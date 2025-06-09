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    Apple, tüm işletim sistemlerinin adlandırmasını değiştirdi: iOS 26 ve dahası

    Apple, WWDC 2025 kapsamında yaptığı duyuruda artık işletim sistemlerinin sürüm numaralarını ilgili yılla eşleştirdiğini duyurdu: iOS 26, macOS Tahoe 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26.

    Apple, tüm işletim sistemlerinin adlandırmasını değiştirdi Tam Boyutta Gör
    Apple, işletim sistemleri için yıllardır kullandığı sürüm numaralandırma sistemini kökten değiştiriyor. Artık iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS ve visionOS gibi tüm platformlar, sürüm numaralarını yıl bazlı olarak alacak. Ancak ilginç bir detay var: sürüm numaraları içinde bulunduğumuz yılı değil, gelecek yılı yansıtacak.

    Yeni dönem: iOS 26, macOS Tahoe 26 ve diğerleri

    WWDC 2025 etkinliğinin açılış konuşmasında duyurulan bu değişiklikle birlikte, bu yıl tanıtılacak iPhone’lar iOS 26 ile gelecek. Aynı şekilde Mac bilgisayarlar için macOS Tahoe 26, iPad’ler için iPadOS 26, Apple Watch için watchOS 26, Apple TV için tvOS 26 ve karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro için visionOS 26 geliyor.

    Bu yeni sistem, daha önce kafa karışıklığına neden olan sürüm farklılıklarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Örneğin geçtiğimiz yıl kullanıcılar, aynı anda iOS 18, watchOS 11 ve visionOS 2 gibi birbirinden oldukça farklı numaralandırmalarla karşı karşıyaydı. Artık tüm Apple cihazlarında yazılımın güncel olup olmadığını anlamak çok daha kolay olacak.

    Yeni modelle birlikte Apple’ın tüm işletim sistemleri her yıl birlikte yükseltilecek. Yani 2026 yılında tanıtılacak tüm güncellemeler “27” numarasıyla gelecek.

    Söz konusu yenilik, teknoloji basını için tamamen sürpriz değil. Bloomberg’in Mayıs sonunda yayınladığı bir haberde, Apple’ın sürüm numaralarında köklü bir değişiklik planladığı zaten öne sürülmüştü. WWDC 2025'teki açıklama ise bu beklentiyi resmileştirmiş oldu.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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