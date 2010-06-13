Apple, iOS 4 destekli uygulamaları kabul etmeye başladı

Geçtiğimiz hafta iPhone 4'ü tanıtan Apple, 21 Haziran'da son kullanıcıya sunmayı amaçladığı iOS 4 için geliştiricilerin hazırladığı ilk uygulamalarını incelemeye başlıyor. Geliştiricilere Nisan ayından bu yana iOS 4 üzerinde çalışma imkanı veren Apple, böyleceiOS 4'ü yayınladığı 21 Haziran tarihinde AppStore'da bu versiyonu destekleyen onaylı uygulamalara yer vermiş olacak.

Apple'ın açıklamalarına göre 1500'den fazla yeni API desteği sunan iOS 4 Multi-tasking, klasörleme, daha gelişmiş posta uygulaması gibi çeşitli yenilikleri bünyesinde bulunduruyor.