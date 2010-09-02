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Apple iOS, web amaçlı kullanımda Linux'u geride bıraktı

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'un web amaçlı kullanımda Linux'u geride bıraktığı ortaya çıktı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın mobil işletim sistemi iOS, internet amaçlı kullanım oranında Linux'u geride bıraktı. Netmarketshare adlı bir site tarafından yayınlanan analize göre iOS Temmuz ayında web amaçlı kullanımda Linux'un önüne geçti ve Ağustos ayında Linux ile arasındaki farkı daha da açtı. iOS'un Temmuz ve Ağustos ayları içinde yaşadığı bu yükselişe iPad, iPhone ve iPod'un büyük etkisi olduğu belirtiliyor. Belirtilen aylar içinde %1,13'lük artış yaşayan iOS'a karşılık Linux'un web amaçlı kullanımında %0.85'lik bir düşüş tespit edildi. Analiz uzmanları bu artışa iOS'un hızlı yükselişi ve mevsime bağlı olarak evlerden yapılan internet bağlantılarında Linux'un daha az kullanılışını gerekçe olarak gösteriyor. İşletim sistemlerinin internet amaçlı kullanımında Windows %91,34'lük oranla zirvede yer alırken, Mac OSX'in kullanım oranınında %5'lik bir düşüş yaşadığı ifade edildi.

Apple iOS, web amaçlı kullanımda Linux'u geride bıraktı
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İnternet kullanımında, internet tarayıcılarıyla ilgili analizde Microsoft'un tarayıcı olan Internet Explorer'ın kullanım oranındaki yükselişin geçici olduğu ve an itibariyle %60,4'e gerilediği belirtildi. Yapılan analiz sonuçlarına göre en büyük artışı %7,52'lik dilimle Google'ın tarayıcı Chrome yaşarken, Chrome'u %5,16'lık oran ile Safari takip etti. Mozilla Firefox'un kullanım oranı iseçok büyük bir değişme uğramadı ve %22,93 seviyesinde kaldı. Ortaya çıkan ilginç bir sonuç ise Internet Explorer'ın kullanımı hakkındaydı. Dünya üzerinde Internet Explorer kullanımının en yoğun Çin'de olduğu tespit edilirken bu oran % 46.35 olarak açıklandı. İnternet tarayıcılarının kullanımında Internet Explorer'ın hala ilk sırada olmasıyla bağdaştırılan bu rakamın büyük bir hızla düşüşe geçtiği de verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Apple iOS, web amaçlı kullanımda Linux'u geride bıraktı
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BluePage 9 yıl
firefox akar

nede olsa özgür yazılım
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speedman 9 yıl



ne gerek vardı,hortlatmaya



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BluePage

firefox akar


nede olsa özgür yazılım


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VenomS 9 yıl
vallahi ie'den garip hatalar alıp Netscape Navigator kullandığımı ve sonrasında farklı tarayıcılarında olduğunu arayıp bulduğumda operayı denemiştim o zamnalar paralı idi ama 56k modemim ile daha kısa sürede sitelere girebiliyordum 1990'larda sonrasında Netscape Navigator ekibi dağilınca yeni kurdukları mozilla vakfını öğrenip firefox 0,31 versiyonunu bulmuştum ve Netscape Navigator kodlarını kullanıyordu ve o zamanki opera ile aynı hıza sahipti ve ücretsiz o zamandan beri firefox değişmez internet tarayıcım oldu ve şu anda 4.0 Beta4 türkçeyi kullanıyorum ana tarayıcım olarak ama sistemimde ie8, opera10.61, chrome6.0.472.53, kullanıyorum safariye bir türlü ısınamadım bu değerler banada farklı geldi.
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GwynBlade 9 yıl
Opera'nın oranına şaşırıp düştü sanan arkadaşlar aslında opera hep düşük oranda kullanılıyordu yani bir düşme olduğunu sanmıyorum.
Tabi benim için Opera 4ever
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Batuist 9 yıl
opera o kadar harika bir internet tarayıcı ama kullanım yüzdesi bu kadar düşük.. hayret...
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monsieurje 9 yıl
Chrome ve Firefox..Linux kullanıyorum
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lzerk 9 yıl
sanki android linux tabanlı değilmiş gibi neden ayrı ayrı değerlendiriliyor acaba???
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Error 404 9 yıl
opera'ya ne olmuş öyle
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napolyon94 9 yıl
opera çok kan kaybetmiş
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losthell 9 yıl
Safari çok az geldi bana sonuçta macosx'in tarayıcısı bi'kere burdan kazanması lazım ki bunun iphone ve ipad'i var daha garip anlayamadım.
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imPsYcHo 9 yıl
%2.37 opera
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