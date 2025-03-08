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    iPhone 17 Pro Max daha kalın olacak

    iPhone 17 Pro Max amiral gemisinde daha uzun kullanım süreleri sunmak isteyen Apple, bataryayı büyütme kararı aldı. Kasanın boyutları da haliyle büyüyor.        
    iPhone 17 Pro Max Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 serisini geride bırakan Apple, iPhone 17 serisindeki çalışmalarını sonlandırmak üzere. İncelik rekoru kıracak yeni bir modelin yanında iPhone 17 Pro Max için daha kalın bir gövde de gündemde. 

    iPhone 17 Pro Max kalınlaşıyor

    Kaynaklara göre iPhone 17 Pro Max modelinde Apple bataryayı biraz daha büyütmek niyetinde. Kullanım sürelerini hissedilir derecede arttırmak isteyen Apple, bu nedenle kasanın da bir miktar kalınlaşmasına razı oldu. 

    iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max amiral gemileri 8.3mm kalınlığı korumuştu. iPhone 17 Pro Max modelinde kalınlığın 8.725mm olacağı iddia ediliyor. Bu da yüzde 5 civarında bir artışa tekabül ediyor. 

    Apple’ın batarya kapasitesini büyüten ancak kasa kalınlığını etkilemeyen karbon-silikon batarya teknolojisi üzerinde çalıştığı daha önce gündeme gelmişti ancak henüz bu teknolojinin olgunlaşmadığı anlaşılıyor. 
     

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    turkelvis 2 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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