Apple, rakip firmaların telefonlarıyla alakalı görselleri kendi sitesinden kaldırdı

Bilindiği üzere iPhone 4, piyasaya sunulmasının hemen ardından ortaya çıkan sinyal sorunu nedeniyle Apple'ın oldukça başını ağrıtmıştı. Apple, iPhone 4 ile ilgili yaptığı konferansta sinyal sorunu ile ilgili farklı bir savunma taktiği izleyip, rakip firmaların telefonları ile ilgili benzer görseller ve videolar yayınlamıştı. Apple'ın yaptığı bu hamle daha fazla tepki toplamış olsa gerek zira bu videolar ve görseller Apple'ın sitelerinden kaldırılmaya başlandı. Apple'ın Amerika ve Asya için hazırlanan sitelerinde şu anda bu görseller ve videolar bulunmuyor. Kanada için hazırlanan Apple sitesinde hala yer alan içeriklerin de kısa süre içinde kaldırılması bekleniyor.

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