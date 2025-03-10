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    Kameralı AirPods şirket içerisinde geliştirme onayını aldı

    Bugüne kadar kullanıcılara müzik çıktıları vermek için kullanılan Apple AirPods ailesi bundan sonra ekosisteme girdi vermek için kullanılacak. Kameralı AirPods konusunda önemli bir adım atıldı.  
    AirPods Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bir süredir üzerinde çalıştığı kameralı AirPods konsepti gerçek olmaya çok yakın. Prototip aşamasında beklentileri karşılayan kameralı AirPods için üretime yönelik onayın verildiği ifade ediliyor. 

    Kameralı AirPods gerçekleşmeye yakın

    Geçtiğimiz ay Apple’ın kamerası olan bir AirPods konsepti üzerinde çalışmaya başladığını aktaran analiz uzmanı Mark Gurman, bu ay yatırımcılara gönderdiği raporda projenin aktif geliştirme aşamasına geçtiğini belirtti. 

    Bu aşamadan sonra projenin üretime kadar olan safhaları planlanıyor ve maliyet hesabı yapılıyor. Kameralı AirPods konseptinin üretime geçmesi için ise ekosisteme entegrasyonu, hacimli üretim ve kâr marjı beklentilerini karşılaması gerekiyor. 

    Kameralı AirPods iddiaları ilk çıktığında Apple Vision Pro kaskı için kullanıcının çevresini tarayan bir uzantı olduğu varsayılmıştı. Şimdi ise Apple Intelligence yapay zekâ paketinin yeteneklerini arttıran ve daha kişisel öneriler sunmasını sağlayan bir yardımcı cihaz olduğu anlaşılıyor. 
     

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