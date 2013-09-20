Apple, hücresel ağ ile App Store'dan uygulama indirme limitini arttırdı

Hücresel ağ bağlantısına sahip cihazların App Store'dan yükleme yapmalarını belli bir boyuta kadar izin veren Apple, iOS 7'yle birlikte bu limitte değişikliğe gitti.

Geçtiğimiz yıl mart ayında 3.nesil iPad'in satışa sunulmasından sonra, retina ekrana destek veren uygulamaların hücresel ağ üzerinden daha rahat yüklenebilmesi için limiti 50 MB'la sınırlandıran Apple, iOS 7'den sonra bu limiti 2 katına çıkardı. Bundan böyle iOS kullanıcıları, Wi-Fi'ın olmadığı ancak hücresel bağlantının söz konusu olduğu yerlerde App Store'dan 100 MB'a kadar olan uygulamaları direkt olarak cihazlarına indirebilecekler.