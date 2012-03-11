Apple: Yeni iPad'e talep, beklentilerimizi aştı.

16 Mart günü başta Amerika olmak üzere dünyanın birçok önemli ülkesinde satışa sunulacak olan 3.Nesil iPad'in ön satışıyla ilgili olarak Apple'dan ilk resmi açıklama geldi.

Cupertino'lu teknoloji devinin USA Today'de yayınlanan açıklaması şöyle;

Kullanıcıların yeni iPad'e olan talebi ve ilgisi beklentilerimizin çok da ötesinde. Ön satış için ayrılan tüm 3.nesil iPad'ler satılmış durumda. Ancak kullanıcılar, teslimatı daha ileri tarihli olmak üzere internet üzerinden yeni iPad için sipariş verebilirler.

Haberin yazıldığı saat itibariyle çevrimiçi Apple Store Amerika'da yeni iPad'in tahmini kargolanma tarihi 19 Mart olarak görünürken; İngiltere ve Almanya'da ise bu süre 2-3 hafta olarak gözüküyor.

Mart ayı içerisinde dünyanın birçok ülkesinde satışa sunulacak olan iPad için, ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Turkcell de önümüzdeki günlerde talep toplamaya başlayacağını ve muhtemelen Nisan ayı içerisinde raflardaki yerini alacağını belirtelim.

<a href="http://www.usatoday.com/tech/news/story/2012-03-10/new-ipad-preorders-sell-out/53463592/1">USA Today</a>