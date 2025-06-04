2025 App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte yılın en iyi oyun ve uygulamaları

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, her yıl olduğu gibi bu sene de yılın en iyi oyun ve uygulamalarını ödüllendirmeyi ihmal etmedi. ABD'li teknoloji devi, yayınladığı basın bülteniyle ödül alan yılın en iyi oyun ve uygulamaları kullanıcılarla paylaştı. 2025 App Store Ödülü kazananları arasında yenilikçi teknoloji, yaratıcı tasarım ve grafiklere kadar birçok farklı kategoriden yapımlar yer alıyor.

Yılın en iyi App Store uygulamaları

Apple, 9 Haziran’da başlayacak WWDC 2025 öncesinde sınıfının en iyi uygulama ve oyunlarının seçildiği 2025 Apple Tasarım Ödülleri'ni paylaştı. Bu yılki etkinlikte, inovasyon, etkileşim ve kapsayıcılık dahil toplam altı farklı kategoride birer uygulama ve oyun yer alıyor. Kazananların ise 36 finalist arasından seçildiğini belirtelim. Listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.

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Keyif ve eğlence

Uygulama:

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Oyun:

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Kapsayıcılık

Uygulama:

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Oyun:

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İnovasyon

Uygulama:

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Oyun:

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Etkileşim

Uygulama:

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Oyun:

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Sosyal Etki

Uygulama:

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Oyun:

Görsel ve grafikler

Uygulama:

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Oyun:

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App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'in en iyileri

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