Apple, iki aydan kısa sürede 2 milyondan fazla iPad satmayı başardı

Apple, geçen Cuma Amerika kıtasının dışında da satışa sunulan iPad ile yeni bir başarının altına imza atmayı başardı. Firmadan yapılan açıklamaya göre 3 Nisan'da resmi satışları başlayan ve geride bıraktığımız haftada 9 yeni ülkede daha satışa sunulan iPad, altmış günden daha kısa bir sürede 2 milyonluk satış sayısını geride bırakmayı başardı.
"Dünyanın her yerindeki teknoloji severler iPad'in sihirini yaşıyorlar ve görünen o ki bizim kadar sevecekler" diyen Steve Jobs sözlerine şu cümleyle devam etti "Sabırları için onlara minnettarız ve herkese iPad ulaştırabilmek çok çalışıyoruz"...
Cupertino'lu ayrıca basın açıklamasında iPad'in Temmuz ayı içersinde 9 yeni ülkede daha satışa sunulacağını açıklarken, yılın ilerleyen dönemlerinde iPad'in satıldığı ülkeler arasına yenilerinin ekleneciğini belirtti.
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sugar_klavyeci sorunu cevaplarım da bu başlık bunun yeri mi Allah aşkına? Cevabım, şarj ömrü ve Q klavye ile ek olarak kişisel & iş hatları ayrımı. Biri kişisel cihazım biri iş cihazımken ikisinden birini seçemem, elma ile armutlar...
Evet hocam ben de öyle dedim. Nesini anlamamışlar ki gayet net ve açık.
@Sylargray
Evet hocam.
Amerika'da satmış, ya da Uganda'da satmış. Ne fark eder? Ortada yanıltacak bir şey yok. Rakamlar net.
Ayrıca iPhone'un başarısını sadece Amerika'ya maletmek baştan yanlış. Hiç bir batılının yıllarca giremediği Japonya, Güney Kore gibi pazarlarda iPhone birinci sırada. Tabii Gecebekcisi gibi geeklere göre onlar da aptal, onlar da koyun.
Tek akıllılar Nokia kullanıcıları...
Bu işte bir yanlışlık olmasın?
Mesela iPhone'un başarısı ortada, iPod'ların başarısı ortada, iTunes Store'un başarısı ortada, Appstore'un başarısı ortada. Macbook ailesinin diğerlerine kıyasla sayı bakımından az olsa da fiyat seviseyine rağmen ulaştığı rakamlar ortada. E son olarak iPad'in başarısı da ortada.
Acaba diyorum yanılan sen olmayasın?
Yani; iPhone tek bir modelle bir çeyrekte 8.8 milyon adet satarken Nokia'nın amiral gemilerinin (N900, N97 ve hatta 5800 ile X6) toplamının bu kadar satamamış olması bir şeye işaret etmiyor mu sence de?
Yanlış yapan "Aptal, koyun gibi güdülmekten hoşlanan, hiç bir şeyden anlamayan kullanıcılar" mı sadece?
Eğer böyle düşünüyorsan senin onlardan bir farkın yok.
Apple'ın bu başarısında; Nokia'nın, Samsung'un, Microsoft'un vs. katkısı yok mu? Halbuki bana göre en büyük katkı onlardan geliyor.
Israrla "iyi kötü çalışsın ama her özellik olsun" mantığının neredeyse telefon edebildiğine şükrettiğimiz birinci nesil iPhone ile kökten çürütüldüğünü göremiyorlar. Görünen o ki sen de göremiyorsun hala. Israrla her şey olsun hem de mükemmel çalışsınlar diyorsun.
Milleti uyumakla suçlayacağına uyan kardeşim artık! Yok böyle bir şey.
Bence havadan sallamadan önce forum.donanimhaber.com/... adresinden mesaj geçmişimi bir inceleyin, kaçının Apple başlıklarına ait olduğuna bir bakın; Apple başlığındaki mesajları ve toplamda kaçının içinde mesajımın olduğunu sayın ve sonra konuşun!
Doğrudur, söylediklerim herkese mantıklı gelse tek düze olurduk, tartışma alanı anlamına gelen forumlar da olmazdı.
Göz boyanması ayrı şeydir, bir halta yaramamak ayrı şeydir ve kesinlikle savunduğum şey değildir. Elbet iPad bir çok kişinin işine yarar, ancak benim ve benim gibilerin pek işine yaramıyor. Göz boyanması kısmı ise gayet sıradan ve üstelik az özellikli bu cihazın üstün bir cihazmışcasına algılanmasının sağlanmasıdır.
Steve Jobs ise tartışmasız gayet zeki bir insandır fakat zekasını dünyanın en iyi ürünlerini üreten bir mühendis olmaya değil, dünyanın en iyi ürün reklamı yapan pazarlamacısı olmaya adamıştır; Apple ise daha ilk günlerinden bu yana Steve Jobs'un pazarlama dehasının ürünüdür. "Tarihte Apple ve Steve Jobs" hakkında bilgi almak isterseniz Google'ı, okumaktan yorulduğunuz için izleyerek bilgi almak isterseniz "Pirates of the Silicon Valley" filmini izlemenizi öneririm, cidden çok şey öğrenirsiniz.
