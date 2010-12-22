Apple, İsrail'de iPad satışına başladı

İkinci nesil iPad için geri sayıma geçtiğimiz bu günlerde, Apple, 1.Nesil'i yeni ülkelerde yeni teknoloji sevelerle buluşturmaya devam ediyor. Yakın zamanda Avrupa'nın birçok ülkesinde satışa sunulan iPad, son olarak İsrail'de satışa sunuldu.

Hem 3G+Wi-Fi hem de sadece Wi-Fi destekli iki versiyonunun da satışa sunulduğu İsrail'de, iPad'in satış fiyatı 2250 Yeni İsrail Şekeli, yaklaşık 975 TL'den başlıyor.

Apple, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi İsrail'de de ürünlerini tüketicilere distribitör aracılığıyla ulaştırdığını belirtip; yorumu sizlere bırakalım.