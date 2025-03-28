Tayvan, Çinli SMIC’in teknoloji çalışanlarını çaldığını söylüyor

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Tam Boyutta Gör Tayvan Adalet Bakanlığı’na bağlı soruşturma bürosu, Çin’in en büyük çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) hakkında, Tayvanlı mühendisleri yasadışı yollarla işe almakla ilgili bir soruşturma başlattı. Yetkililer, SMIC’in Tayvan’da paravan bir şirket üzerinden mühendisleri cezbetmeye çalıştığını iddia ediyor.

SMIC, Tayvan’da yetenek avlıyor

Soruşturma bürosu yaptığı açıklamada SMIC'in Tayvan'da, Pasifik'teki Samoa eyaletinden bir firma gibi davranarak mühendisleri işe almak için bir yan kuruluş kurduğunu söyledi. Bu yan kuruluşun, Tayvan’ın en önemli yarı iletken üretim merkezi olan Hsinchu bölgesinde faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Ancak yetkililer, şirketin operasyonlarıyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Tayvan, küresel yarı iletken üretiminde kritik bir konumda bulunuyor ve dünyanın en büyük çip üretim şirketlerinden biri olan TSMC’ye ev sahipliği yapıyor. SMIC ise son yıllarda ABD’nin yarı iletken sektörüne yönelik ihracat kısıtlamalarına karşı yerli üretim kapasitesini güçlendirmeye odaklanmış durumda. Çin’in bu doğrultuda adadaki yüksek teknoloji birikimine ve yetenek havuzuna ulaşmak için çeşitli dolaylı yöntemler kullandığı iddia ediliyor.

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Aktarılanlara göre Tayvan, bu ay içinde yasa dışı işe alım faaliyetlerinde bulunduğundan şüphelenilen 11 şirkete yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. 180 kişinin katıldığı baskınlarda 34 farklı adreste arama yapıldı ve 90 kişi sorgulandı. SMIC de soruşturma altındaki şirketler arasında yer alıyor.

Çin’in Tayvanlı mühendisleri cezbetmek için sık sık paravan şirketler kurduğu ve bu şirketlerin genellikle Tayvan merkezli veya yabancı bir kuruluş gibi gizlendiği ifade ediliyor. Ayrıca, bu tür şirketlerin Tayvan’daki insan kaynakları firmalarıyla iş birliği yaparak mühendis avına çıktığı veya gizli ofisler kurduğu öne sürülüyor.

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