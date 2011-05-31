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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, WWDC 2011'de iCloud, iOS 5 ve Mac OS X Lion'ın tanıtılacağını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,2b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Önümüzdeki hafta başı açılışı yapılacak olan WWDC 2011 (Dünya Geliştiriciler Konferansı 2011)'in içeriği netlik kazandı. Yapılan açıklama ile sağlık sorunları nedeniyle bir süredir firmada tam zamanlı çalışmayan Steve Jobs'un ilk sunumunu yapacağı organizasyonda, beklendiği gibi, yeni nesil iPhone'un tanıtılmayacağı kesinleşmiş oldu.

Apple'ın yaptığı açıklamaya göre Steve Jobs ve başta iOS'den sorumlu başkan yardımcısı Scott Forstall olmak üzere firmanın üst düzey yöneticilerinin de katılacağı açılış sunumunda Apple, yaz aylarında satışa sunulacak olan 8.Nesil OS X, Mac OS X: Lion; iOS'in 5.sürümü iOS 5'i ve uzun süredir üzerinde çalışmaların sürdüğü bilinen yeni bulut bilişim servisleri iCloud'un tanıtımları yapılacak.

WWDC 2011'de açılışı takiben 3 gün boyunca Apple'ın mühendisleri 100'den fazla teknik oturumda geliştiriciler ile buluşacak.


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Sylargray 8 yıl en beğenilen
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volkankpdg 8 yıl
Burdan giden birileri var mi acaba bu forumda paylasacak... Yoksa nerden takip edecez? Izleyemesekte en azindan online fotolarla herzaman ki gibi :)
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jvcjvc 8 yıl
tekrar diyorum. iphone turkey den bir adam içeri girecek ve canlı olarak yazacak. iphone turkeye bakın.
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Rhaegar 8 yıl
iP 5 falan yok beyler kesinleşti
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römercan 8 yıl
Saat 20:00 ı bekliyoruz...Acaba ilk İOS 5 imi taniticaklar ??
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RhiFaT 8 yıl
arkadaşlar anlaşılan iphone 5 fln tanıtılmayacak
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panelci 8 yıl
Konuyla ilgili güncel bilgisi olan varmi?
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cagrimir 8 yıl
betalar çıkmadan yayınlanmaz.
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prooge 8 yıl
bence en az 1.5 bekleriz finalinin yayınlanmasını
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realbrutal 8 yıl
İos 5 tanitilsa bile 20sinden once kullanima sunulmaz.bosuna umitlenmeyin.gecen sene bu sekilde olmustu
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jvcjvc 8 yıl
İphone turkeyde simdiden resim koymaya baslamislar.
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barbelo 8 yıl
Arkadaslar ios5 bugun cikinca hemen download edilecekmi?
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namre3kutuk 8 yıl
3g ile görüntülü görüşme yapılabilecek mi sizce? Yani video araması yapabilecek miyiz bir Nokia kullanıcısına?
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arezzo 8 yıl

barbelo
Arkadaslar ios5 bugun cikinca hemen download edilecekmi?

Cikmiyor zaten tanitim yapilacak.
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gduman 8 yıl
Ios 5 buyuk ihtimal iphone 4 ipad 1-2 ipod touch 4 u destekler tam olarak. 3gs destegi olsa bile apple bir takim ozelliklerin kullanimina izin vermeyecektir. Multi tasking ilk geldiginde 3g lere yazilim verilmis ama multitasking kullanmalarina izin verilmemisti.
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mur@t_333 8 yıl
iOS 5, 3GS'de kullanılacak. iOS 4, 3G'de kullanıldı arada 3GS modeli varken bi öncekinden bile desteğini çekmedi. iOS 5 tanıtılacağı tüm özellikleri 3GSde de destekleyecek ama Eylül'de çıkacak yeni model ile gelecek yazılım güncellemesinde (o cihazın özelliklerini kullanmak için) 3GS'e o özellikleri eklemeyecek ve yeni iOS ile de 3GS'i alnından vuracak
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sarerer 8 yıl
iOS 5 böyle birsey olacakmış:)
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