Kameralı AirPods şirket içerisinde geliştirme onayını aldı

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Tam Boyutta Gör Apple’ın bir süredir üzerinde çalıştığı kameralı AirPods konsepti gerçek olmaya çok yakın. Prototip aşamasında beklentileri karşılayan kameralı AirPods için üretime yönelik onayın verildiği ifade ediliyor.

Kameralı AirPods gerçekleşmeye yakın

Geçtiğimiz ay Apple’ın kamerası olan bir AirPods konsepti üzerinde çalışmaya başladığını aktaran analiz uzmanı Mark Gurman, bu ay yatırımcılara gönderdiği raporda projenin aktif geliştirme aşamasına geçtiğini belirtti.

İddia: Apple, kameralı AirPods geliştiriyor 4 hf. önce eklendi

Bu aşamadan sonra projenin üretime kadar olan safhaları planlanıyor ve maliyet hesabı yapılıyor. Kameralı AirPods konseptinin üretime geçmesi için ise ekosisteme entegrasyonu, hacimli üretim ve kâr marjı beklentilerini karşılaması gerekiyor.

Kameralı AirPods iddiaları ilk çıktığında Apple Vision Pro kaskı için kullanıcının çevresini tarayan bir uzantı olduğu varsayılmıştı. Şimdi ise Apple Intelligence yapay zekâ paketinin yeteneklerini arttıran ve daha kişisel öneriler sunmasını sağlayan bir yardımcı cihaz olduğu anlaşılıyor.



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Kameralı AirPods gerçek olacak mı?