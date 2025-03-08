iPhone 17 Pro Max daha kalın olacak

iPhone 17 Pro Max kalınlaşıyor
Kaynaklara göre iPhone 17 Pro Max modelinde Apple bataryayı biraz daha büyütmek niyetinde. Kullanım sürelerini hissedilir derecede arttırmak isteyen Apple, bu nedenle kasanın da bir miktar kalınlaşmasına razı oldu.
iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max amiral gemileri 8.3mm kalınlığı korumuştu. iPhone 17 Pro Max modelinde kalınlığın 8.725mm olacağı iddia ediliyor. Bu da yüzde 5 civarında bir artışa tekabül ediyor.
Apple’ın batarya kapasitesini büyüten ancak kasa kalınlığını etkilemeyen karbon-silikon batarya teknolojisi üzerinde çalıştığı daha önce gündeme gelmişti ancak henüz bu teknolojinin olgunlaşmadığı anlaşılıyor.
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