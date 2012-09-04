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Apple, büyük bir merakla beklenen etkinliğin tarihini açıkladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, birçok kişi tarafından merakla beklenen açıklamayı yaptı. Şirketin 12 Eylül tarihinde San Francisco'da düzenleyeceği basın toplantısı, Yerba Buena Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 

Daha öncede belirttiğimiz üzere,12 Eylül tarihi aylardır ortalıkta dolaşıyor ve etkinlik için bu tarihe kesin gözüyle bakılıyordu. Apple tarafından davetiyelerin gönderilmesiyle birlikte de 12 Eylül tarihi resmileşmiş oldu.

Davetiyede yer alan görselde 12 Eylül tarihini belirmek adına ''12'' rakamına yer verilirken, rakamın yansımasındaki ''5'' rakamı da oldukça dikkat çekiyor. Bu durum, Apple'ın etkinlikte tanıtmasına kesin gözüyle bakılan yeni nesil iPhone'un ''Phone 5'' olarak adlandırılmasını da akıllara getirmiyor değil.

Apple'ın daha büyük ekranlı, daha gelişmiş donanıma sahip ve daha ince tasarımlı yeni bir iPhone'u tanıtması beklenen etkinlikte, iOS 6'nın final sürümünün yer alması bekleniyor. Hakkında birçok dedikodu çıkan iPad Mini için ise sessizlik halen sürüyor.

Apple'ın 12 Eylül'de San Francisco'da gerçekleştireceği basın toplantısında tanıtılacak yeni ürünleri takip etmek için bizden ayrılmayınız.

http://9to5mac.com/2012/09/04/apple-announces-september-12th-event-its-almost-here/#more-238457 Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Hadi bakalım güzel ülkemizde milli maçtan daha çok izlenir bu saçmalık bahisleri açıyorum.
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Legendery 6 yıl
Canlı yayın istiyoruzzz
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ŞahinAbi 6 yıl
Kim ne derse desin Apple ..
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clax22 6 yıl
arkadaslar bu pil sorunu dediginiz sey her neyse her yeni versiyonda umutlaniyosunuz uzuluyorum sizin icin yani ios6 gelince iphoneun sarjinin ne kadar fazla uZun gidebilecegini dusunuyosunuzki su an 4s kullaniyorum ios6 beta4 kurulu hergun sarja takiyorum artik alismaniz lazim iphone sahibi iseniz evinizde isyerinizde cantanizda arabanizda akliniza gelen her yerde sarj aletinizi yaninizda bulundurun caniniz sikilmasin keyfiniz yarim kalmasin
saygilar
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canozcan94 6 yıl
Thank you for coming today. But there's one? more thing...
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retro. 6 yıl
bu haber gece verilmemişmiydi hatta ibretlik tespit yapan arkadaş vardı birtane
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theyapici 6 yıl
ayfone 4s ucuzlar dahası 5 geliyor haydi hayırlısı
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berkcombil 6 yıl
12'nin gölgesinde 5 varsa kesinlikle iPhone 5 geliyor demektir.O değilde pil sorunu iOS 6 ile tarih olamazsa daha yüksek donanıma sahip iPhone 5 hiç çekilmez,fişten
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Musfel 6 yıl
Hayret her seferinde samsung haberi altında apple cılar basmasın burayı deyip her apple haberi altında mesajları bulunan samsung cular basmamış burayı :)
(iphone kullanmıyorum. Htc One X kullanıyorum)
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
iPhone 4'ü satma zamanım gelmiş galiba.
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