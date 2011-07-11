Apple, iPhone 4 için iki yeni reklam yayınladı

5.Nesil iPhone iddialarının hız kesmediği bugünlerde Apple, iPhone 4'ün iki yeni reklamını TV'lerde yayınlamaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başlayan "Eğer iPhone'unuz yoksa..." reklam serisine dahil olan iki reklamın ilkinde Apple, iPhone 4 ile iOS 4'ün kablosuz içerik paylaşımına imkan veren AirPlay özelliğine ışık tutarken; ikinci reklamda ise Wi-Fi üzerinden görüntülü görüşme sağlayan FaceTime'a dikkat çekiyor. Her iki reklam da, "iPhone'u iPhone yapan birşey daha" cümlesiyle sona eriyor.