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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple: Yeni iPad'e talep, beklentilerimizi aştı.

7 yıl
17,7b
1
48
iPad
Shady
Haber Editörü
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16 Mart günü başta Amerika olmak üzere dünyanın birçok önemli ülkesinde satışa sunulacak olan 3.Nesil iPad'in ön satışıyla ilgili olarak Apple'dan ilk resmi açıklama geldi.

Cupertino'lu teknoloji devinin USA Today'de yayınlanan açıklaması şöyle;

Kullanıcıların yeni iPad'e olan talebi ve ilgisi beklentilerimizin çok da ötesinde. Ön satış için ayrılan tüm 3.nesil iPad'ler satılmış durumda. Ancak kullanıcılar, teslimatı daha ileri tarihli olmak üzere internet üzerinden yeni iPad için sipariş verebilirler.

Haberin yazıldığı saat itibariyle çevrimiçi Apple Store Amerika'da yeni iPad'in tahmini kargolanma tarihi 19 Mart olarak görünürken; İngiltere ve Almanya'da ise bu süre 2-3 hafta olarak gözüküyor.

Mart ayı içerisinde dünyanın birçok ülkesinde satışa sunulacak olan iPad için, ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Turkcell de önümüzdeki günlerde talep toplamaya başlayacağını ve muhtemelen Nisan ayı içerisinde raflardaki yerini alacağını belirtelim.


<a href="http://www.usatoday.com/tech/news/story/2012-03-10/new-ipad-preorders-sell-out/53463592/1">USA Today</a> Yorum Yaz
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panelci 7 yıl en beğenilen say
say
Apple bile şaşırmış talep karşısında tabi her sene birkaç özellik ekleyerek piyasaya sürdüğü ürünleri insanlar gözü kapalı aldıkları için normaldir.

Evet Apple ürünü kullanan 400 milyon insan enayi,sizler akıllısınız.
sayApple bile şaşırmış talep karşısında tabi her sene birkaç özellik ekleyerek piyasaya sürdüğü ürünleri insanlar gözü kapalı aldıkları için ...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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Sanat Günesi 7 yıl
Birbini tekrarlayan içi boş haberler yapıyorsunuz, daha doğrusu ''HABER'' değil ''REKLAM'' yapıyorsunuz ....
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eeevrim 7 yıl
499 Dolara piyasadaki var olan tüm tablet telefon televizyon dan daha yüksek çözünürlük sunan bir cihazı satın alabilsem Ben de talep yağmurunda bir damla olurdum...
499 Dolara piyasadaki var olan tüm tablet telefon televizyon dan daha yüksek çözünürlük sunan bir cihazı satın alabilsem Ben de talep yağmurunda bir damla olurd...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 7 yıl
kullandığımız teknoloji aslında 2,3 yıl önce bulunmuş bir teknoloji maksat pazarlama faliyeti
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Centauri 7 yıl
a.f.y.
lordrdley
med_cezir197çözünürlüğün 1080 p yi geçmesi hiç mantıklı değil
peki almayalım ozaman.
Arkadaş haklı gerçekten mantıklı değil.şu anda tüm filmler 1080p ye göre çekilmiş ve riplenmiş durumda, piyasadaki bu filmleri yeni ipad bulanık gösterecektir ( donanım haber tanıtımındaki videoda söylendiğine göre)yine uygulamlar, siteler, içerikler bu çözünürlükte problem teşkil edecektir.apple bile yeni ipad in tanıtımında 1080p çözünürlükte bir prejeksiyon kullanmıştır.apple kendi standartını ortaya koyarak tüm kendinden başka materyallerden kendisini soyutlamış oldu.bu çözünürlükteki tüm ürünleri apple ın bize verdiği kadarını ve ancak ücretini ödeyerek sahip olabileceğiz.bu strateji çok ahlaksızca.

Hicbirsey bulanik gozukmeyecek, dusuk cozunurluklu videolar iPhone 4 te bulanik mi gorunuyor?
Bu bulanik sacmaligini kim cikardiysa yanilmis.
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BerkoGame 7 yıl
iPod alanı iPhone alanı anlarımda, iPad nedir abi ya :D
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MAVİT 7 yıl
adamlara helal olsun
ipod touch kullanıcısıyım adamlar bi guncellemede bile kullanımı etkıleyecek bi aksaklık olusturmadı aynı zamande nexus s kullanıyorum ANDROİD 4.0.3 BUG VE LAG DOLU TELEFONU KULLANILAMAYACAK DURUMA GETIRDI MESAJ YAZIP ARAMA YAPABILIYORUM SADECE MÜZİK VİDEO UYGULAMA HERSEYİN İÇİNE ETMİŞLER ÖNCESİNDE ÇALIŞAN HERŞEY ŞİMDİ Bİ KAÇ SN ÇALIŞIP ATIYOR ALLAH BELANI VERSİN GOOGLE
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aretha 7 yıl
Adam yapmış 1080 den yüksek ekran.
Apple trend olduguna göre herkes yazilimini veya sitesini iPad e göre tekrar tasarlayacak ya da yapacak demektir..diğer üreticilerin ar-ge leri de bu na gore calismak zorunda kalacak. Apple sadece yeni bir alet çıkartmıyor teknolojiyi yönlendiriyor bence.
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hakansant 7 yıl
Asıl meark ettiğim Retina olayı güç sarfiyatını ne kadar etkiler acaba?
pili sömürürse kötü olur.
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a.f.y. 7 yıl
lordrdley
med_cezir197çözünürlüğün 1080 p yi geçmesi hiç mantıklı değil
peki almayalım ozaman.

