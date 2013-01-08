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Apple TV, ülkemizde 294 TL'den satışa sunuluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız yılın aralık ayında iTunes Store Türkiye'nin açılmasıyla birlikte film ve müzik gibi içeriklere iTunes üzerinden erişmek mümkün hale gelmişti. Apple'ın bu hamlesinin ardından pek çok kullanıcının aklına gelen Apple TV'nin ülkemizde resmi yollarla satışa sunulması da nihayet gerçekleşti.

Apple'ın ülkemizdeki  distribütörü olan Bilkom, Apple TV'nin ülkemizde satışa sunulduğunu açıkladı. Apple'ın ev eğlence sistemi olarak nitelendirebileceğimiz Apple TV sayesinde kullanıcılar, iTunes Store'un medya içeriklerine erişerek bunlardan faydalanabilecekken, Airplay desteği sunan Apple marka cihazlarıyla da Apple TV ile bağlantı kurabilecekler. Full HD çözünürlükteki videoları oynatabilen cihazın YouTube, iCloud ve iTunes Match gibi servisleri destekleyerek, kullanıcılara popüler video servisi ve şirketin bulut depolama çözümlerini de sunacağını da belirtelim. 

Ülkemizde KDV dahil peşin fiyatına 294 TL'den, 12 ay taksitle ise 313 TL'den satışa sunulacak olan cihaza yetkili satış mağazalarından veya zincir teknoloji mağazalarından erişilebilecek.

http://store.bilkom.com.tr/Apple-TV_5230.html#0 Yorum Yaz
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YasinKsmG 6 yıl en beğenilen
bu cihaz amerikada 99$ değilmiydi nasıl 313 tl oluyor ?
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CaSsErDoDo 6 yıl
Yıl olmuş 2013 perakende fiyat üstünden ithalat yapıldığını zannedenler var
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aozgec 6 yıl
Her ürünün yeri ayrı. film izleyeceksen, mini pc'den filmlerini paylaş mantıklı. ancak müzik dincelemek için koca pc gereksiz. birde bazen canın bir parça dinlemek istiyor. yok pc'yi aç. tv'yi amfi falan derken hevesin kursağında kalıyor. Bu aletle saniyesinde iphone'dan müzik youtube izleyebilirsin.
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DH Misafiri 6 yıl
I love this TV and will buy this and will write review on this awesome website- techieplaza.com/...
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mimleon 6 yıl
geçen nisan ayında ispanyadan 99 euroya atv3 aldım
tüm AB ülkelerinde aynı fiyat
bizde avrupa ülkesi olunca fiyatlarınızı euroya göre hesaplayın
USA fiyatına gelmez
göreceksiniz applestore açılınca euro baz alınacak

alete gelince çok sık kullanmıyorum
ama kullandığımda verdiğim her euroyu hak ediyor

android var diyenler devam etsin androide
atv3 bize kalsın

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The Last Beerbender 6 yıl
itunes store dan türkçe altyazılı filmler indirebiliyor muyum? ikincisi de bildiğim kadarıyla internetten indiriyor içerikleri (başka nasıl olacak),ve bluray film indirmektense satın almak çoğu kişinin işine gelir, çünkü boyutları çok büyük oluyor. 3D desteği var mıdır acaba?
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cem650 6 yıl
bilkom adam kandırıyor galiba 2 saat önce 149 tl iken ve satışı yok iken şimdi baktım 249 tl bu ne yahu..
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Farwynd 6 yıl
Şimdi bunun ABD'de satmasının sebebi fiyat albenisi var. 99 Dolar gerçekten çok ucuz böyle bir ürün için.
Fakat Türkiye için 300 TL + Ekstra İçerik ücretinde olduğu için bir albenisi yok.
Zaten artık televizyonlar Smart TV, Youtube gibi içerikleri var.
Bunun fiyatına Blu-Ray player + Android TV Box almak varken bunun gerçekten anlamı yok.
iTunes Store Türkiye'ye girişiyle çok güzel oldu, hakkını vermek lazım sürekli yeni içerik geliyor arşiv oldu şimdiden.iTunes'dan HD olarak kiralama ucuz, fakat hepsinde kiralama yok. yanılmıyorsam iTunes Store'da 3D yok. Sen kendin internetten indirdiğini converterlar ile Apple TV'ye uygun getirerek izleyebiliyorsun.
Yani yine korsana çıkıyor. Anlamıda kalmıyor o yüzden.
Sonuç olarak 190 TL'ye kadar iyi fakat 300 TL için kötü bir alet.
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Ozbi 6 yıl
bu cihazın ne avantajı var arkadaşlar?
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oray 6 yıl
Simdi bu urunu Amerika'dan siparis versen, Turkiye'ye yollattirsan, urunun degeri su anda 79$ oldugu icin gumruk vergisi olmayacak ve Turkiye'den satin almaktan cok daha ucuza gelecektir. 79$= 140 YTL vs 294YTL. Iki katindan fazla fiyat farki, saka gibi...
slickdeals.net/...
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oray 6 yıl
vay be 79$'a aldim daha yeni Amerikada, Turkiye'de 300 TL nerdeyse, saka gibi.
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YasinKsmG 6 yıl
TeufeL-07
Warwiworbu cihaz amerikada 99$ değilmiydi nasıl 313 tl oluyor ?
600 usd lik iphone nin , ülkemizde 3000 tl den satılmasına şaşırmıyorsunda , bunamı şaşırıyorsun ? :) Benzine , otomobile hiç girmeyeceğim.

hepsinden haberim var ve her konuya yazıyorum :)
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Onur__ 6 yıl

Ben de bunun benzerini yazacaktim tam, herkes yazmis zaten.

1260 liralik telefon 2200 liraya satiliyor (2200/1260=1,75 kat pahali)
176 liralik apple tv 313 liraya satiliyor (313/176=1,78 kat pahali)

Oranlar bile ayni.
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Recharged 6 yıl
Türkiye'de fazla satacağını düşünmüyorum açıkcası ancak cihaz gayet iyi.Belki fiyat daha uygun olabilirdi.
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Erasmus78 6 yıl
cagataykoroglu

Erasmus78
cagataykoroglu Şu cihaza neden para verelim? 100 dolara mis gibi android cihazlar var.
iTunes Store... ;)
App store olsa neyse ama burası Türkiye. Kimse hem buna hem itunes a para vermez.


Senin gibilerden bahsetmedim zaten. Korsan kullanmayıp medya içeriğine para verenlern için nimettir bu alet.

iTunes Store'da bluray 19 TL, piyasada en dandik film 40 TL.
Şarkı fiyatları belki de dünyanın en ucuz olduğu mağaza Türkiye mağazası. Aynı şarkı Türkiye mağazasında 0.89 TL iken ABD mağazasında 1.80 TL, Almanya mağazasında 2.2 TL, İngiltere mağazasında 2.5 TL...

Özetle yazdığım şeye sen ve senin zihniyetindekiler alınmasın. ;)
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