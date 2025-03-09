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    Apple, tepkiler üzerine iPhone 16 reklamını yayından kaldırdı

    Apple, iPhone 16 etkinliğinden beri Apple Intelligence'ı tanıtma çabasında, her iOS 18 güncellemesiyle başka bir yapay zeka özelliği geliyor ancak Siri hâlâ tanıtım videolarının çok gerisinde.
    Apple iPhone 16 Siri reklamı yayından kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, yapay zeka konusunda rakiplerinin çok gerisinde. iOS 18 tanıtımında gösterilen Apple Intelligence özelliklerinin tüm cihazlara getirilmemesi, dil eksikliği bir yana kademeli olarak sunulması iPhone kullanıcılarını kızdırdı. Söz verilen geliştirmelerden biri de asistan Siri’ye yönelik. Siri’nin tamamen yenileneceği söylendi ve hatta birkaç tanıtım videosu çekildi ancak Apple Intelligence destekli Siri hâlâ kullanıcılara sunulmuş değil.

    Siri'nin daha kişisel versiyonunun yakın zamanda gelmeyeceği doğrulandıktan sonra Apple söz konusu reklamı geri çekmek durumunda kaldı.

    Bella Ramsey’in oynadığı reklam videosu yayından kaldırıldı. Reklamda, Ramsey tanıdık birinin yaklaştığını görüyor ve Siri'ye geçen ay belirli bir restoranda buluştukları kişinin adını soruyor. Siri, muhtemelen Ramsey’in iPhone'undaki bir takvim etkinliğine, e-postaya veya mesaja dayanarak hemen isimle yanıt veriyor.

    Apple, Siri'nin cihazdaki verilere dayanan bu tür soruları yanıtlamasına olanak tanıyan özellikleri geliştirmenin beklenenden daha fazla zaman aldığını duyurdu.

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    turkelvis 4 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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