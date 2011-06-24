Apple, WWDC 2011'deki 109 oturumun videolarını ve sunumlarını yayınladı

Apple, 7-10 Haziran tarihleri arasında düzenlediği geliştirici konferansı WWDC 2011'in videolarını ve sunumlarını yayınladı.

32'si uygulama iskeletleri, 13'ü Core OS, 20'si geliştirici kitleri, 24'ü grafik,medya ve oyunlar ile 19'u Internet ve Web olmak üzere toplam 109 oturumun videoları SD ve HD olmak üzere iki farklı kalitede ve oturumlardaki sunumlar etkinliğe katılmak isteyip de katılamayan geliştiricilere sunuldu.

San Francisco'nun ünlü kongre merkezi Moscone West'te düzenlenen WWDC etkinliğinin bu seneki ayağının 1600 dolarlık biletleri 2 saat gibi kısa bir sürede tükenmiş; etkinliğin açılışında Steve Jobs, bilet bulamayan geliştiricilerden özür dileyerek etkinliği düzenleyebilecekleri en büyük yerini Moscone West olduğunu dile getirmişti.