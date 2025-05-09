Google Chrome, yapay zekayla dolandırıcılara geçit vermeyecek

Google Chrome, Gemini Nano yardımıyla dolandırıcılığı önleyecek
Google'a göre, Chrome'daki Güvenli Tarama Gelişmiş Koruma modu, tarayıcının Standart Koruma moduna kıyasla kimlik avı ve internetteki diğer tehditlere karşı 2 kat daha fazla koruma sağlayarak en yüksek korumayı sunuyor. Google şimdi, Gelişmiş Koruma modunu aktif eden kullanıcılarına çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı ek bir savunma katmanı sağlamak için Gemini Nano'yu kullanacak.
Google, Gemini Nano'nun web sitelerinin çeşitli ve karmaşık yapısını özümseyebildiğini ve Google'ın yeni dolandırıcılık taktiklerine daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olduğunu söylüyor. Gemini Nano, kullanıcıları uzaktan teknik destek dolandırıcılığından korumak için kullanılıyor ancak Google bunu gelecekte daha fazla dolandırıcılık türüne genişletmeyi planlıyor.
Android'deki Chrome, dolandırıcı, spam ve istenmeyen bildirimleri engelleyecek
Google, yapay zekanın yardımıyla Arama’da her gün yüz milyonlarca dolandırıcı sonucun tespit edilip engellendiğini paylaştı. Google, YZ destekli dolandırıcılık tespit sistemlerinin 20 kat daha fazla dolandırıcılık sayfasını yakalamaya yardımcı olduğunu söylüyor. Google, girilen sitede biçimlendirme, yazı tipleri, sembollere dikkat edilmesi ve her zaman resmi kaynaklara bakılması gerektiği hususunda uyarıyor.Kaynakça https://security.googleblog.com/2025/05/using-ai-to-stop-tech-support-scams-in.html https://techcrunch.com/2025/05/08/google-rolls-out-ai-tools-to-protect-chrome-users-against-scams/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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