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Apple; iBooks, Safari ve Mail güncellemeleri üzerinde çalışıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple; iBooks, Safari ve Mail güncellemeleri üzerinde çalışıyor
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Geçtiğimiz günlerde sizlere Apple'ın Mavericks'in Mail istemcisindeki sorunları giderecek önemli bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını aktarmıştık. Son gelen bilgiler Apple'ın bu çalışmasının sadece Mail uygulaması için olmadığı yönünde.

9to5Mac'in Apple içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Mail uygulamasıyla birlikte Safari ve Mavericks ile birlikte Mac platformuna merhaba diyen iBooks uygulamaları performans ve stabilite iyileştirmeleriyle güncellenecek. Spesifik olarak hangi uygulamalarda, ne gibi sorunları çözümlendiği ya da uygulamaların ne zaman güncelleneceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Mavericks'in yayınlanmasından sonra bazı Mac kullanıcıları Safari'nin eski performansının gerisinde kaldığını ve ciddi derecede yavaşladığı konusunda geri bildirimlerde bulunmuş; Gmail kullanıcıları ise Mail uygulamasında da mail alıp göndermek konusunda ve akıllı klasörlerin kullanımıyla ilgili şikayetleri dile getirmişlerdi.


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busterr 6 yıl
Şu iBooks'a türkçe sözlük dahil etseler iyi olcak.
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sattackus 6 yıl
Sadece iBooks değil pages, notes dahil tüm programlara işletim sistemi destekli Türkçe sözlük ve yazım düzeltici ekleseler çok iyi olacak. Değişik patch'lerle bunları yapıyoruz ama sözlükleri güncel değil...
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Vasto Lorde 6 yıl
Mail programi tamamen sıkıntıda mavericksten sonra. Safariyede bi el atmalari lazimdi , tab kisimlarinda hafif kasilmalara var tam stabil degil
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Dr_Unknown 6 yıl
Hadi benim edebiyat yazilim var, bu saatte kalkip calismam lazim da sen niye bu saatte ayaktasin Mustafa abi? :D
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