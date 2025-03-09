Apple, tepkiler üzerine iPhone 16 reklamını yayından kaldırdı

Siri'nin daha kişisel versiyonunun yakın zamanda gelmeyeceği doğrulandıktan sonra Apple söz konusu reklamı geri çekmek durumunda kaldı.
Bella Ramsey’in oynadığı reklam videosu yayından kaldırıldı. Reklamda, Ramsey tanıdık birinin yaklaştığını görüyor ve Siri'ye geçen ay belirli bir restoranda buluştukları kişinin adını soruyor. Siri, muhtemelen Ramsey’in iPhone'undaki bir takvim etkinliğine, e-postaya veya mesaja dayanarak hemen isimle yanıt veriyor.
Apple, Siri'nin cihazdaki verilere dayanan bu tür soruları yanıtlamasına olanak tanıyan özellikleri geliştirmenin beklenenden daha fazla zaman aldığını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İzlerken gu-rur-lan-dım...