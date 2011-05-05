Apple, iPad 2'nin 2.reklamını yayınladı

Haber Editörü
29 Nisan günü ülkemizde de satışa sunulan ve kısa süre içersinde tükenen iPad 2'nin 2.reklam filmi yayınlandı. Apple tıpkı ilk reklamda olduğu gibi aynı ses tonuna yer verdiği reklamda, iPad 2'nin herkese hitap edebileceğini ifade ediyor ve geleceğe göz kırpıyor.
Bir ebeveyne sorarsanız, onu sezgisel olarak niteleyebilir; bir müziysen ise ilham verici. Doktor için, çığır açan. CEO için, güçlü. Öğretmen için, gelecek. Eğer bir çocuğa sorarsanız ise onu sihir olarak adlandırır. Ve bize soracak olursanız; o sadece bir başlangıç.
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"we are just getting started" degil yani, ayrica tercumesi de ".. o bir baslangic" degil, ".. daha yeni basliyor" .
Günaydın. Geldi de bitti bile...
Evet bir hekim olarak benim için ilk çığırını açtı sağlık bakanlığı lisanslı littman adındaki bir program ile mesleğe başladığım 2009 temmuzdan bu yana tüm bakmış olduğum hastalarıma en son hangi ilaçı almış hangi dr.a gitmiş ne zaman hamile kalmış her şeyi öğrenebiliyorum iPad 2 benim için bu vakitten sonra lüks olmaktan çıktı artık bir ihtiyaç littman programı kullanan hastanelerdeki hekim arkadaşlarada tavsiye ederim
Drorbital, Littman isimli bir tek stetoskop markası olan littmann ile ilgili bir uygulama çıkıyor AppStore da. Acaba uygulumanin adını mı yanlış yazdınız. Bir daha söyler mısınız rica etsem?
Yaw bunun anlamı neymiş...