Samsung Galaxy Watch, unuttuğunuz telefonu otomatik olarak kilitleyecek

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Tam Boyutta Gör Google, akıllı saat telefonu unuttuğunuzu algıladığında Android telefonunuzu otomatik olarak kilitleyecek bir özellik geliştiriyor. Yeni özellik, Google Pixel Watch uygulamasının en son sürümünde (3.5.0.758720535) keşfedilse de gelecekteki bir güncellemeyle Samsung Galaxy Watch’lara da gelecektir.

watchOS 26 ile Apple Watch'lara gelmesi beklenen yeni özellikler 3 gün önce eklendi

Şu anda Pixel Watch, menzil dahilindeyken bağlı telefonun kilidini otomatik olarak açabiliyor ancak iki cihaz birbirinin menzilinde olmadığında telefonu kilitleyemiyor. Bu özellik Samsung akıllı saatlerde yok. Şu anda geliştirilmekte olan yeni özellik, bir yerde unuttuğunuz telefonu otomatik olarak kilitleyecek ve telefonunuzu bulunan birinin verilerinize erişebilmesi için PIN kodunu girmesi gerekecek.

Bu özellik şu anda geliştirilme aşamasında, işlevsel değil ve henüz duyurulmadı.

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