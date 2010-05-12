Apple: iPad'in Wi-Fi sorunu yazılımsal

Bir süredir kullanıcılar tarafından dile getirilen iPad'in Wi-Fi sinyallerini yeterince güçlü alamama sorunuyla ilgili olarak Apple, yeni bir yardımcı döküman yayınladı. Firmanın destek sayfasından yer alan yazıya göre yazılımsal olduğu belirtilen sorun iPad'in bir sonraki versiyon güncellemesiyle ortadan kalkacak. Fakat Apple, sorunun yazılımsal olduğunu ve giderileceğini açıklamasına rağmen bu sorunla karşılaşan kullanıcılar için çeşitli tavsiyelerde de bulunmuş;

Wi-Fi yönlendiricinizin yazılımını güncelleyin

WPA yada WPA2 güvenlik ayarlarını kullanın

Ekranın aydınlığını yeterli seviyeye yükseltin

IP adresinizi yenileyin

28 günde 1 milyonluk satış sayısını aşarak önemli bir kilometre taşını geride bırakan iPad'in Wi-Fi'lı modelinde sinyallerin zayıf alınmasının yanı sıra Princeton Üniversitesi tarafından kullanımının yasaklanmasına neden olan çeşitli teknik sorunlar da bulunuyor.