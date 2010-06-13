Apple, iOS 4 destekli uygulamaları kabul etmeye başladı

Haber Editörü
Geçtiğimiz hafta iPhone 4'ü tanıtan Apple, 21 Haziran'da son kullanıcıya sunmayı amaçladığı iOS 4 için geliştiricilerin hazırladığı ilk uygulamalarını incelemeye başlıyor. Geliştiricilere Nisan ayından bu yana iOS 4 üzerinde çalışma imkanı veren Apple, böyleceiOS 4'ü yayınladığı 21 Haziran tarihinde AppStore'da bu versiyonu destekleyen onaylı uygulamalara yer vermiş olacak.
Apple'ın açıklamalarına göre 1500'den fazla yeni API desteği sunan iOS 4 Multi-tasking, klasörleme, daha gelişmiş posta uygulaması gibi çeşitli yenilikleri bünyesinde bulunduruyor.
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Apple bu konuda 1 numara
4.0 Beta kullananlar MultiTasking in tam olarak MT gorevi gormedigini anlarlar. XCode'un iOS 4 uyumlu olaninda bunu ayarlayacaklar
Ayrica Binlerce yeni API var.
Suan basit bir kac kod bulup iPhone 4'ten Isik yapmak icin programi gelistirmeyi dusunuyorum. 0.99'dan baslarim sonra turevleri gelip satmazsa bedava :)