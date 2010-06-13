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Apple, iOS 4 destekli uygulamaları kabul etmeye başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta iPhone 4'ü tanıtan Apple, 21 Haziran'da son kullanıcıya sunmayı amaçladığı iOS 4 için geliştiricilerin hazırladığı ilk uygulamalarını incelemeye başlıyor. Geliştiricilere Nisan ayından bu yana iOS 4 üzerinde çalışma imkanı veren Apple, böyleceiOS 4'ü yayınladığı 21 Haziran tarihinde AppStore'da bu versiyonu destekleyen onaylı uygulamalara yer vermiş olacak.

Apple'ın açıklamalarına göre 1500'den fazla yeni API desteği sunan iOS 4 Multi-tasking, klasörleme, daha gelişmiş posta uygulaması gibi çeşitli yenilikleri bünyesinde bulunduruyor.


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Batuist 9 yıl
apple'ın bu yönünü gerçekten takdir etmek lazım.. hem programcılar için iyi bir fırsat sunuyor hemde kullanıcılar açısından program alternatifleri.. her iki tarafta memnun oluyor... ama free programlarıda unutmamak lazım..
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Androidd 9 yıl
Bu firmayi bu yüzden begeniyorum.tmm adamlar kisitlama yapiyor tmm adamlar pahaliya satiyor.ama adamlar işini tam yapıyor.daha iphone 4 çıkmadan hazırlıklara başlıyorlar.çıktıgı gün yeni uygulamalar hazır olmuş oluyor.öbür firmalar daha telefon çıkacakta geliştiriciler uygulama yapacakta oohoo.telefon çıktıktan 3 4 ay sonra yinede hazır olmuyor.yeni örnek verecek olursak samsung wawe nin bada işletim sistemi.telefon piyasaya çıktı (16 haziranda türkiyeye geliyor.satis fiyati 999 tl dir.) eee ama uygulama magzasında 74 tane uygulama var...

Apple bu konuda 1 numara
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Kuray 9 yıl
Sunu da hatirlatmakta yarar var.

4.0 Beta kullananlar MultiTasking in tam olarak MT gorevi gormedigini anlarlar. XCode'un iOS 4 uyumlu olaninda bunu ayarlayacaklar

Ayrica Binlerce yeni API var.

Suan basit bir kac kod bulup iPhone 4'ten Isik yapmak icin programi gelistirmeyi dusunuyorum. 0.99'dan baslarim sonra turevleri gelip satmazsa bedava :)
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