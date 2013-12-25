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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS 7 Tech Talks'ın videolarını yayınladı

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, iOS 7 Tech Talks'ın videolarını yayınladı
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Biletleri sadece 45 saniye gibi kısa sürede tükenen WWDC 2013 sonrasında geliştiricilere daha fazla bir araya gelme sözü veren Apple, bu sözünü 8 Ekim-18 Aralık tarihleri arasında dünyanın önde gelen 6 şehrinde, 2 gün süren “iOS 7 Tech Talk” isimli özel etkinlik düzenlemiş ve WWDC’ye katılma fırsatı bulamayan geliştiricilere Apple mühendisleriyle buluşma fırsatı vermişti.

Apple, Tech Talk’a da katılamayan geliştiricileri dikkate alarak bu etkinlikte düzenlenen oturumların videolarını ve sunumlarını Apple Dev sayfasından yayınladı. Sunum ve video halinde internetten yayınlanan bu 16 farklı oturumda Apple mühendisleri geliştiricilerin App Store Dağıtımı ve Pazarlama, iOS 7 Teknolojilerinin Entegrasyonu, Kullanıcı Arayüzü Tasarımı, Güvenlik ve Gizlilik konularında geliştiricileri bilgilendiriyor.

Apple’ın yayınladığı iOS 7 Tech Talk videolarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

iOS 7 Tech Talk


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trsinapsis 5 yıl
PCde açılmıyor sanki Mac için var galiba
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danGerfuLL 5 yıl
System Requirements
To watch the streaming version of this video, use the latest version of Safari on a Mac running OS X Lion or later. Alternatively, you can download this video in HD and SD.

Sistem Gereksinimleri
İzlemek istediğiniz bu video için, Mac cihazınızda Lion veya sonraki sürüm OS X aynı zamanda son versiyon Safari bulunmalıdır. Alternatif olarak, bu videoyu HD ve SD olarak indirebilirsiniz.

Altı üstü video izleyeceğiz! Youtube bunun için sistem zorunluluğu tutsa hepimiz hapı yuttuk desenize.
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