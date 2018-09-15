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Apple Watch 4, AFib hastalığını yüzde 98 oranında doğru teşhis ediyor

Yeni bir araştırma Apple Watch Series 4'ün düzensiz kalp atışı rahatsızlığını (Atriyal Fibrilasyon) yüzde 98'den fazla doğruluk oranıyla teşhis edebildiğini ortaya koydu.
8 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple Watch Series 4'ün en önemli özelliklerinden biri de kullanıcıların bileklerinden EKG çekmelerini sağlayarak, kalpte en sık görülen ritim bozukluklarından biri olan Atriyal Fibrilasyon (AFib) belirtileri olup olmadığını gösterebilmesi.
Ayrıca Bkz. "Apple Watch 4 için kötü haber: EKG özelliği tüm ülkelerde kullanılamayacak"
Söz konusu özellik Amerikan Kalp Derneği'nin yanı sıra Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından da onaylanmış durumda. Apple Heart Study isimli yeni bir araştırma Apple’ın en son akıllı saatinin, yüzde 98'den fazla doğruluk oranıyla Atriyal Fibrilasyon hastalığını teşhis edebildiğini ortaya çıkardı.

AFib rahatsızlığını doğru saptama oranı %98

Araştırma, Apple Watch Series 4 takmış 588 kişi üzerinde yapıldı. Bu kişilerin yarısı AFib rahatsızlığından muzdarip hastalardı. Diğer yarısını ise sağlıklı bireyler oluşturuyordu. Sonuç olarak akıllı saat Afib hastalarını %98, sağlıklı kalp ritmine sahip olan kişileri ise %99 doğruluk oranı ile tespit etmeyi başardı.
Apple Watch Series 4 önümüzdeki hafta 21 Eylül’den itibaren dünya genelinde birçok pazarda piyasaya sürülecek. Ancak akıllı saatin EKG özelliği bu yıl içinde yalnızca ABD’de kullanıma sunulacak. ABD dışında yaşayanların ise EKG özelliğini ne zaman kullanmaya başlayabilecekleri bilinmiyor.

https://9to5mac.com/2018/09/14/apple-watch-series-4-ecg-accuracy/ Yorum Yaz
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TheWhiteGandalf 8 ay en beğenilen SEO-Uzmanı
Hocam atrial fibrilasyonun ne olduğunu biliyor musun? Veya tedavisinin ne kadar acil olduğunu? Acile gelen hastalara attial fibrilasyon teşhisini kocaman defibrilatör cihazları ile koyuyoruz ki o da eğer hasta yetiştirilirse. Telefondan hastanın nabzı değil bakın kalp ritmini tespit edebilmesi resmen devrim gibi teknoloji. İnsanlar genel de kanser, diabet gibi hastalıklardan korkuyor ama kvs hastalıkları aslında daha çok korkulması gereken, daha tedbirli olunması gereken hastalıklar. Bir kanserin gelişmesi için hastalığın latent evresinden beri yıllar geçiyor ama malesef kalp, damar hastalıkları önceden belirti vermeden ölüme sebep olabiliyor. Kalp krizi, pulmoner emboli, af, vf gibi hastalıklar dakikalar içinde öldürüyor, adamlar en azından ritim bozukluklarından birkaçının teşhisi için çalışmışlar. Siz de insanları bioritimlerine göre sınıflıyorlar demişsiniz.
Hocam atrial fibrilasyonun ne olduğunu biliyor musun? Veya tedavisinin ne kadar acil olduğunu? Acile gelen hastalara attial fibrilasyon teşhisini kocaman defib...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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SEO-Uzmanı 8 ay
insanları etiketlemenin en güzel yollarında biri onların bio-ritimlerine göre sınıflandırmaktır.
bu sayede özellikle amerika gibi ülkelerde sigorta sistemleri olası sağlık masraf risklerinden kurtulacaklar sonuç olarak bu işin faturası gene insan kesilecektir !
insanları etiketlemenin en güzel yollarında biri onların bio-ritimlerine göre sınıflandırmaktır.bu sayede özellikle amerika gibi ülkelerde sigorta sistemle...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 8 ay
Kol saati şeklinde akıllı bir cihaza saat özelliği eklemiş gibi düşün.
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_turbo_ 8 ay
Bu saatlerdeki EKG özelligi sadece ABD de calisacak. ABD disindakiler bosuna böyle bir özellige sevinmesin cünkü onlarin satin aldiklari Apple Watch4 te böyle bir özellik bulamayacaklar. Bu noktayi üstüne basa basa belirtmek gerekirki insanlar bosyere bu saate ABD disinda yasiyor ise para vermesinler.
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ouzqan 8 ay
Sağlık alanında güzel bir gelişme olmuş.
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akmac 8 ay
Sürekli şarja gereksinim duyan bir saat fikri bana komik geliyor, genel olarak akıllı saatlerin gereksiz ve klasik saatlerden tasarım olarak çok geride olduğunu düşünüyorum.
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corpixx 8 ay

Buna bu parayı versem kalp ritmim bozulur kalpten giderim.
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intel7mix 8 ay
Bu saatleri alan hangi akılla alıyor onu çözemiyorum. Telefonun yapmadığı neyi yapıyor da telefon parası istiyorlar. Anlamak için nereye başvurmak gerekli. Telefon parası ver ama telefonda yaptıkların yarısını bile yapama resmen rezillik.
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JESKO 8 ay intel7mix
Hava atmak için alıyorlar yoksa saatin bir icraatı yok gereksiz hepsi.
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IceRulez 8 ay
FDA onaylıyorsa güvenmeyin. The bleeding edge belgeselini mutlaka izleyin ve izlettirin.
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SEO-Uzmanı 8 ay
insanları etiketlemenin en güzel yollarında biri onların bio-ritimlerine göre sınıflandırmaktır.
bu sayede özellikle amerika gibi ülkelerde sigorta sistemleri olası sağlık masraf risklerinden kurtulacaklar sonuç olarak bu işin faturası gene insan kesilecektir !
2 Yanıt Yanıtla +5
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Omisis046 8 ay SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
insanları etiketlemenin en güzel yollarında biri onların bio-ritimlerine göre sınıflandırmaktır.
bu sayede özellikle amerika gibi ülkelerde sigorta sistemleri olası sağlık masraf risklerinden kurtulacaklar sonuç olarak bu işin faturası gene insan kesilecektir !

Niye insana kesiliyor anlamadım?
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TheWhiteGandalf 8 ay SEO-Uzmanı
Hocam atrial fibrilasyonun ne olduğunu biliyor musun? Veya tedavisinin ne kadar acil olduğunu? Acile gelen hastalara attial fibrilasyon teşhisini kocaman defibrilatör cihazları ile koyuyoruz ki o da eğer hasta yetiştirilirse. Telefondan hastanın nabzı değil bakın kalp ritmini tespit edebilmesi resmen devrim gibi teknoloji. İnsanlar genel de kanser, diabet gibi hastalıklardan korkuyor ama kvs hastalıkları aslında daha çok korkulması gereken, daha tedbirli olunması gereken hastalıklar. Bir kanserin gelişmesi için hastalığın latent evresinden beri yıllar geçiyor ama malesef kalp, damar hastalıkları önceden belirti vermeden ölüme sebep olabiliyor. Kalp krizi, pulmoner emboli, af, vf gibi hastalıklar dakikalar içinde öldürüyor, adamlar en azından ritim bozukluklarından birkaçının teşhisi için çalışmışlar. Siz de insanları bioritimlerine göre sınıflıyorlar demişsiniz.
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