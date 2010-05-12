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Apple: iPad'in Wi-Fi sorunu yazılımsal

9 yıl
16,8b
1
16
iPad
Shady
Haber Editörü
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Bir süredir kullanıcılar tarafından dile getirilen iPad'in Wi-Fi sinyallerini yeterince güçlü alamama sorunuyla ilgili olarak Apple, yeni bir yardımcı döküman yayınladı. Firmanın destek sayfasından yer alan yazıya göre yazılımsal olduğu belirtilen sorun iPad'in bir sonraki versiyon güncellemesiyle ortadan kalkacak. Fakat Apple, sorunun yazılımsal olduğunu ve giderileceğini açıklamasına rağmen bu sorunla karşılaşan kullanıcılar için çeşitli tavsiyelerde de bulunmuş;

  • Wi-Fi yönlendiricinizin yazılımını güncelleyin
  • WPA yada WPA2 güvenlik ayarlarını kullanın
  • Ekranın aydınlığını yeterli seviyeye yükseltin
  • IP adresinizi yenileyin

28 günde 1 milyonluk satış sayısını aşarak önemli bir kilometre taşını geride bırakan iPad'in Wi-Fi'lı modelinde sinyallerin zayıf alınmasının yanı sıra Princeton Üniversitesi tarafından kullanımının yasaklanmasına neden olan çeşitli teknik sorunlar da bulunuyor.


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cagrimir 9 yıl
bende arada bir kopmalar yasiyorum. insallah diger surumlerde duzelir.
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gerbay 9 yıl
Bahsedilen güncelleme yazılım güncellemesi mi yoksa donanım güncellemesi mi?
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sahafiec 9 yıl
...
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DH Misafiri 9 yıl
Yorumlariniz "Kedi ve Ciger" ile ilgili bir ata sozunu hatirlatiyor... Donanim ve yazilimin boylesine uyum icinde oldugu baska bir urun yok...
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Batuist 9 yıl
aman apple topiğinde apple'a laf söylemeyin.. bunların fanları ne vdianın nede atinin fanlarına benzer.. hertürlü hakareti seviyesizliği oldukça normal bir şekilde yapıyorlar.. işleri güçleri apple 'a laf söyleyenlere laf sokmak hakaret etmek aşağılamak söze bilgisiz yerine koymak.. aman haa diyim burada konuşurken dikkat...
gerçi apple kullanıcılarının elit bir kesim olduklarını zannederdim ama yukarıdaki özellikler zaten elit bir kesime hitap ediyor...
aman, ben o yüzden yorum yapmıyım... sonra çok bilmişler sarıyor heryeri.. oxford mezunları birliğinin üyeleri...
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Seyfülislam 9 yıl

Batuist

aman apple topiğinde apple'a laf söylemeyin.. bunların fanları ne vdianın nede atinin fanlarına benzer.. hertürlü hakareti seviyesizliği oldukça normal bir şekilde yapıyorlar.. işleri güçleri apple 'a laf söyleyenlere laf sokmak hakaret etmek aşağılamak söze bilgisiz yerine koymak.. aman haa diyim burada konuşurken dikkat...

gerçi apple kullanıcılarının elit bir kesim olduklarını zannederdim ama yukarıdaki özellikler zaten elit bir kesime hitap ediyor...

aman, ben o yüzden yorum yapmıyım... sonra çok bilmişler sarıyor heryeri.. oxford mezunları birliğinin üyeleri...


hakkat yav, kesinlikle katılıyorum. öyle böyle değil vururlar adamı.

iphone'um var ama eleştiremiyorum
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gerbay 9 yıl
Tavsiyelerde resmen sallamışlar. Apple da nVidia gibi her fırsatta yalan söylüyor. " iPad'in bir sonraki versiyon güncellemesiyle ortadan kalkacak"; burada bahsedilen yazılım güncellemesi mi donanım güncellemesi mi?
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