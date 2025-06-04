2025 App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte yılın en iyi oyun ve uygulamaları

Yılın en iyi App Store uygulamaları
Apple, 9 Haziran’da başlayacak WWDC 2025 öncesinde sınıfının en iyi uygulama ve oyunlarının seçildiği 2025 Apple Tasarım Ödülleri'ni paylaştı. Bu yılki etkinlikte, inovasyon, etkileşim ve kapsayıcılık dahil toplam altı farklı kategoride birer uygulama ve oyun yer alıyor. Kazananların ise 36 finalist arasından seçildiğini belirtelim. Listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.
Keyif ve eğlence
Uygulama:
- Kazanan: CapWords
- Finalistler: Lumy, Denim – Playlist Cover Maker
Oyun:
- Kazanan: Balatro
- Finalistler: Thank Goodness You’re Here!, Prince of Persia: The Lost Crown
Kapsayıcılık
Uygulama:
- Kazanan: Speechify
- Finalist: Evolve: Daily Self-Care Coach, Train Fitness
Oyun:
- Kazanan: Art of Fauna
- Finalist: puffies., Land of Livia
İnovasyon
Uygulama:
- Kazanan: Play
- Finalist: Moises, Capybara AI Meeting Translator
Oyun:
- Kazanan: PBJ — The Musical
- Finalist: Pawz, Gears & Goo
Etkileşim
Uygulama:
- Kazanan: Taobao
- Finalist: iA Writer, Mela – Recipe Manager
Oyun:
- Kazanan: DREDGE
- Finalist: Gears & Goo, Skate City: New York
Sosyal Etki
Uygulama:
- Kazanan: Watch Duty: Wildfire Maps
- Finalist: Ground News, Opal
Oyun:
- Kazanan: Neva
- Finalist: Ahoy! From Picardy, Art of Fauna
Görsel ve grafikler
Uygulama:
- Kazanan: Feather: Draw in 3D
- Finalists: Vocabulary – Learn words daily, CellWalk
Oyun:
- Kazanan: Infinity Nikki
- Finalist: Control Ultimate Edition, Neva
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!