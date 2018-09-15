Apple Watch 4, AFib hastalığını yüzde 98 oranında doğru teşhis ediyor

Apple Watch Series 4'ün en önemli özelliklerinden biri de kullanıcıların bileklerinden EKG çekmelerini sağlayarak, kalpte en sık görülen ritim bozukluklarından biri olan Atriyal Fibrilasyon (AFib) belirtileri olup olmadığını gösterebilmesi.

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Söz konusu özellik Amerikan Kalp Derneği'nin yanı sıra Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından da onaylanmış durumda. Apple Heart Study isimli yeni bir araştırma Apple’ın en son akıllı saatinin, yüzde 98'den fazla doğruluk oranıyla Atriyal Fibrilasyon hastalığını teşhis edebildiğini ortaya çıkardı.

AFib rahatsızlığını doğru saptama oranı %98

Araştırma, Apple Watch Series 4 takmış 588 kişi üzerinde yapıldı. Bu kişilerin yarısı AFib rahatsızlığından muzdarip hastalardı. Diğer yarısını ise sağlıklı bireyler oluşturuyordu. Sonuç olarak akıllı saat Afib hastalarını %98, sağlıklı kalp ritmine sahip olan kişileri ise %99 doğruluk oranı ile tespit etmeyi başardı.

Apple Watch Series 4 önümüzdeki hafta 21 Eylül’den itibaren dünya genelinde birçok pazarda piyasaya sürülecek. Ancak akıllı saatin EKG özelliği bu yıl içinde yalnızca ABD’de kullanıma sunulacak. ABD dışında yaşayanların ise EKG özelliğini ne zaman kullanmaya başlayabilecekleri bilinmiyor.

https://9to5mac.com/2018/09/14/apple-watch-series-4-ecg-accuracy/