Apple, iOS 7 Tech Talks'ın videolarını yayınladı

Biletleri sadece 45 saniye gibi kısa sürede tükenen WWDC 2013 sonrasında geliştiricilere daha fazla bir araya gelme sözü veren Apple, bu sözünü 8 Ekim-18 Aralık tarihleri arasında dünyanın önde gelen 6 şehrinde, 2 gün süren “iOS 7 Tech Talk” isimli özel etkinlik düzenlemiş ve WWDC’ye katılma fırsatı bulamayan geliştiricilere Apple mühendisleriyle buluşma fırsatı vermişti.

Apple, Tech Talk’a da katılamayan geliştiricileri dikkate alarak bu etkinlikte düzenlenen oturumların videolarını ve sunumlarını Apple Dev sayfasından yayınladı. Sunum ve video halinde internetten yayınlanan bu 16 farklı oturumda Apple mühendisleri geliştiricilerin App Store Dağıtımı ve Pazarlama, iOS 7 Teknolojilerinin Entegrasyonu, Kullanıcı Arayüzü Tasarımı, Güvenlik ve Gizlilik konularında geliştiricileri bilgilendiriyor.

Apple’ın yayınladığı iOS 7 Tech Talk videolarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

iOS 7 Tech Talk