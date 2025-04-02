Google, HTTPS için yeni güvenlik standartları getirdi

Web güvenliğinde yeni dönem: MPIC ve Linting
Google’ın Chrome Root Programı kapsamında geliştirdiği yeni güvenlik önlemleri, HTTPS protokolünün temelini oluşturan TLS şifreleme sistemlerini daha sağlam hale getirecek. Şirketin odaklandığı iki temel değişiklik, Multi-Perspective Issuance Corroboration (MPIC-Çok yönlü doğrulama) ve linting adı verilen otomatik doğrulama süreci.
Google, bir web alan adının gerçekten sahibine ait olup olmadığını doğrulamak için kullanılan mevcut yöntemlerin yetersiz kaldığını belirtiyor. MPIC, bu süreçte ek kontroller getirerek kötü niyetli kişilerin sahte sertifikalar almasını zorlaştırıyor. TLS sertifikalarında hataları tespit etmek için geliştirilen Linting ise şifreleme hatalarını belirleyerek eski veya güvensiz teknolojilerin kullanılmasını önlüyor. Linting, açık kaynak projeleri olan certlint, pkilint, x509lint ve zlint gibi araçlarla uygulanabiliyor.
Google’ın önerileri, web güvenliği alanında önemli bir rol oynayan CA/Browser Forum tarafından oybirliğiyle kabul edildi. 15 Mart 2025 itibarıyla, tüm sertifika yetkilileri yeni sertifikalar verirken MPIC ve linting süreçlerini kullanmak zorunda olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ha öyle mi kanka
ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo