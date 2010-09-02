Apple iOS, web amaçlı kullanımda Linux'u geride bıraktı

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS, internet amaçlı kullanım oranında Linux'u geride bıraktı. Netmarketshare adlı bir site tarafından yayınlanan analize göre iOS Temmuz ayında web amaçlı kullanımda Linux'un önüne geçti ve Ağustos ayında Linux ile arasındaki farkı daha da açtı. iOS'un Temmuz ve Ağustos ayları içinde yaşadığı bu yükselişe iPad, iPhone ve iPod'un büyük etkisi olduğu belirtiliyor. Belirtilen aylar içinde %1,13'lük artış yaşayan iOS'a karşılık Linux'un web amaçlı kullanımında %0.85'lik bir düşüş tespit edildi. Analiz uzmanları bu artışa iOS'un hızlı yükselişi ve mevsime bağlı olarak evlerden yapılan internet bağlantılarında Linux'un daha az kullanılışını gerekçe olarak gösteriyor. İşletim sistemlerinin internet amaçlı kullanımında Windows %91,34'lük oranla zirvede yer alırken, Mac OSX'in kullanım oranınında %5'lik bir düşüş yaşadığı ifade edildi.

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İnternet kullanımında, internet tarayıcılarıyla ilgili analizde Microsoft'un tarayıcı olan Internet Explorer'ın kullanım oranındaki yükselişin geçici olduğu ve an itibariyle %60,4'e gerilediği belirtildi. Yapılan analiz sonuçlarına göre en büyük artışı %7,52'lik dilimle Google'ın tarayıcı Chrome yaşarken, Chrome'u %5,16'lık oran ile Safari takip etti. Mozilla Firefox'un kullanım oranı iseçok büyük bir değişme uğramadı ve %22,93 seviyesinde kaldı. Ortaya çıkan ilginç bir sonuç ise Internet Explorer'ın kullanımı hakkındaydı. Dünya üzerinde Internet Explorer kullanımının en yoğun Çin'de olduğu tespit edilirken bu oran % 46.35 olarak açıklandı. İnternet tarayıcılarının kullanımında Internet Explorer'ın hala ilk sırada olmasıyla bağdaştırılan bu rakamın büyük bir hızla düşüşe geçtiği de verilen bilgiler arasında yer alıyor.

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