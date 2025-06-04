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    2025 App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte yılın en iyi oyun ve uygulamaları

    Apple, 2025 App Store ödüllerini duyurdu. İşte aralarında Türkiye'den de yapımların yer aldığı App Store en iyi oyunlar ve uygulamalar 2025 listesi:            

    App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'in en iyileri Tam Boyutta Gör
    Apple, her yıl olduğu gibi bu sene de yılın en iyi oyun ve uygulamalarını ödüllendirmeyi ihmal etmedi. ABD'li teknoloji devi, yayınladığı basın bülteniyle ödül alan yılın en iyi oyun ve uygulamaları kullanıcılarla paylaştı. 2025 App Store Ödülü kazananları arasında yenilikçi teknoloji, yaratıcı tasarım ve grafiklere kadar birçok farklı kategoriden yapımlar yer alıyor.

    Yılın en iyi App Store uygulamaları

    Apple, 9 Haziran’da başlayacak WWDC 2025 öncesinde sınıfının en iyi uygulama ve oyunlarının seçildiği 2025 Apple Tasarım Ödülleri'ni paylaştı. Bu yılki etkinlikte, inovasyon, etkileşim ve kapsayıcılık dahil toplam altı farklı kategoride birer uygulama ve oyun yer alıyor. Kazananların ise 36 finalist arasından seçildiğini belirtelim. Listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.

    Keyif ve eğlence

    Uygulama:

    App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'in en iyileri Tam Boyutta Gör

    Oyun:

    App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'in en iyileri Tam Boyutta Gör

    Kapsayıcılık

    Uygulama:

    App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'in en iyileri Tam Boyutta Gör

    Oyun:

    App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'in en iyileri Tam Boyutta Gör

    İnovasyon

    Uygulama:

    App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'in en iyileri Tam Boyutta Gör

    Oyun:

    App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'in en iyileri Tam Boyutta Gör

    Etkileşim

    Uygulama:

    App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'in en iyileri Tam Boyutta Gör

    Oyun:

    App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'in en iyileri Tam Boyutta Gör

    Sosyal Etki

    Uygulama:

    App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'in en iyileri Tam Boyutta Gör

    Oyun:

    Görsel ve grafikler

    Uygulama:

    App Store ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'in en iyileri Tam Boyutta Gör

    Oyun:

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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