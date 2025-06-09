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    Apple'dan büyük tasarım değişikliği: “Liquid Glass” dönemi başlıyor

    Apple, tüm yazılım platformlarında yeni Liquid Glass tasarım dilini tanıttı. Bu tasarım dili, iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 ve tvOS 26'da yer alacak.

    Apple'dan büyük tasarım değişikliği: “Liquid Glass” Tam Boyutta Gör
    Apple, yıllardır sürdürdüğü sade ve işlevsel tasarım anlayışını radikal bir adımla ileri taşıyor. WWDC 2025 kapsamında tanıtılan Liquid Glass tasarım dili, iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 ve tvOS 26 platformlarında aynı anda hayata geçiyor. Şirketin “şimdiye kadarki en geniş kapsamlı yazılım tasarımı güncellemesi” olarak tanımladığı bu yeni dönem, Apple’ın donanım-yazılım uyumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

    Liquid Glass tasarım dili geldi

    Apple'dan büyük tasarım değişikliği: “Liquid Glass” Tam Boyutta Gör
    Apple'dan Alan Dye, WWDC 25 sunumunda “Bu, şimdiye kadarki en kapsamlı tasarım güncellememiz” ifadelerini kullanarak Liquid Glass’ı duyurdu. Liquid Glass, adını aldığı cam materyalinin ışık oyunlarını ve yansımalarını dijital arayüzlere taşıyor. iOS 26’daki , kilit ekranı ve uygulama içi menülerden, macOS Tahoe’daki kenar çubuklarına ve araç çubuklarına kadar pek çok alan artık cam benzeri bir parlaklık ve şeffaflık sunuyor. Bu yeni tasarım, visionOS'tan ilham alarak aydınlık ve karanlık ortamlara uyum sağlayacak şekilde dinamik çalışıyor.

    Gerçek cam gibi ışığı yansıtan ve kıran bu yeni dijital yapı, çevresindeki içeriğe göre renk alabiliyor, ortamın ışık koşullarına uyum sağlıyor ve hareketlere gerçek zamanlı tepkiler veriyor. Arayüzdeki butonlardan sekme çubuklarına, widget’lardan ana ekran simgelerine kadar her bileşen bu canlı ve etkileşimli yapıdan besleniyor.

    Apple'dan büyük tasarım değişikliği: “Liquid Glass” Tam Boyutta Gör
    Liquid Glass, yalnızca görsel olarak etkileyici değil; aynı zamanda donanım formuyla da uyum içinde çalışıyor. Yeni tasarım dili, modern Apple cihazlarının yuvarlatılmış köşelerine uyum sağlayacak şekilde yeniden şekillendirilmiş kontroller ve navigasyon yapıları içeriyor. Bu sayede uygulama pencereleri, içerik ve cihaz formu arasında daha doğal bir geçiş sağlanıyor.

    Kontroller artık uygulamaların üzerinde konumlanan bağımsız bir katman gibi davranıyor. Kullanıcının ihtiyacına göre şekil değiştiren bu katman, içerikle etkileşim hâlinde çalışıyor. Sekme çubukları da bu tasarım anlayışıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırıldı. Örneğin iOS 26’da kullanıcı içerik içinde gezinirken sekme çubuğu küçülerek odağı artırıyor; yukarı kaydırıldığında ise sıvı gibi genişleyerek görünürlüğünü artırıyor.

    Tüm Apple ekosistemi için

    Apple'dan büyük tasarım değişikliği: “Liquid Glass” Tam Boyutta Gör
    Yeni tasarım dili yalnızca estetik bir güncelleme değil; aynı zamanda arayüz etkileşimlerini de yeniden tanımlıyor. Butonlar, metin alanları, medya denetimleri ve sekme çubukları gibi temel bileşenler Liquid Glass estetiğine göre yeniden tasarlandı.
    Apple'dan büyük tasarım değişikliği: “Liquid Glass” Tam Boyutta Gör
    Fotoğraflar, Safari, FaceTime, Apple Music, Apple News ve Apple Podcasts gibi uygulamalar Liquid Glass’a uygun şekilde güncellenmiş durumda. macOS Tahoe 26’da menü çubuğunun tamamen saydam hale gelmesi, özellikle geniş ekran kullanıcıları için daha ferah bir deneyim sunmayı hedefliyor. Açık ya da koyu tema, renkli cam tonları ve şeffaf menü çubuğu sayesinde Mac ekranı daha geniş ve ferah hissi veriyor.

    Geliştiriciler için yeni API’ler

    Apple, bu yeni tasarım diline geçişin hızlanması için geliştiricilere yönelik yeni API setlerini de duyurdu. Apple, SwiftUI, UIKit ve AppKit kullanan geliştiriciler için yeni API’ler yayınlayarak bu tasarıma geçişi kolaylaştıracak.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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