Apple, WWDC 2011'de iCloud, iOS 5 ve Mac OS X Lion'ın tanıtılacağını duyurdu

Önümüzdeki hafta başı açılışı yapılacak olan WWDC 2011 (Dünya Geliştiriciler Konferansı 2011)'in içeriği netlik kazandı. Yapılan açıklama ile sağlık sorunları nedeniyle bir süredir firmada tam zamanlı çalışmayan Steve Jobs'un ilk sunumunu yapacağı organizasyonda, beklendiği gibi, yeni nesil iPhone'un tanıtılmayacağı kesinleşmiş oldu.

Apple'ın yaptığı açıklamaya göre Steve Jobs ve başta iOS'den sorumlu başkan yardımcısı Scott Forstall olmak üzere firmanın üst düzey yöneticilerinin de katılacağı açılış sunumunda Apple, yaz aylarında satışa sunulacak olan 8.Nesil OS X, Mac OS X: Lion; iOS'in 5.sürümü iOS 5'i ve uzun süredir üzerinde çalışmaların sürdüğü bilinen yeni bulut bilişim servisleri iCloud'un tanıtımları yapılacak.

WWDC 2011'de açılışı takiben 3 gün boyunca Apple'ın mühendisleri 100'den fazla teknik oturumda geliştiriciler ile buluşacak.