Arkadaş haklı gerçekten mantıklı değil.
şu anda tüm filmler 1080p ye göre çekilmiş ve riplenmiş durumda, piyasadaki bu filmleri yeni ipad bulanık gösterecektir ( donanım haber tanıtımındaki videoda söylendiğine göre)
yine uygulamlar, siteler, içerikler bu çözünürlükte problem teşkil edecektir.
apple bile yeni ipad in tanıtımında 1080p çözünürlükte bir prejeksiyon kullanmıştır.
apple kendi standartını ortaya koyarak tüm kendinden başka materyallerden kendisini soyutlamış oldu.
bu çözünürlükteki tüm ürünleri apple ın bize verdiği kadarını ve ancak ücretini ödeyerek sahip olabileceğiz.
bu strateji çok ahlaksızca.
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sertacarslan 7 yıl a.f.y.
a.f.y.

lordrdley

med_cezir197çözünürlüğün 1080 p yi geçmesi hiç mantıklı değil
peki almayalım ozaman.


Arkadaş haklı gerçekten mantıklı değil.

şu anda tüm filmler 1080p ye göre çekilmiş ve riplenmiş durumda, piyasadaki bu filmleri yeni ipad bulanık gösterecektir ( donanım haber tanıtımındaki videoda söylendiğine göre)

yine uygulamlar, siteler, içerikler bu çözünürlükte problem teşkil edecektir.

apple bile yeni ipad in tanıtımında 1080p çözünürlükte bir prejeksiyon kullanmıştır.

apple kendi standartını ortaya koyarak tüm kendinden başka materyallerden kendisini soyutlamış oldu.

bu çözünürlükteki tüm ürünleri apple ın bize verdiği kadarını ve ancak ücretini ödeyerek sahip olabileceğiz.

bu strateji çok ahlaksızca.

Flash öldü yaşasın HTML5 deyip halen HTML5 sitelerin yaygınlaşmasını bekleyen iPhone2-3G-3Gs-4-4s-? kullanıcıları gibi, yeni iPad kullanıcıları da dijital medya sektörü ve internet siteleri bu çözünürlüğe destek verinceye kadar (verirlerse tabi) sadece oyunlarda vs. kullanacaklar, yaygınlaştığında ise bilmemkaçıncı nesil iPad çıkacak, buna şimdi bu teknoloji için para dökenlerin cihazları da o tarihte çöp olup gidecek...

Ama şimdi böyle doğruyu yazınca da elma düşmanı oluyoruz... (Halbuki şu an tablet alacak olsam iPad2 alırdım, o ayrı...)
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demirparcasi 7 yıl
tibitermo
strahd_von_zarovich Steve jobs un ölümünden sonra nasıl bir ürün çıkaracaklarını çok merak ediyordum ki beklediğim gibi direk donanıma yüklendiler. Apple her zaman yeni çıkardığı üründe yenilikçi özellikler koyar ama her zaman ihtiyacı verir fazlasını vermezdi. 4g li oluşu yeni ipad in kesinlikle buna bir örnek ama retina ekran adını verdikleri çözünürlük gerçekten ihtiyaçtan çok çok fazlası oldu. Tabiyki teknolojik olarak çok iyi bir gelişme fakat bunun üstüne çıkılması baya uğraş gerektirecek. Bu süreninde 2-3 yılı alacağı kanaatindeyim. Ayrıca ilk defa ağırlık ve kalınlıktan feragat ettiler bu da çok ilginç oldu. Bir çok kişi işlemci gelişmiş , gpu gelişmiş 4 çekirdek olmuş falan diye muhteşem bir hız bekliyor fakat , çözünürlükten dolayı ipad 2 ye yakın bir hızı olacak büyük ihtimalle. Bu noktada yeni ekranın denendiği tablette stabilite de kaygılandıran bir diğer konu. Apple da en büyük artısı olan stabiliteyi bir kenara bırakıp diğer markalar gibi donanımsal özellikleriyle gövde gösterisi yapmaya kalkacaksa , ilerisi parlak değil.
Tabiyki suraya kadar okudum.

