Apple; iBooks, Safari ve Mail güncellemeleri üzerinde çalışıyor

Geçtiğimiz günlerde sizlere Apple'ın Mavericks'in Mail istemcisindeki sorunları giderecek önemli bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını aktarmıştık. Son gelen bilgiler Apple'ın bu çalışmasının sadece Mail uygulaması için olmadığı yönünde.

9to5Mac'in Apple içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Mail uygulamasıyla birlikte Safari ve Mavericks ile birlikte Mac platformuna merhaba diyen iBooks uygulamaları performans ve stabilite iyileştirmeleriyle güncellenecek. Spesifik olarak hangi uygulamalarda, ne gibi sorunları çözümlendiği ya da uygulamaların ne zaman güncelleneceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Mavericks'in yayınlanmasından sonra bazı Mac kullanıcıları Safari'nin eski performansının gerisinde kaldığını ve ciddi derecede yavaşladığı konusunda geri bildirimlerde bulunmuş; Gmail kullanıcıları ise Mail uygulamasında da mail alıp göndermek konusunda ve akıllı klasörlerin kullanımıyla ilgili şikayetleri dile getirmişlerdi.