Samsung akıllı saatlere pil koruma özelliği geliyor

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Tam Boyutta Gör Birçok kullanıcı, akıllı saatini gece boyunca şarjda bırakıyor. Bu, pilin daha hızlı eskimesine yol açıyor. Adaptive Charging özelliği, şarj alışkanlığınızı öğrenerek yardımcı olacak.

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Uyarlanabilir Şarj özelliği One UI 8 Watch ile gelebilir

Saat, %100’e kadar şarj olmak yerine, yaklaşık %80'de şarj etmeyi bırakacak ve ardından genellikle uyandığınız veya saati şarjdan çektiğiniz zamana yakın bir zamanda şarjı tamamlayacak.

Bu, saatinizin saatlerce %100'de kalmayacağı anlamına geliyor. Bu da saatin pilinin daha sağlıklı kalmasına ve daha iyi performans göstermesine yardımcı olacak.

Uyarlanabilir Şarj özelliğinin Wear OS 6 ile hem Google Pixel Watch'a hem de Samsung akıllı saatlere gelmesi bekleniyor. Apple Watch'da pili korumak için "İyileştirilmiş Pil Şarjı" ve "En Uygun Şarj Sınırı" özelliği bulunuyor.

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