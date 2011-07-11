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Apple, iPhone 4 için iki yeni reklam yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,5b
1
22
iPhone
Shady
Haber Editörü
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5.Nesil iPhone iddialarının hız kesmediği bugünlerde Apple, iPhone 4'ün iki yeni reklamını TV'lerde yayınlamaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başlayan "Eğer iPhone'unuz yoksa..." reklam serisine dahil olan iki reklamın ilkinde Apple, iPhone 4 ile iOS 4'ün kablosuz içerik paylaşımına imkan veren AirPlay özelliğine ışık tutarken; ikinci reklamda ise Wi-Fi üzerinden görüntülü görüşme sağlayan FaceTime'a dikkat çekiyor. Her iki reklam da, "iPhone'u iPhone yapan birşey daha" cümlesiyle sona eriyor.


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E_Aydin35 7 yıl
Apple dururmu be.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar gerçekten gülüyorum size elimde içp4 de var 32 gb bir adette galaxy s2 yok staibliteymiş felan geçti bunlar artık android 2.3.4 kurulu galaxy s2 ile intenrtte bir geiznti yapın 4.3 inc ekranda ben tablet almaktan vazgeçtim ışık ışık canlı vidoe çekimi yapıyor tüm sayfalrı ip4 den hızlı açıyor
ben ip4 ü satıp galaxy s2 ile yola devam edeceğim
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umutarslan.com 8 yıl
Batuist
airplay özelliği gerçekten müthiş.. güzle reklam olmuş.. facetime daha öncede yapılmıştı.. hala telefonu salt donanım olarak gören teknoloji sitesine takılma hatasında bulunanlar var hayret ediyorum.. Bu bir kadını sırf cinsel bir meta olarak görmek gibi birşey.. telefonda iş donaımda değil yazılımda bitiyor. şu yeni nesile şunu anlatamıcaz!! telefon bu haliyle isterse içinde 100MHz işlemci barındırsın ne önemi var? 1GHz çift çekirdekli tegra 2 paltformuda videoları 720p çözünürlüğünde kaydedebiliyor tek çekirdekli 800MHz işlemcisi olan iphoneda.. ee nerede kaldı donanım? demeki donanımda değil herşey!! Daha da anlayın şunu artık!!

aynen 680mhz nokia da kaydediyor :D symbian daha iyiye geldi olay.
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Klasör.:X:. 8 yıl
Artık ölü bir telefonun reklamını neden yaparlar ki?Reklamlarda reklama benzese büyük ekranda fotoğraf bakmak ve görüntülü görüşme.... Ne kadar büyük bişey nazar değmesin


Galaksi s2 ile samsung adeta ayfonun canını okudu.Galaksi s2 daha yeni çıkmasına rağmen ayfon4den daha uygun fiyatı var.Üstelik flash bile var
.Donanım özelliklerini buraya yazmaya gerek yok sanırım.Çift çekirdeği yeter
Sonuç olarak samsung s2 almak varken millet neden ayfon 4 alsın ki?Ama geçti ayfoncuğum malesef samsunga istediğin kadar patent davası aç ama elmanı yediler sana cüce dediler
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silver021 8 yıl
Batuist
airplay özelliği gerçekten müthiş.. güzle reklam olmuş.. facetime daha öncede yapılmıştı.. hala telefonu salt donanım olarak gören teknoloji sitesine takılma hatasında bulunanlar var hayret ediyorum.. Bu bir kadını sırf cinsel bir meta olarak görmek gibi birşey.. telefonda iş donaımda değil yazılımda bitiyor. şu yeni nesile şunu anlatamıcaz!! telefon bu haliyle isterse içinde 100MHz işlemci barındırsın ne önemi var? 1GHz çift çekirdekli tegra 2 paltformuda videoları 720p çözünürlüğünde kaydedebiliyor tek çekirdekli 800MHz işlemcisi olan iphoneda.. ee nerede kaldı donanım? demeki donanımda değil herşey!! Daha da anlayın şunu artık!!

menü arayüzümü yazılımcılık. bir widgetla süsleyemiyorsun bile telefonunu. livewallpaper olayına hiç değinmesemde olur zaten :) sadece menüden oluşmuş bir arayüzü var iphoneun. eee telefon bu durumda kasarmı sence ? tarayıcıda flash yok bu durumda telefon kasarmı sence.? elbetteki hayır. kasmaz. ancak bu şekliylede iphone 4 yada 5 6 bir işe yaramaz. ;)
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Batuist 8 yıl silver021
silver021

Batuist

airplay özelliği gerçekten müthiş.. güzle reklam olmuş.. facetime daha öncede yapılmıştı.. hala telefonu salt donanım olarak gören teknoloji sitesine takılma hatasında bulunanlar var hayret ediyorum.. Bu bir kadını sırf cinsel bir meta olarak görmek gibi birşey.. telefonda iş donaımda değil yazılımda bitiyor. şu yeni nesile şunu anlatamıcaz!! telefon bu haliyle isterse içinde 100MHz işlemci barındırsın ne önemi var? 1GHz çift çekirdekli tegra 2 paltformuda videoları 720p çözünürlüğünde kaydedebiliyor tek çekirdekli 800MHz işlemcisi olan iphoneda.. ee nerede kaldı donanım? demeki donanımda değil herşey!! Daha da anlayın şunu artık!!


