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    Samsung Galaxy Watch, unuttuğunuz telefonu otomatik olarak kilitleyecek

    Google, akıllı saatinize bağlı telefonu bir yerde unuttuğunuzda otomatik olarak telefonu kilitleyecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliğin Samsung Galaxy Watch'lara da gelmesi bekleniyor.

    samsung galaxy watch unutulan telefon otomatik kilitleme Tam Boyutta Gör
    Google, akıllı saat telefonu unuttuğunuzu algıladığında Android telefonunuzu otomatik olarak kilitleyecek bir özellik geliştiriyor. Yeni özellik, Google Pixel Watch uygulamasının en son sürümünde (3.5.0.758720535) keşfedilse de gelecekteki bir güncellemeyle Samsung Galaxy Watch’lara da gelecektir.

    Şu anda Pixel Watch, menzil dahilindeyken bağlı telefonun kilidini otomatik olarak açabiliyor ancak iki cihaz birbirinin menzilinde olmadığında telefonu kilitleyemiyor. Bu özellik Samsung akıllı saatlerde yok. Şu anda geliştirilmekte olan yeni özellik, bir yerde unuttuğunuz telefonu otomatik olarak kilitleyecek ve telefonunuzu bulunan birinin verilerinize erişebilmesi için PIN kodunu girmesi gerekecek.

    Bu özellik şu anda geliştirilme aşamasında, işlevsel değil ve henüz duyurulmadı.

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    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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