Apple: iPad'in Wi-Fi sorunu yazılımsal

Haber Editörü
Bir süredir kullanıcılar tarafından dile getirilen iPad'in Wi-Fi sinyallerini yeterince güçlü alamama sorunuyla ilgili olarak Apple, yeni bir yardımcı döküman yayınladı. Firmanın destek sayfasından yer alan yazıya göre yazılımsal olduğu belirtilen sorun iPad'in bir sonraki versiyon güncellemesiyle ortadan kalkacak. Fakat Apple, sorunun yazılımsal olduğunu ve giderileceğini açıklamasına rağmen bu sorunla karşılaşan kullanıcılar için çeşitli tavsiyelerde de bulunmuş;
- Wi-Fi yönlendiricinizin yazılımını güncelleyin
- WPA yada WPA2 güvenlik ayarlarını kullanın
- Ekranın aydınlığını yeterli seviyeye yükseltin
- IP adresinizi yenileyin
28 günde 1 milyonluk satış sayısını aşarak önemli bir kilometre taşını geride bırakan iPad'in Wi-Fi'lı modelinde sinyallerin zayıf alınmasının yanı sıra Princeton Üniversitesi tarafından kullanımının yasaklanmasına neden olan çeşitli teknik sorunlar da bulunuyor.
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gerçi apple kullanıcılarının elit bir kesim olduklarını zannederdim ama yukarıdaki özellikler zaten elit bir kesime hitap ediyor...
aman, ben o yüzden yorum yapmıyım... sonra çok bilmişler sarıyor heryeri.. oxford mezunları birliğinin üyeleri...
hakkat yav, kesinlikle katılıyorum. öyle böyle değil vururlar adamı.
iphone'um var ama eleştiremiyorum