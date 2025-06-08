Samsung akıllı saatlere pil koruma özelliği geliyor

Uyarlanabilir Şarj özelliği One UI 8 Watch ile gelebilir
Saat, %100’e kadar şarj olmak yerine, yaklaşık %80'de şarj etmeyi bırakacak ve ardından genellikle uyandığınız veya saati şarjdan çektiğiniz zamana yakın bir zamanda şarjı tamamlayacak.
Bu, saatinizin saatlerce %100'de kalmayacağı anlamına geliyor. Bu da saatin pilinin daha sağlıklı kalmasına ve daha iyi performans göstermesine yardımcı olacak.
Uyarlanabilir Şarj özelliğinin Wear OS 6 ile hem Google Pixel Watch'a hem de Samsung akıllı saatlere gelmesi bekleniyor. Apple Watch'da pili korumak için "İyileştirilmiş Pil Şarjı" ve "En Uygun Şarj Sınırı" özelliği bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.