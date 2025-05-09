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    Google Chrome, yapay zekayla dolandırıcılara geçit vermeyecek

    Google, Chrome tarayıcıda dolandırıcılık aktivitelerini önlemek için yapay zekanın etkin olarak kullanıldığını söylüyor. Chrome, Gemini Nano'nun yardımıyla internet kullanıcılarını güvende tutacak.

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    Google, Chrome’da dolandırıcılığı önlemeye yardımcı olacak yeni yapay zeka destekli savunmalar sunacağını duyurdu. Teknoloji devi, kullanıcıları çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı korumak için masaüstünde cihaz içi büyük dil modeli (LLM) Gemini Nano'yu kullanmaya başlayacak. Android’deki Chrome için de kullanıcıların spam bildirimlerinden haberdar olmalarına yardımcı olmak için yeni yapay zeka destekli uyarıları devreye alacak.

    Google Chrome, Gemini Nano yardımıyla dolandırıcılığı önleyecek

    Google'a göre, Chrome'daki Güvenli Tarama Gelişmiş Koruma modu, tarayıcının Standart Koruma moduna kıyasla kimlik avı ve internetteki diğer tehditlere karşı 2 kat daha fazla koruma sağlayarak en yüksek korumayı sunuyor. Google şimdi, Gelişmiş Koruma modunu aktif eden kullanıcılarına çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı ek bir savunma katmanı sağlamak için Gemini Nano'yu kullanacak.

    Google, Gemini Nano'nun web sitelerinin çeşitli ve karmaşık yapısını özümseyebildiğini ve Google'ın yeni dolandırıcılık taktiklerine daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olduğunu söylüyor. Gemini Nano, kullanıcıları uzaktan teknik destek dolandırıcılığından korumak için kullanılıyor ancak Google bunu gelecekte daha fazla dolandırıcılık türüne genişletmeyi planlıyor.

    Android'deki Chrome, dolandırıcı, spam ve istenmeyen bildirimleri engelleyecek

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    Yeni yapay zeka destekli uyarılara gelince, kötü amaçlı web siteleri etkinleştirilen bildirimleri kullanarak kullanıcıları dolandırabiliyor. Bu nedenle Chrome artık Android'de kötü amaçlı, spam veya yanıltıcı bildirimler konusunda kullanıcıyı uyaracak. Artık Chrome'un cihaz içi makine öğrenimi modeli bir bildirimi olası dolandırıcılık olarak işaretlediğinde bir uyarı çıkacak. Kullanıcıya aboneliğini iptal etme veya engellenen içeriği görüntüleme seçeneği sunulacak.

    Google, yapay zekanın yardımıyla Arama’da her gün yüz milyonlarca dolandırıcı sonucun tespit edilip engellendiğini paylaştı. Google, YZ destekli dolandırıcılık tespit sistemlerinin 20 kat daha fazla dolandırıcılık sayfasını yakalamaya yardımcı olduğunu söylüyor. Google, girilen sitede biçimlendirme, yazı tipleri, sembollere dikkat edilmesi ve her zaman resmi kaynaklara bakılması gerektiği hususunda uyarıyor.

    Kaynakça https://security.googleblog.com/2025/05/using-ai-to-stop-tech-support-scams-in.html https://techcrunch.com/2025/05/08/google-rolls-out-ai-tools-to-protect-chrome-users-against-scams/
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