Apple, iki aydan kısa sürede 2 milyondan fazla iPad satmayı başardı

Apple, geçen Cuma Amerika kıtasının dışında da satışa sunulan iPad ile yeni bir başarının altına imza atmayı başardı. Firmadan yapılan açıklamaya göre 3 Nisan'da resmi satışları başlayan ve geride bıraktığımız haftada 9 yeni ülkede daha satışa sunulan iPad, altmış günden daha kısa bir sürede 2 milyonluk satış sayısını geride bırakmayı başardı.

"Dünyanın her yerindeki teknoloji severler iPad'in sihirini yaşıyorlar ve görünen o ki bizim kadar sevecekler" diyen Steve Jobs sözlerine şu cümleyle devam etti "Sabırları için onlara minnettarız ve herkese iPad ulaştırabilmek çok çalışıyoruz"...

Cupertino'lu ayrıca basın açıklamasında iPad'in Temmuz ayı içersinde 9 yeni ülkede daha satışa sunulacağını açıklarken, yılın ilerleyen dönemlerinde iPad'in satıldığı ülkeler arasına yenilerinin ekleneciğini belirtti.