Hayir haber cunku turkiye ve dunyada cok sayida kisi IPad3 bekliyor ama stoklarda yok bu yuzden gec alacaklar ve bulmalari zorlasacak. O yuzden bu bilgi Ipad3 almak isteyenler icin bir haber. Ayrica elektronik piyasasini takip edenler icinde bir haber. Lider tablet olan Ipad hala yok satiyor.
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sertacarslan 7 yıl
panelci
say Apple bile şaşırmış talep karşısında tabi her sene birkaç özellik ekleyerek piyasaya sürdüğü ürünleri insanlar gözü kapalı aldıkları için normaldir.
Evet Apple ürünü kullanan 400 milyon insan enayi,sizler akıllısınız.

400 milyon insanın bir ürünü kullanıyor olması onların Einstein, onları(Apple ürünlerini) eleştirenlerin de geri zekalı olduğunu mu gösteriyor?
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panelci 7 yıl sertacarslan
sertacarslan
panelci
Orijinalden alıntı: say Apple bile şaşırmış talep karşısında tabi her sene birkaç özellik ekleyerek piyasaya sürdüğü ürünleri insanlar gözü kapalı aldıkları için normaldir.
Evet Apple ürünü kullanan 400 milyon insan enayi,sizler akıllısınız.

400 milyon insanın bir ürünü kullanıyor olması onların Einstein, onları(Apple ürünlerini) eleştirenlerin de geri zekalı olduğunu mu gösteriyor?

Apple kullanmayın enayi damgası yemesi nasıl doğalsa,kullanmadığı ürüne yorum yapıp alanlara enayi diyeninde g.zekalı damgası yemesi doğaldır elbet..
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lordrdley 7 yıl
med_cezir197
çözünürlüğün 1080 p yi geçmesi hiç mantıklı değil

peki almayalım ozaman.
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Lordinarius 7 yıl
çözünürlüğün 1080 p yi geçmesi hiç mantıklı değil
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Steve jobs un ölümünden sonra nasıl bir ürün çıkaracaklarını çok merak ediyordum ki beklediğim gibi direk donanıma yüklendiler. Apple her zaman yeni çıkardığı üründe yenilikçi özellikler koyar ama her zaman ihtiyacı verir fazlasını vermezdi. 4g li oluşu yeni ipad in kesinlikle buna bir örnek ama retina ekran adını verdikleri çözünürlük gerçekten ihtiyaçtan çok çok fazlası oldu. Tabiyki teknolojik olarak çok iyi bir gelişme fakat bunun üstüne çıkılması baya uğraş gerektirecek. Bu süreninde 2-3 yılı alacağı kanaatindeyim. Ayrıca ilk defa ağırlık ve kalınlıktan feragat ettiler bu da çok ilginç oldu. Bir çok kişi işlemci gelişmiş , gpu gelişmiş 4 çekirdek olmuş falan diye muhteşem bir hız bekliyor fakat , çözünürlükten dolayı ipad 2 ye yakın bir hızı olacak büyük ihtimalle. Bu noktada yeni ekranın denendiği tablette stabilite de kaygılandıran bir diğer konu. Apple da en büyük artısı olan stabiliteyi bir kenara bırakıp diğer markalar gibi donanımsal özellikleriyle gövde gösterisi yapmaya kalkacaksa , ilerisi parlak değil.
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tibitermo 7 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich

Steve jobs un ölümünden sonra nasıl bir ürün çıkaracaklarını çok merak ediyordum ki beklediğim gibi direk donanıma yüklendiler. Apple her zaman yeni çıkardığı üründe yenilikçi özellikler koyar ama her zaman ihtiyacı verir fazlasını vermezdi. 4g li oluşu yeni ipad in kesinlikle buna bir örnek ama retina ekran adını verdikleri çözünürlük gerçekten ihtiyaçtan çok çok fazlası oldu. Tabiyki teknolojik olarak çok iyi bir gelişme fakat bunun üstüne çıkılması baya uğraş gerektirecek. Bu süreninde 2-3 yılı alacağı kanaatindeyim. Ayrıca ilk defa ağırlık ve kalınlıktan feragat ettiler bu da çok ilginç oldu. Bir çok kişi işlemci gelişmiş , gpu gelişmiş 4 çekirdek olmuş falan diye muhteşem bir hız bekliyor fakat , çözünürlükten dolayı ipad 2 ye yakın bir hızı olacak büyük ihtimalle. Bu noktada yeni ekranın denendiği tablette stabilite de kaygılandıran bir diğer konu. Apple da en büyük artısı olan stabiliteyi bir kenara bırakıp diğer markalar gibi donanımsal özellikleriyle gövde gösterisi yapmaya kalkacaksa , ilerisi parlak değil.

"Tabiyki" suraya kadar okudum.
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