Apple, iPad 2'nin 2.reklamını yayınladı

29 Nisan günü ülkemizde de satışa sunulan ve kısa süre içersinde tükenen iPad 2'nin 2.reklam filmi yayınlandı. Apple tıpkı ilk reklamda olduğu gibi aynı ses tonuna yer verdiği reklamda, iPad 2'nin herkese hitap edebileceğini ifade ediyor ve geleceğe göz kırpıyor.

Bir ebeveyne sorarsanız, onu sezgisel olarak niteleyebilir; bir müziysen ise ilham verici. Doktor için, çığır açan. CEO için, güçlü. Öğretmen için, gelecek. Eğer bir çocuğa sorarsanız ise onu sihir olarak adlandırır. Ve bize soracak olursanız; o sadece bir başlangıç.