Apple, iPhone 4 için iki yeni reklam yayınladı

Haber Editörü
5.Nesil iPhone iddialarının hız kesmediği bugünlerde Apple, iPhone 4'ün iki yeni reklamını TV'lerde yayınlamaya başladı.
Geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başlayan "Eğer iPhone'unuz yoksa..." reklam serisine dahil olan iki reklamın ilkinde Apple, iPhone 4 ile iOS 4'ün kablosuz içerik paylaşımına imkan veren AirPlay özelliğine ışık tutarken; ikinci reklamda ise Wi-Fi üzerinden görüntülü görüşme sağlayan FaceTime'a dikkat çekiyor. Her iki reklam da, "iPhone'u iPhone yapan birşey daha" cümlesiyle sona eriyor.
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ben ip4 ü satıp galaxy s2 ile yola devam edeceğim
aynen 680mhz nokia da kaydediyor :D symbian daha iyiye geldi olay.
Galaksi s2 ile samsung adeta ayfonun canını okudu.Galaksi s2 daha yeni çıkmasına rağmen ayfon4den daha uygun fiyatı var.Üstelik flash bile var .Donanım özelliklerini buraya yazmaya gerek yok sanırım.Çift çekirdeği yeter Sonuç olarak samsung s2 almak varken millet neden ayfon 4 alsın ki?Ama geçti ayfoncuğum malesef samsunga istediğin kadar patent davası aç ama elmanı yediler sana cüce dediler
menü arayüzümü yazılımcılık. bir widgetla süsleyemiyorsun bile telefonunu. livewallpaper olayına hiç değinmesemde olur zaten :) sadece menüden oluşmuş bir arayüzü var iphoneun. eee telefon bu durumda kasarmı sence ? tarayıcıda flash yok bu durumda telefon kasarmı sence.? elbetteki hayır. kasmaz. ancak bu şekliylede iphone 4 yada 5 6 bir işe yaramaz. ;)
menü arayüzü ile telefon mu çalışır? sen bilgisayarında kullandığın işletim sistemine internetten bir tema indir bakalım işletim sistemi olmasa kendi kendine çalışacak mı tema yada arayüz dediğin şey? arayüz dediğin kaplamadır alt yapısı olmazsa hangi arayüz çalışır bu kadar da bilinçsiz yazı yazılmaz..
sana katılmamak içten bile değil. çok doğru konuştun kardeşim. birde galaxy s2 ye bakın vede birde fiyatına. yada bir sensationa sony ericson arc a :) ama bizim insanımız gerçektende tasarımdan yoksun özellikten yoksun fiyatta en pahalısı neyse onu almakta kararlı ve ısrarlı tutumunu sürdürüyor. yazıklar olsun benim iphone kullanan kardeşlerime :) gözlerinin önündeki teknolojinin ne kadar ucuz olduğunu anlıyamıyorlar.
+1
hala telefonu salt donanım olarak gören teknoloji sitesine takılma hatasında bulunanlar var hayret ediyorum.. Bu bir kadını sırf cinsel bir meta olarak görmek gibi birşey.. telefonda iş donaımda değil yazılımda bitiyor. şu yeni nesile şunu anlatamıcaz!! telefon bu haliyle isterse içinde 100MHz işlemci barındırsın ne önemi var? 1GHz çift çekirdekli tegra 2 paltformuda videoları 720p çözünürlüğünde kaydedebiliyor tek çekirdekli 800MHz işlemcisi olan iphone'da.. ee nerede kaldı donanım? demeki donanımda değil herşey!! Daha da anlayın şunu artık!!
Sizce bütün iPhone kullanıcıları bu telefonu hava atmak için mi alıyor? Bence hayır, iPhone 4 dünyanın en iyi mobil telefonudur, arkasında duran ve sürekli cihazını geliştiren bir firma var.
iPhone benim için, güven duygusu, stabilite, veri güvenliği ve erişebilirlik anlamına geliyor. Android'i şu an için yetersiz buluyorum. Haa başka bir firma daha iyisini yapsın onu alırım...