Bilinçli bir teknoloji tüketicisi olabilirim, çünkü bana üreticiler/satıcılar tarafından söylenilenlere inanmak yerine kendi ihtiyaçlarıma gerçekten uyan ürünleri almayı tercih ediyorum; ama dünyanın en iyisi miyim, bilinmez.
Apple ürünlerinin ticari başarılarını hiç bir zaman inkar etmedim ve yukarıda sebebini de Steve Jobs'un pazarlama dehası ile açıkladım. İstiyorsanız başka bir örnek vereyim. Zamanın birinde bir adam çıkıp tenekeden şans yüzükleri satıp zengin olacağım dediğinde kimse inanmamıştı ama Kenan Doğulu'nun ilk klibinde tenekeden bir şans kolyesi özellikle işlenince adam haklı çıktı. Herşey pazarlamada, herşey göz boyamada; tenekeden yüzük, kolye gerçekten şans mı getiriyordu ki o insanlar aldı?
Kesinlikle hayır. İnsan kendi şansını kendisi yaratırdı ve ancak şanslı olacağına inandığı zaman kendine şans yaratacak güce sahip olurdu, bu yüzden o yüzükler kolyeler de kimi insanlar için işe yarıyormuş gibi durdu, kendi gözlerini kendileri boyadılar kendilerine söylenen yalanlara inanarak. Tüm pazarlamacıların istismar ettiği durumlar da buna benzer durumlardır ve Apple tarikatının şeyhi Steve Jobs'un taktikleri de farklı değildir, insanlara iPad'i "sihirli" taktiklerle pazarlayarak bardağın boş tarafını değil dolu tarafını görmesini sağlamıştır.
Acaba diyorum siz beni anlamamış olabilir misiniz?
Evet işaret ediyor, herkesin ihtiyaçlarının ve zevkinin bir olmadığına ve bu yüzden farklı bir kulvardan yarışa girip insanların eğlence ihtiyacını karşılayan iPhone gibi cihazlara da talep olduğunu ve uzun zamandır bu talebe bir arz olmadığı için ilk arz olan iPhone'un yoğun taleple karşılaştığını işaret ediyor.
Yanlış yapan kendi ihtiyaçlarına gerçekten uyan ürünleri almak yerine üreticiler/satıcılar tarafından söylenilenlere inanıp aslında ihtiyaç duymadıkları cihazları alanlardır, o cihazın markası ister Apple olsun ister Sony olsun ister Nokia olsun farketmez. Ben bugün evime, satıcının cilasına kanıp oteller için üretilmiş boyutta bir klima alırsam ya da işlettiğim otele evime almam gereken kadar küçük bir klima alırsam ben de onlardan biri olurum, ama olmuyorum.
Tabii ki var. Farkında mısınız bilmiyorum ama Apple hiçbir teknolojinin aslında öncüsü değil. Apple ürünlerini ancak belirli teknolojiler başkaları tarafından gelişitirilip olgunlaştığı zaman bir araya toplayarak üretir. Apple ilk günlerinden bu yana ürünlerin öncüsüdür, teknolojinin değil.
Haliyle bir varlığın en olgun zamanında ondan faydalanırsanız, tabii ki ortaya güzel bir ürün çıkartırsınız; ama bu yalnızca sizin değil o varlığı olgunlaştıranın da emeğidir, başarısıdır.
Aslında ortada görecek tek mantık var, siz de onu ısrarla göremiyorsunuz: her kullanıcının talepleri ve o talebe arz edilen ürünler farklıdır. Bugüne dek üretilen hiç bir cihaz sizin taleplerinize uymadığı halde aldıysanız bu üreticilerin yanlış arz yaptığını değil sizin talebinizi yanlış karşıladığınızı gösterir.
Diyorsam ve buna rağmen ihtiyacımı karşılayan ürünler bulabiliyorsam sanırım size söz düşmüyor?
Saygılarımı sunuyorum, saygılarımı.
Benim söylemediğim ve desteklemediğim fikirleri ne güzel bana aitmiş gibi gösterip kendi iddianızı yalanla yanlışla savunuyorsunuz, cidden tebrik ederim.
Yukarıda söylediklerimi tekrarlayacağım; iPhone diğer cihazlardan farklı bir kulvardan yarışa girip insanların eğlence ihtiyacını karşıladığı, iPhone gibi cihazlara talep olduğu halde arz olmadığı ve ilk arz olan iPhone olduğu için değişik pazarlardan yoğun taleple karşılaştığını savunuyorum.
Artık benim adıma konuşmayı bıraksanız fena olmayacak...
Herkes sihrin aslında göz aldanması, göz boyanması olduğunu bilir ve adam haklı; sihrini seveyim Steve, iyi boyadın bi sürü gözü...
Yine teknoloji gurusu konuşmuş. Eleştiri yapmak tabiki hepimizin hakkı ama, Apple konulu başlıkları takip edip nerden vursam azminiz hakikaten takdire şayan. Başka konularda önceki yorumlarınızıda okudum, savunduğunuz ve örnek verdiğiniz markalarada neremle gülim valla şaşırdım.
Göz boyama iPad, yaramaz bir halta. Sizin gözünüz boyanmamış işte, ne mutlu size. Siz dünyanın en bilinçli teknoloji tüketicisisiniz.
Dayanamadım valla artık...