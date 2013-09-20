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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, hücresel ağ ile App Store'dan uygulama indirme limitini arttırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, hücresel ağ ile App Store'dan uygulama indirme limitini arttırdı
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Hücresel ağ bağlantısına sahip cihazların App Store'dan yükleme yapmalarını belli bir boyuta kadar izin veren Apple, iOS 7'yle birlikte bu limitte değişikliğe gitti.

Geçtiğimiz yıl mart ayında 3.nesil iPad'in satışa sunulmasından sonra, retina ekrana destek veren uygulamaların hücresel ağ üzerinden daha rahat yüklenebilmesi için limiti 50 MB'la sınırlandıran Apple, iOS 7'den sonra bu limiti 2 katına çıkardı. Bundan böyle iOS kullanıcıları, Wi-Fi'ın olmadığı ancak hücresel bağlantının söz konusu olduğu yerlerde App Store'dan 100 MB'a kadar olan uygulamaları direkt olarak cihazlarına indirebilecekler.


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truckerdriver 3 yıl
Yok böyle birşey yuh artık
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DH Misafiri 4 yıl
Bi çözümü filan yokmu bu işin? İlla ki itunes veya wifi mi kullanmamız lazım? Iphone az ötede yaşa mk.
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Pasolvon 6 yıl
Çok üzülüyorum böyle haberleri görünce. Onca para verip firmanın zorlama kurallarına bağlı kalıyor insanlar. Böyle basit şeyler bile haber yapılabiliyor.
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gokhans19 6 yıl
Saçmalığa bak. Wifi yoksa napıcaz birşey indiremeyecekmiyiz. Aynı olay androidde olsa millet demediğini bırakmazdı bu ne saçma birşey.

Burası amerika değil heryanımızda şifresiz wifilar uçuşmuyor. Ben markete ister internet paketimle ister wifi ile bağlanırım kime ne. 2500 tl verip telefon alıcam ama ben o telefonu değil o telefon beni yönetecek peh. Android olmasa işimiz yaş bu adamlarla.
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Steve Meade 6 yıl
join4freee
Saçma da olsa mutlaka bir kısıtlama olmalı.Yoksa nasıl ios olacak o işletim sistemi?

İnceden değdirmiş arkadaş bravo :D
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giogo 6 yıl
Bu sınırlama çok saçma.Diyelim evde internetim yok ama hattımda sınırsız internet var.Ben niye şimdi app store`dan 100 mb`ın üzerinde uygulama indiremicem ?Hadi desek mobil hatların interneti yavaşta apple`ın sunucularını kastırcaz diye ama öyle birşeyde yok.
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join4freee 6 yıl
Saçma da olsa mutlaka bir kısıtlama olmalı.Yoksa nasıl ios olacak o işletim sistemi?
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Daima İleri 6 yıl
Uyarı vermeli, limit olmamalı.

Hücresel ağ açma/kapama şifrelendirilmeli.
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