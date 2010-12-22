Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, İsrail'de iPad satışına başladı

8 yıl
16,2b
1
11
iPad
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İkinci nesil iPad için geri sayıma geçtiğimiz bu günlerde, Apple, 1.Nesil'i yeni ülkelerde yeni teknoloji sevelerle buluşturmaya devam ediyor. Yakın zamanda Avrupa'nın birçok ülkesinde satışa sunulan iPad, son olarak İsrail'de satışa sunuldu.

Hem 3G+Wi-Fi hem de sadece Wi-Fi destekli iki versiyonunun da satışa sunulduğu İsrail'de, iPad'in satış fiyatı 2250 Yeni İsrail Şekeli, yaklaşık 975 TL'den başlıyor.

Apple, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi İsrail'de de ürünlerini tüketicilere distribitör aracılığıyla ulaştırdığını belirtip; yorumu sizlere bırakalım.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
Yalnız resim fotoşopta yatayda döndürülmüş ikonlardaki 27 ters gözüküyor..(gerçi hepsi terste bu kadar bariz belli olmuyuor) ne kadar basit bir grafikerlik hatası!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 8 yıl

Batuist

Yalnız resim fotoşopta yatayda döndürülmüş ikonlardaki 27 ters gözüküyor..(gerçi hepsi terste bu kadar bariz belli olmuyuor) ne kadar basit bir grafikerlik hatası!!


O ayna yansıması olmasın? Hem diğer tüm logolar öyle, hem ayna parıltısı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gavuzla 8 yıl
Bizim düşünmekten aciz saf tüketici bi anlasa bizi 3. dünya ülkeleriyle bir tutuyorlar buna verecek en iyi cevap ipad değil galax pad veya eş değeri bir ürün almaktır iphone için de aynısı geçerli samsung avrupadan en geç 1 ay sonra buraya ürünlerini getiriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bbuzol 8 yıl
Yeni versiyon çıkacağı için satışları düşen 1. versiyon piyasaya çıkartılıyor stok eritmek için.Vodafone ve Turkcell 'de 25 aralıktan itibaren İpad'lari piyasaya sürüyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chidori 8 yıl

bbuzol

Yeni versiyon çıkacağı için satışları düşen 1. versiyon piyasaya çıkartılıyor stok eritmek için.Vodafone ve Turkcell 'de 25 aralıktan itibaren İpad'lari piyasaya sürüyormuş.

Mantıklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16158 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu -3- 8 yıl TG: Samsung Galaxy Tab video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim