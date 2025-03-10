Kameralı AirPods şirket içerisinde geliştirme onayını aldı

Kameralı AirPods gerçekleşmeye yakın
Geçtiğimiz ay Apple’ın kamerası olan bir AirPods konsepti üzerinde çalışmaya başladığını aktaran analiz uzmanı Mark Gurman, bu ay yatırımcılara gönderdiği raporda projenin aktif geliştirme aşamasına geçtiğini belirtti.
Bu aşamadan sonra projenin üretime kadar olan safhaları planlanıyor ve maliyet hesabı yapılıyor. Kameralı AirPods konseptinin üretime geçmesi için ise ekosisteme entegrasyonu, hacimli üretim ve kâr marjı beklentilerini karşılaması gerekiyor.
Kameralı AirPods iddiaları ilk çıktığında Apple Vision Pro kaskı için kullanıcının çevresini tarayan bir uzantı olduğu varsayılmıştı. Şimdi ise Apple Intelligence yapay zekâ paketinin yeteneklerini arttıran ve daha kişisel öneriler sunmasını sağlayan bir yardımcı cihaz olduğu anlaşılıyor.
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