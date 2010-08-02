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Apple, rakip firmaların telefonlarıyla alakalı görselleri kendi sitesinden kaldırdı

Apple, iPhone 4'ün sinyal sorunuyla alakalı olarak yayınladığı karşılaştırma görsellerini ve videolarını sitesinden kaldırdı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,7b
1
7
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bilindiği üzere iPhone 4, piyasaya sunulmasının hemen ardından ortaya çıkan sinyal sorunu nedeniyle Apple'ın oldukça başını ağrıtmıştı. Apple, iPhone 4 ile ilgili yaptığı konferansta sinyal sorunu ile ilgili farklı bir savunma taktiği izleyip, rakip firmaların telefonları ile ilgili benzer görseller ve videolar yayınlamıştı. Apple'ın yaptığı bu hamle daha fazla tepki toplamış olsa gerek zira bu videolar ve görseller Apple'ın sitelerinden kaldırılmaya başlandı. Apple'ın Amerika ve Asya için hazırlanan sitelerinde şu anda bu görseller ve videolar bulunmuyor. Kanada için hazırlanan Apple sitesinde hala yer alan içeriklerin de kısa süre içinde kaldırılması bekleniyor.


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Momo-Oz 9 yıl
sıkıysa kaldırmasın , çamur atmakla olmuyo bu işler , görün bakı o firmaların çoğu appleye dava açmaya başladı bile
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SyMPaTHyc 9 yıl
Yarin yine bisey bulurlar apple icin
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Mr. Jingles 9 yıl
Haksız olduğunu anlamış olmalı ki sonunda kaldırdı. Amiyane tabirle tükürdüğünü yalamış oldu.
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Yusuf Erturan 9 yıl
steve jobs işte
Zamanında grafik tasarım yaparken aşırı ısınan G3 lere karşı da aşırı sessli PIII leri gösterip çamur atıyordu
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mehmetgirgin 9 yıl
iş işten geçti.mızmız çocuk gibi millete çamur atıyodu.
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arrivederci 9 yıl
hatayı kabul etmek erdemdir apple bunun yerine diğer firmalara çamur atıp kendi ayıbını örtmeye çalıştı tutmadı geri adım yerinde karar.
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MAICO 9 yıl
Sonunda aklı başında işler yapmaya başladı.
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