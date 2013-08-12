Apple, Tayvan'da ArGe merkezi kurmayı planlıyor

Bir süre önce Tayvanlı TSMC ile 2014 ve sonrası işlemci üretimi için anlaşmaya varan Apple, şimdi de Tayvan’da yeni bir arge merkezi açmaya hazırlanıyor.

Alınan bilgilere göre Apple’ın Tayvan’daki araştırma ve geliştirme merkezi Cupertinolu firmayla TSMC arasında bir köprü görevini üstlenecek. Bundan dolayı arge merkezi ilk başta daha çok gelecek nesil iPhone’ların geliştirme sürecine odaklanacak, ancak ilerleyen zamanlarda özel projelere de destekte bulunması muhtemel görünüyor. Diğer taraftan Tayvan’daki bu arge merkezi için mühendis ve yönetici alımları henüz başlamış değil.

Ana arge merkezi Cupertino’daki yerleşkesinde olan Apple, bu yılın başında da Şangay’da yeni bir arge merkezi kuracağını açıklamıştı.