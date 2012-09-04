Apple, büyük bir merakla beklenen etkinliğin tarihini açıkladı





Daha öncede belirttiğimiz üzere,12 Eylül tarihi aylardır ortalıkta dolaşıyor ve etkinlik için bu tarihe kesin gözüyle bakılıyordu. Apple tarafından davetiyelerin gönderilmesiyle birlikte de 12 Eylül tarihi resmileşmiş oldu.Davetiyede yer alan görselde 12 Eylül tarihini belirmek adına ''12'' rakamına yer verilirken, rakamın yansımasındaki ''5'' rakamı da oldukça dikkat çekiyor. Bu durum, Apple'ın etkinlikte tanıtmasına kesin gözüyle bakılan yeni nesil iPhone'un ''Phone 5'' olarak adlandırılmasını da akıllara getirmiyor değil.Apple'ın daha büyük ekranlı, daha gelişmiş donanıma sahip ve daha ince tasarımlı yeni bir iPhone'u tanıtması beklenen etkinlikte, iOS 6'nın final sürümünün yer alması bekleniyor. Hakkında birçok dedikodu çıkan iPad Mini için ise sessizlik halen sürüyor.Apple'ın 12 Eylül'de San Francisco'da gerçekleştireceği basın toplantısında tanıtılacak yeni ürünleri takip etmek için bizden ayrılmayınız.