menü arayüzümü yazılımcılık. bir widgetla süsleyemiyorsun bile telefonunu. livewallpaper olayına hiç değinmesemde olur zaten :) sadece menüden oluşmuş bir arayüzü var iphoneun. eee telefon bu durumda kasarmı sence ? tarayıcıda flash yok bu durumda telefon kasarmı sence.? elbetteki hayır. kasmaz. ancak bu şekliylede iphone 4 yada 5 6 bir işe yaramaz. ;)


menü arayüzü ile telefon mu çalışır? sen bilgisayarında kullandığın işletim sistemine internetten bir tema indir bakalım işletim sistemi olmasa kendi kendine çalışacak mı tema yada arayüz dediğin şey? arayüz dediğin kaplamadır alt yapısı olmazsa hangi arayüz çalışır bu kadar da bilinçsiz yazı yazılmaz..
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silver021 8 yıl
kudretozbay
aapple ne cakal ya mılletımız de hava atmaya duskun oldukları ıcın bu tele 2500 tl cıvarında paralar oduyorlar sonra hava atıyorlar kazıklandıklarının farkında degıller.Bundan daha guclu telefonlar daha ucuza zatılıyor ama arkasında elma resmı yok dıye kımse almıyor.

sana katılmamak içten bile değil. çok doğru konuştun kardeşim. birde galaxy s2 ye bakın vede birde fiyatına. yada bir sensationa sony ericson arc a :) ama bizim insanımız gerçektende tasarımdan yoksun özellikten yoksun fiyatta en pahalısı neyse onu almakta kararlı ve ısrarlı tutumunu sürdürüyor. yazıklar olsun benim iphone kullanan kardeşlerime :) gözlerinin önündeki teknolojinin ne kadar ucuz olduğunu anlıyamıyorlar.
Yanıtla +2
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MAVİT 8 yıl
DİKKAT ETTİNİZ Mİ BİLMEM AMA TOUCH4'TE FACETİME OLMASINA RAGMEN VİDEODA YER ALMIYOR
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erkuterkut1 8 yıl
Türkiye de yaşıyorsan Android koç gibi işletim sistemi telefonlar için 3.0 çıktıktan sonra uzaktan erişimde mümkün olmayacak al sana ios gibi işletim sistemi. ikisinin arasında fark kalmayacak o zaman...
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The Catalyst 8 yıl
klasik iphone reklamları


Amaç Piyasayı 4 E Doyurmak Sanırım


+1
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erkuterkut1 8 yıl
htc sens ile iphone 4 kalite ve hız olarak birbirinden çok farklı. iphone 4, 1 adım önde zaten.. o yüzden fiyat o kadar pahalı...
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Batuist 8 yıl
airplay özelliği gerçekten müthiş.. güzle reklam olmuş.. facetime daha öncede yapılmıştı..
hala telefonu salt donanım olarak gören teknoloji sitesine takılma hatasında bulunanlar var hayret ediyorum.. Bu bir kadını sırf cinsel bir meta olarak görmek gibi birşey.. telefonda iş donaımda değil yazılımda bitiyor. şu yeni nesile şunu anlatamıcaz!! telefon bu haliyle isterse içinde 100MHz işlemci barındırsın ne önemi var? 1GHz çift çekirdekli tegra 2 paltformuda videoları 720p çözünürlüğünde kaydedebiliyor tek çekirdekli 800MHz işlemcisi olan iphone'da.. ee nerede kaldı donanım? demeki donanımda değil herşey!! Daha da anlayın şunu artık!!
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kudretozbay 8 yıl
aapple ne cakal ya mılletımız de hava atmaya duskun oldukları ıcın bu tele 2500 tl cıvarında paralar oduyorlar sonra hava atıyorlar kazıklandıklarının farkında degıller.Bundan daha guclu telefonlar daha ucuza zatılıyor ama arkasında elma resmı yok dıye kımse almıyor.
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MAICO 8 yıl kudretozbay
kudretozbay

aapple ne cakal ya mılletımız de hava atmaya duskun oldukları ıcın bu tele 2500 tl cıvarında paralar oduyorlar sonra hava atıyorlar kazıklandıklarının farkında degıller.Bundan daha guclu telefonlar daha ucuza zatılıyor ama arkasında elma resmı yok dıye kımse almıyor.


Sizce bütün iPhone kullanıcıları bu telefonu hava atmak için mi alıyor? Bence hayır, iPhone 4 dünyanın en iyi mobil telefonudur, arkasında duran ve sürekli cihazını geliştiren bir firma var.

iPhone benim için, güven duygusu, stabilite, veri güvenliği ve erişebilirlik anlamına geliyor. Android'i şu an için yetersiz buluyorum. Haa başka bir firma daha iyisini yapsın onu alırım...
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