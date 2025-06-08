Samsung Galaxy Watch, unuttuğunuz telefonu otomatik olarak kilitleyecek

Şu anda Pixel Watch, menzil dahilindeyken bağlı telefonun kilidini otomatik olarak açabiliyor ancak iki cihaz birbirinin menzilinde olmadığında telefonu kilitleyemiyor. Bu özellik Samsung akıllı saatlerde yok. Şu anda geliştirilmekte olan yeni özellik, bir yerde unuttuğunuz telefonu otomatik olarak kilitleyecek ve telefonunuzu bulunan birinin verilerinize erişebilmesi için PIN kodunu girmesi gerekecek.
Bu özellik şu anda geliştirilme aşamasında, işlevsel değil ve henüz duyurulmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.