla farklı olacaklar. Bir de olası hatadan kaçınmak için koymamışlarmış. Tmm.
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esmerbuyucu 3 yıl
Ne zaman incelemesini yapacaksınız?
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ahmet. 3 yıl esmerbuyucu
Merhaba,

Cihazı bir süredir deneyimliyoruz. Kısa süre içerisinde yayınlamış olacağız ancak kesin bir tarih veremiyorum.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Faydalı konu, teşekkürler.
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aycibin 3 yıl
apple o kadar kolay yapmışşki açıp kapatmak için internetten araştırmak gerekiyor!
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DraGonS 3 yıl
Haber sitesi, apple tutorial sitesine döndü. Allah'ım Yarabbim.
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