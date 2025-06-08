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    Samsung akıllı saatlere pil koruma özelliği geliyor

    Google, WearOS akıllı saatler için "Uyarlanabilir Şarj" özelliğini test ediyor. Saatin pilini koruyan ve daha uzun süre dayanmasını sağlayan yeni özellik Samsung Galaxy Watch'lara da gelecektir.

    samsung galaxy one ui 8 watch adaptif şarj özelliği Tam Boyutta Gör
    Birçok kullanıcı, akıllı saatini gece boyunca şarjda bırakıyor. Bu, pilin daha hızlı eskimesine yol açıyor. Adaptive Charging özelliği, şarj alışkanlığınızı öğrenerek yardımcı olacak.

    Uyarlanabilir Şarj özelliği One UI 8 Watch ile gelebilir

    Saat, %100’e kadar şarj olmak yerine, yaklaşık %80'de şarj etmeyi bırakacak ve ardından genellikle uyandığınız veya saati şarjdan çektiğiniz zamana yakın bir zamanda şarjı tamamlayacak.

    Bu, saatinizin saatlerce %100'de kalmayacağı anlamına geliyor. Bu da saatin pilinin daha sağlıklı kalmasına ve daha iyi performans göstermesine yardımcı olacak.

    Uyarlanabilir Şarj özelliğinin Wear OS 6 ile hem Google Pixel Watch'a hem de Samsung akıllı saatlere gelmesi bekleniyor. Apple Watch'da pili korumak için "İyileştirilmiş Pil Şarjı" ve "En Uygun Şarj Sınırı" özelliği bulunuyor.

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    turkelvis 2 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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