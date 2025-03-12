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    Anlık Bildirim

    iOS 18.3.2 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler

    Apple, iOS 18.3.2 güncellemesini kullanıma sundu. Güncelleme, yeni bir eklentiye ek olarak hata düzeltmeleri ve sistem iyileştirmeleri içeriyor. İşte iOS 18.3.2 ile gelen yenilikler...
    iOS 18.3.2 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 18.3.2 güncellemesini kullanıma sundu. Güncelleme, iOS 18.4 öncesinde bazı küçük düzeltmeler ve özellikler içeriyor. Aynı zamanda bazı sorunlara çözüm de getiriyor. Üstelik yenilikler bunlarla sınırlı değil.

    iOS 18.3.2 güncellemesi neler getiriyor?

    Apple, iOS 18.3.2 ile birlikte iPadOS 18.3.2, watchOS 11.3.2, tvOS 18.3.2, macOS 15.3.2 ve visionOS 2.3.2 güncellemelerini de yayımladı. Güncelleme, önceki sürümlerde bulunan bazı hataları giderirken, özellikle güvenlik konusunda önemli bir düzeltme sunuyor. Apple, WebKit güvenlik açığına yönelik ek bir yama sağladığını ve bunun iOS 17.2 öncesinde belirli kullanıcılara yönelik gerçekleşen bir saldırıyı hedeflediğini belirtiyor

    Bunun yanı sıra Apple, dil desteği, güncellenmiş klavye ve emojiler, Vision Pro için yeni uygulamalar, CarPlay için yeni arayüz ve daha fazlasını sunuyor. İşte yeni sürümle sunulan yenilikler:

    • Dil Desteği Genişletiliyor: Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Brezilya Portekizcesi, İspanyolca, Japonca, Korece ve Hindistan ile Singapur’a özel İngilizce dil desteği ekleniyor.
    • Image Playground’a Yeni Stil: Uzun süredir beklenen "Sketch" (Karalama) stili ekleniyor.
    • Güncellenmiş Klavye ve Yeni Emojiler: Klavyedeki Genmoji simgesi değişirken, Unicode Konsorsiyumu tarafından duyurulan yedi yeni emoji sisteme ekleniyor.
    • Apple News+ İçin Yeni İçerikler: Apple News+ aboneleri için yeni bir yemek bölümü sunuluyor.
    • Apple Vision Pro İçin Özel Uygulama: Apple Vision Pro kullanıcıları için yeni bir iPhone uygulaması geliyor.
    • Apple Haritalar’da Yönlendirme Dili Seçeneği: Kullanıcılar, navigasyon yönlendirmelerini farklı dillerde alabilecek.
    • Kontrol Merkezi’ne "Ortam Müziği" Seçenekleri: Rahatlama, Üretkenlik, Uyku ve Zindelik modlarına erişim sağlanıyor.
    • CarPlay İçin Yeni Arayüz: Büyük ekranlı araçlarda CarPlay için üç satırlık uygulama dizilimi sunuluyor.
    • Eylem Düğmesine Görsel Zeka: iPhone’larda Eylem Düğmesi’ne Görsel Zeka özelliği ekleniyor.

    Yeni güncellemenini iOS 18.4 öncesinde paylaşıldığını söyleyelim. Ayrıca Apple, masaya önemli özellikler ekleyecek olan iOS 18.4'ün üçüncü geliştirici beta sürümüne geçiş yaptı. Buna göre önümüzdeki ay iPhone kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

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