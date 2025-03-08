iPhone 17 Pro Max daha kalın olacak

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Tam Boyutta Gör iPhone 16 serisini geride bırakan Apple, iPhone 17 serisindeki çalışmalarını sonlandırmak üzere. İncelik rekoru kıracak yeni bir modelin yanında iPhone 17 Pro Max için daha kalın bir gövde de gündemde.

iPhone 17 Pro Max kalınlaşıyor

Kaynaklara göre iPhone 17 Pro Max modelinde Apple bataryayı biraz daha büyütmek niyetinde. Kullanım sürelerini hissedilir derecede arttırmak isteyen Apple, bu nedenle kasanın da bir miktar kalınlaşmasına razı oldu.

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iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max amiral gemileri 8.3mm kalınlığı korumuştu. iPhone 17 Pro Max modelinde kalınlığın 8.725mm olacağı iddia ediliyor. Bu da yüzde 5 civarında bir artışa tekabül ediyor.

Apple’ın batarya kapasitesini büyüten ancak kasa kalınlığını etkilemeyen karbon-silikon batarya teknolojisi üzerinde çalıştığı daha önce gündeme gelmişti ancak henüz bu teknolojinin olgunlaşmadığı anlaşılıyor.



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iPhone 17 Pro Max bataryası büyüyor