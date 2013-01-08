Apple TV, ülkemizde 294 TL'den satışa sunuluyor

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Geride bıraktığımız yılın aralık ayında iTunes Store Türkiye'nin açılmasıyla birlikte film ve müzik gibi içeriklere iTunes üzerinden erişmek mümkün hale gelmişti. Apple'ın bu hamlesinin ardından pek çok kullanıcının aklına gelen Apple TV'nin ülkemizde resmi yollarla satışa sunulması da nihayet gerçekleşti.
Apple'ın ülkemizdeki distribütörü olan Bilkom, Apple TV'nin ülkemizde satışa sunulduğunu açıkladı. Apple'ın ev eğlence sistemi olarak nitelendirebileceğimiz Apple TV sayesinde kullanıcılar, iTunes Store'un medya içeriklerine erişerek bunlardan faydalanabilecekken, Airplay desteği sunan Apple marka cihazlarıyla da Apple TV ile bağlantı kurabilecekler. Full HD çözünürlükteki videoları oynatabilen cihazın YouTube, iCloud ve iTunes Match gibi servisleri destekleyerek, kullanıcılara popüler video servisi ve şirketin bulut depolama çözümlerini de sunacağını da belirtelim.
Ülkemizde KDV dahil peşin fiyatına 294 TL'den, 12 ay taksitle ise 313 TL'den satışa sunulacak olan cihaza yetkili satış mağazalarından veya zincir teknoloji mağazalarından erişilebilecek.
http://store.bilkom.com.tr/Apple-TV_5230.html#0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tüm AB ülkelerinde aynı fiyat
bizde avrupa ülkesi olunca fiyatlarınızı euroya göre hesaplayın
USA fiyatına gelmez
göreceksiniz applestore açılınca euro baz alınacak
alete gelince çok sık kullanmıyorum
ama kullandığımda verdiğim her euroyu hak ediyor
android var diyenler devam etsin androide
atv3 bize kalsın
Fakat Türkiye için 300 TL + Ekstra İçerik ücretinde olduğu için bir albenisi yok.
Zaten artık televizyonlar Smart TV, Youtube gibi içerikleri var.
Bunun fiyatına Blu-Ray player + Android TV Box almak varken bunun gerçekten anlamı yok.
iTunes Store Türkiye'ye girişiyle çok güzel oldu, hakkını vermek lazım sürekli yeni içerik geliyor arşiv oldu şimdiden.iTunes'dan HD olarak kiralama ucuz, fakat hepsinde kiralama yok. yanılmıyorsam iTunes Store'da 3D yok. Sen kendin internetten indirdiğini converterlar ile Apple TV'ye uygun getirerek izleyebiliyorsun.
Yani yine korsana çıkıyor. Anlamıda kalmıyor o yüzden.
Sonuç olarak 190 TL'ye kadar iyi fakat 300 TL için kötü bir alet.
slickdeals.net/...
hepsinden haberim var ve her konuya yazıyorum :)
Ben de bunun benzerini yazacaktim tam, herkes yazmis zaten.
1260 liralik telefon 2200 liraya satiliyor (2200/1260=1,75 kat pahali)
176 liralik apple tv 313 liraya satiliyor (313/176=1,78 kat pahali)
Oranlar bile ayni.
Senin gibilerden bahsetmedim zaten. Korsan kullanmayıp medya içeriğine para verenlern için nimettir bu alet.
iTunes Store'da bluray 19 TL, piyasada en dandik film 40 TL.
Şarkı fiyatları belki de dünyanın en ucuz olduğu mağaza Türkiye mağazası. Aynı şarkı Türkiye mağazasında 0.89 TL iken ABD mağazasında 1.80 TL, Almanya mağazasında 2.2 TL, İngiltere mağazasında 2.5 TL...
Özetle yazdığım şeye sen ve senin zihniyetindekiler alınmasın. ;)
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