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Apple, Tayvan'da ArGe merkezi kurmayı planlıyor

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, Tayvan'da ArGe merkezi kurmayı planlıyor

Bir süre önce Tayvanlı TSMC ile 2014 ve sonrası işlemci üretimi için anlaşmaya varan Apple, şimdi de Tayvan’da yeni bir arge merkezi açmaya hazırlanıyor.

Alınan bilgilere göre Apple’ın Tayvan’daki araştırma ve geliştirme merkezi Cupertinolu firmayla TSMC arasında bir köprü görevini üstlenecek. Bundan dolayı arge merkezi ilk başta daha çok gelecek nesil iPhone’ların geliştirme sürecine odaklanacak, ancak ilerleyen zamanlarda özel projelere de destekte bulunması muhtemel görünüyor. Diğer taraftan Tayvan’daki bu arge merkezi için mühendis ve yönetici alımları henüz başlamış değil.

Ana arge merkezi Cupertino’daki yerleşkesinde olan Apple, bu yılın başında da Şangay’da yeni bir arge merkezi kuracağını açıklamıştı.


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tenghis 5 yıl en beğenilen
"Desinged in Taipei Taiwan, assembled in China"
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tenghis 5 yıl en beğenilen
"Desinged in Taipei Taiwan, assembled in China"
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DaRKFoRCeS 5 yıl
+1 sonuna kadar haklısın ama sende olsan sende buralarda durmazdın.çünkü yenilikçi ileri görüşlü değişime ve gelişime açık olan insanları barındırmazlar... gereksiz önyargılı yaratıkların çoğunlukta olduğu 3333333.dünya ülkesi muamelesi gören bir ülkede kimse yatırım yapmaz.en basitinden şu foruma bak sonrada haberlere.bende olsam dakika durmam savaş çıkmadığı sürece bu ülke içinde birşey yapmam.çünkü millet yol keser hastası vs olan yolda hayatını kaybeder diren giren çıkan diye eylem yaparlar teröristlerle vergimizle alınan araçlar vs tahrip olur.kazaları vs artık gerisini sen düşün.bir fırsatını bulayım dakika durmam buralarda çünkü steve jobs gibi biri bile olsan bu yerde dakika duramazsın.
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Mr Worldwide 5 yıl
gps.navigation
Önce tayvanda Apple Store açsın bi :)

Buyur kardeşim store.apple.com/...
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danGerfuLL 5 yıl
Iyi hamleler bunlar. Sonuclarini birkac yil sonra gorecegiz; ancak bunlar sadece para degil zaman da isteyen faaliyetler.
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Baller Lifestyle 5 yıl
Hiçbir yabancı firma ülkemizde Ar-Ge base'i kurmuyor doğrudüzgün, fabrika kuruyorlar işçi çalıştırmak için. Çok az nitelikli mühendisimiz var, bunları Bilkent-ODTÜ,Boğaziçi-İTÜ gibi okullar çıkarıyor, burdan mezun olanların yarısından fazlasını yurtdışına kaptırıyoruz, çok ciddi bir brain drain oluşuyor. Taşra üniversitesine eğitim gören öğrencilerinde seviyeleri belli zaten, eğitim ne kadar mükemmel olursa olsun karşı tarafın alacağı kadar bilgi yükleyebilirsin, onlar kalıyor Türkiyede.
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HTC Specialist 5 yıl
Tayvan HTC'nin ;)
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JoeyBane 5 yıl
Ar-Ge'ye çok önem vermelisin çoook.. Uzun zamandır elle tutulur bir yenilik hala çıkartamadın. 10 Eylülden de ümidi kestim. Tayvan'daki çalışmanın gelişmesi için en az 2 yıl lazım.
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