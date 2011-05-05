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Apple, iPad 2'nin 2.reklamını yayınladı

8 yıl
14,8b
1
27
iPad
Shady
Haber Editörü
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29 Nisan günü ülkemizde de satışa sunulan ve kısa süre içersinde tükenen iPad 2'nin 2.reklam filmi yayınlandı. Apple tıpkı ilk reklamda olduğu gibi aynı ses tonuna yer verdiği reklamda, iPad 2'nin herkese hitap edebileceğini ifade ediyor ve geleceğe göz kırpıyor.



Bir ebeveyne sorarsanız, onu sezgisel olarak niteleyebilir; bir müziysen ise ilham verici. Doktor için, çığır açan. CEO için, güçlü. Öğretmen için, gelecek. Eğer bir çocuğa sorarsanız ise onu sihir olarak adlandırır. Ve bize soracak olursanız; o sadece bir başlangıç.


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jakops. 8 yıl
tablet ürünlerde apple ürünlerinden başkasını tanımam. ama tel de favorim android
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Canzz 8 yıl
Çok iyi reklam olmuş gerçekten
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webislander 8 yıl
bıraksınlar reklamı da stoklara mal koysunlar.satış olmadıktan sonra reklam neye yarar...
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isosonsuz 8 yıl

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manyakurt 8 yıl
@Brumack +1 :D
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zengier 8 yıl
videoda ".. we'd say it's just getting started. " diyor,

"we are just getting started" degil yani, ayrica tercumesi de ".. o bir baslangic" degil, ".. daha yeni basliyor" .
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Brumack 8 yıl
We're just getting started...gece daha yeni başlıyo demek :D:D
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yigidoumit 8 yıl
ipad ipad yapan bu reklemlar harika bir reklam
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theyapici 8 yıl
işin komik yanı amerikada öyle pahalı dadeğil bunlar bizim paramızla bile yani alınabilir düzeyde ama tr ye geldi mi uffff
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DreamingLight 8 yıl
apple reklam konusunda uzman.
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broodofqueen 8 yıl

theyapici

işin komik yanı amerikada öyle pahalı dadeğil bunlar bizim paramızla bile yani alınabilir düzeyde ama tr ye geldi mi uffff



Günaydın. Geldi de bitti bile...
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drorbital 8 yıl

Shady

29 Nisan günü ülkemizde de satışa sunulan ve kısa süre içersinde tükenen iPad 2'nin 2.reklam filmi yayınlandı. Apple tıpkı ilk reklamda olduğu gibi aynı ses tonuna yer verdiği reklamda, iPad 2'nin herkese hitap edebileceğini ifade ediyor ve geleceğe göz kırpıyor.



. Doktor için, çığır açan.






Evet bir hekim olarak benim için ilk çığırını açtı sağlık bakanlığı lisanslı littman adındaki bir program ile mesleğe başladığım 2009 temmuzdan bu yana tüm bakmış olduğum hastalarıma en son hangi ilaçı almış hangi dr.a gitmiş ne zaman hamile kalmış her şeyi öğrenebiliyorum iPad 2 benim için bu vakitten sonra lüks olmaktan çıktı artık bir ihtiyaç littman programı kullanan hastanelerdeki hekim arkadaşlarada tavsiye ederim
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isosonsuz 8 yıl

drorbital


Shady

29 Nisan günü ülkemizde de satışa sunulan ve kısa süre içersinde tükenen iPad 2'nin 2.reklam filmi yayınlandı. Apple tıpkı ilk reklamda olduğu gibi aynı ses tonuna yer verdiği reklamda, iPad 2'nin herkese hitap edebileceğini ifade ediyor ve geleceğe göz kırpıyor.



. Doktor için, çığır açan.






Evet bir hekim olarak benim için ilk çığırını açtı sağlık bakanlığı lisanslı littman adındaki bir program ile mesleğe başladığım 2009 temmuzdan bu yana tüm bakmış olduğum hastalarıma en son hangi ilaçı almış hangi dr.a gitmiş ne zaman hamile kalmış her şeyi öğrenebiliyorum iPad 2 benim için bu vakitten sonra lüks olmaktan çıktı artık bir ihtiyaç littman programı kullanan hastanelerdeki hekim arkadaşlarada tavsiye ederim



Drorbital, Littman isimli bir tek stetoskop markası olan littmann ile ilgili bir uygulama çıkıyor AppStore da. Acaba uygulumanin adını mı yanlış yazdınız. Bir daha söyler mısınız rica etsem?
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Python 8 yıl
Apple en başarılı oldugu kısım hiç şüphesizki reklamdır,insanları hertürlü en kolay şekilde etkilemenin yöntemi bu,ancak arada fark var,apple reklamlarında vaadettiklerini yapabilen bir ürün tanıtmakta ve itibarını bu yönde kazanmış,diger firmalar ise yaptıkları reklamlara aldanıp o cihazı alıp hayal kırıklıgına uğrayabiliyorsunuz,apple sadece reklamdada iyi degil cihazlarındaki kalite ve destek ilede önplanda,3 sene önce ürettigi cep telefonunu hala yazılım üretiyor,varmı piyasada başka 3 sene önce çıkarttıgı cihaza destek veren firma acaba işte insanlar bu yüzden apple tercih ediyorlar.
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LKLC 8 yıl
ir you asked us we'd say it's just getting started
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TorwaK 8 yıl
Mesaj açık... We're just getting started. ;)
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HackAv 8 yıl

TorwaK

Mesaj açık... We're just getting started. ;)

Yaw bunun anlamı neymiş...
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