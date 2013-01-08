Apple TV, ülkemizde 294 TL'den satışa sunuluyor

Geride bıraktığımız yılın aralık ayında iTunes Store Türkiye'nin açılmasıyla birlikte film ve müzik gibi içeriklere iTunes üzerinden erişmek mümkün hale gelmişti. Apple'ın bu hamlesinin ardından pek çok kullanıcının aklına gelen Apple TV'nin ülkemizde resmi yollarla satışa sunulması da nihayet gerçekleşti.





Apple'ın ülkemizdeki distribütörü olan Bilkom, Apple TV'nin ülkemizde satışa sunulduğunu açıkladı. Apple'ın ev eğlence sistemi olarak nitelendirebileceğimiz Apple TV sayesinde kullanıcılar, iTunes Store'un medya içeriklerine erişerek bunlardan faydalanabilecekken, Airplay desteği sunan Apple marka cihazlarıyla da Apple TV ile bağlantı kurabilecekler. Full HD çözünürlükteki videoları oynatabilen cihazın YouTube, iCloud ve iTunes Match gibi servisleri destekleyerek, kullanıcılara popüler video servisi ve şirketin bulut depolama çözümlerini de sunacağını da belirtelim.





Ülkemizde KDV dahil peşin fiyatına 294 TL'den, 12 ay taksitle ise 313 TL'den satışa sunulacak olan cihaza yetkili satış mağazalarından veya zincir teknoloji mağazalarından erişilebilecek.

http://store.bilkom.com.tr/Apple-TV_5230.html#0