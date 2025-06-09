Apple'dan büyük tasarım değişikliği: “Liquid Glass” dönemi başlıyor

Gerçek cam gibi ışığı yansıtan ve kıran bu yeni dijital yapı, çevresindeki içeriğe göre renk alabiliyor, ortamın ışık koşullarına uyum sağlıyor ve hareketlere gerçek zamanlı tepkiler veriyor. Arayüzdeki butonlardan sekme çubuklarına, widget’lardan ana ekran simgelerine kadar her bileşen bu canlı ve etkileşimli yapıdan besleniyor.
Kontroller artık uygulamaların üzerinde konumlanan bağımsız bir katman gibi davranıyor. Kullanıcının ihtiyacına göre şekil değiştiren bu katman, içerikle etkileşim hâlinde çalışıyor. Sekme çubukları da bu tasarım anlayışıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırıldı. Örneğin iOS 26’da kullanıcı içerik içinde gezinirken sekme çubuğu küçülerek odağı artırıyor; yukarı kaydırıldığında ise sıvı gibi genişleyerek görünürlüğünü artırıyor.
Tüm Apple ekosistemi için
Geliştiriciler için yeni API’ler
Apple, bu yeni tasarım diline geçişin hızlanması için geliştiricilere yönelik yeni API setlerini de duyurdu. Apple, SwiftUI, UIKit ve AppKit kullanan geliştiriciler için yeni API’ler yayınlayarak bu tasarıma geçişi kolaylaştıracak.
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